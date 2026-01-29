Appleギフトカードが当たるチャンスも！　グラミー賞の軌跡と珠玉の名曲が響くミュージックウィーク　「レコレール Grammy Now & Then」

株式会社ジャパンエフエムネットワーク

株式会社ジャパンエフエムネットワーク（以下、JFNC）が制作し、interfmをはじめ全国JFN系列27局で地上波放送するFMラジオ番組『レコレール』（月曜～木曜 13:30-15:55／月曜・火曜：Shaula、水曜・木曜：鬼頭由芽）では、音楽界最高峰の祭典「グラミー賞」の開催にあわせ、その輝かしい歴史を彩った名曲たちにフォーカスする特別企画『レコレール Grammy Now & Then』を放送します。

日本時間2026年2月2日(月)午前に開催される「第68回グラミー賞授賞式」の最新結果はもちろん、設立から現代に至るまでのグラミー賞の歩みを年代ごとに紐解き、音楽の変遷を振り返ります。

また、15時台には番組DJのShaulaと鬼頭由芽が独自の視点と感性で考えた「オリジナル・アワード」を発表！グラミーでは語られない名演や瞬間に光を当て、音楽の尽きない魅力をじっくり深掘りしていきます。

＜14時台特集：名曲で辿るグラミー賞の歩み＞

2月2日(月)：創設期～1970年代 | グラミー賞の幕開けから、ロックやソウルが黄金期を迎えた時代。

2月3日(火)：1980年代 | MTVの登場により、ビジュアルと音楽が融合し、ポップスターが台頭した時代。

2月4日(水)：1990年代 | オルタナティブ・ロックやヒップホップがメインストリームへと躍り出た時代。

2月5日(木)：2000年代～ | デジタル化が進み、新たな音楽スタイルが確立された時代。

さらに、番組をお聴きのリスナーの中から抽選で4名様に、音楽サービスでも使える「Appleギフトカード 5,000円分」をプレゼント！応募方法は番組内で発表しますので、グラミーの歴史と名曲の数々を楽しみながら、ぜひ最後までお聴きください。

番組は、ラジオのリアルタイムでの地上波放送に加え、radikoでのタイムフリー再生、radikoプレミアムでのエリアフリー再生でも聴取可能です。

Shaula鬼頭由芽

【放送概要】

◆番組タイトル：『レコレール』

◆放送日時：毎週月曜日～木曜日 13:30～15:55

◆放送局：JFN系列 27局

◆HP：https://audee.jp/program/show/300004982

◆番組X（旧ツイッター）： https://x.com/recorrer_jfn #レコレール で投稿してください。

【ネット局】

FM青森、FM岩手、FM秋田、FM山形、ふくしまFM、FM GUNMA、FM栃木、interfm、FM長野、FMとやま、FM石川、FM福井、FM GIFU、FM三重、FM山陰、FM岡山、広島FM、FM山口、FM愛媛、FM香川、FM徳島、FM高知、FM長崎、FM熊本、FM大分、FM宮崎、FM鹿児島 （以上 全27局でOA）

※オンエア地域では、radikoからスマホ・PCでも聴取可能です。https://radiko.jp/