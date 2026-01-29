【Neakasa】「Magic 1 片手式吸着 衣類スチーマー」二子玉川 蔦屋家電にて販売開始
ジェンハイ株式会社
ジェンハイ株式会社（本社：東京都、代表取締役：王忠林）が展開するスマートライフブランド「Neakasa（ネアカサ）」は、「 Magic 1 片手式吸着 衣類スチーマー」（税込14,800円）を、二子玉川 蔦屋家電 1階住フロアにて販売開始いたしました。
■スチームと同時に衣類を吸着する独自構造
「Neakasa Magic 1」は、スチーム噴射と同時に衣類を軽く吸着する構造を採用した衣類スチーマーです。
生地を安定させながらスチームを当てることができるため、片手操作でも使いやすく、ハンガーに掛けたままのケアが可能です。
シャツ、ワンピース、ジャケットなど、日常的に使用する衣類を中心に、アイロン台を使わず手軽に整えたいシーンに対応します。
■ 商品概要
商品名：Neakasa Magic 1 片手式吸着 衣類スチーマー
販売価格：14,800円（税込）
販売場所：二子玉川 蔦屋家電 1階住フロア
＜所在地＞
〒158-0094
東京都世田谷区玉川1丁目14番1号
二子玉川ライズS.C.テラスマーケット