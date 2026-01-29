小田原ダイナシティで「海の大冒険！ブッチくんと学ぶ探検ツアー！」を開催しました！

ソーシャルアクションネットワーク

一般社団法人 自然科学体験学習ネットワークは、2026年1月10日(土)から12日(月)に神奈川県小田原市にあるダイナシティにて、海の魅力をリアルに体感し、海を身近に感じてもらうことを目的に「海の大冒険！ブッチくんと学ぶ探検ツアー！」を開催しました。本イベントは、エアドーム内に360度の海中映像を投影し、参加者はナビゲーターのジンベエザメ「ブッチくん」とのリアルタイムな会話を通じて、海の生き物の生態や海洋問題について楽しく学びました。毎回満員の盛況ぶりで、子どもたちの海への興味関心を高めることができました。

このイベントは、次世代へ豊かで美しい海を引き継ぐために、海を介して人と人とがつながる“日本財団「海と日本プロジェクト」”の一環です。

イベント概要

・開催概要：

神奈川県小田原市中里にある大型ショッピングセンターのダイナシティにて、Virtual Ocean Project企画「海の大冒険！ブッチくんと学ぶ探検ツアー！」で、360度映像のエアドーム型体験プログラムを開催しました。参加者に、海中映像とナビゲーターのジンベエザメのブッチくんとのリアルタイム対話を通じて、海の魅力や海洋問題について学ぶ機会を提供しました。また、魚の鱗の凹凸を再現した「さかなかるた」パネルを設置し、五感を刺激するプログラムで多角的に海への関心を深めました。

・日程：2026年1月10日(土)から12日(月) 10時～17時

・開催場所：小田原ダイナシティ（ウエスト1F キャニオンステージ広場）

・参加人数：686人

・協力団体：小田原ダイナシティ、千葉印刷、株式会社カルサイト、株式会社スペースクリエイションズ

ジンベエザメの「ブッチくん」とリアルタイム対話！笑いと学びの探検ツアー

2026年1月10日（土）から12日（月・祝）の3日間、ダイナシティにて、海の魅力を体感するイベントを開催しました。ダイナシティのウエスト1F キャニオンステージ広場に設置された巨大なエアドームは、訪れた家族連れの目を引き、一歩足を踏み入れると、そこには360度全方位に広がる海の世界が広がります。

メインコンテンツである「海の大冒険！ブッチくんと学ぶ探検ツアー！」では、ナビゲーターとしておしゃべりなジンベエザメのキャラクター「ブッチくん」が登場。ブッチくんの声は、吉本興業所属の俳優・グッド良平。さんと、太田プロダクション所属の芸人・こいでまほさんが担当し、ユーモア溢れるトークで会場を盛り上げました。単なる映像視聴に留まらず、ブッチくんとリアルタイムな掛け合いができ、ブッチくんが子どもたちの名前を呼んだり、クイズで子どもたちとやりとりをしたりできるのが本イベントの特徴です。子どもたちは配布された「ツアーファイル」を手に、ブッチくんの問いかけに元気よく答え、会場は終始熱気に包まれました。また、ビニール袋を使って海を表現するアクションでは、参加者が一体となって五感を通じて海を感じる経験の提供を行いました。クイズや解説では、魚の生態だけでなく、現在の海が直面している課題や、地元・小田原の海についての知識、さらにはお正月ならではの海クイズも盛り込まれました。参加した子どもたちだけでなく、保護者の方からも大変好評を博しました。

「見る」から「触れる・創る」へ！多角的なアプローチで海の好奇心を最大化

エアドームの外でも、子どもたちの探究心を刺激する多様なコンテンツを設置しました。エアドーム入場口横に設置されたのは、特殊印刷技術で魚の鱗（うろこ）の凹凸をリアルに再現した「さかなかるた」の大型パネルです。エアドームに興味をもって近くに来てくれた家族連れや開場を待つ家族連れが、パネルを指先でなぞりながら視覚だけでなく触覚をフルに活用して魚の生態を予想し合う姿が印象的でした。また、併設された「さかなかるた人気投票」では、子どもたちが真剣な表情でパネルと向き合い、お気に入りの一匹を選んでシールを貼っていく姿が見られました。単なる展示に留まらず、自ら選択し参加するプロセスを経ることで、魚への関心がより主体的なものへと変化していく様子が伺えました。さらに、会場内に設けられた「海の生き物塗り絵」スペースは、親子で海の世界に没入できる場となっていました。自由な発想で魚たちに色を塗る子どもたちと丁寧にリアルさを求めて色を塗る親たちが一緒にペンを走らせ、完成した作品を嬉しそうに見せ合う光景は、イベントが「家族の対話」の起点となっていることを物語っていました。

今回のイベントは、エアドームによる360度映像の海体験、プロの表現者によるリアルタイムな対話、そして実際に触れ、描くといったアナログな体験を組み合わせた「ハイブリッドな海洋教育」の形です。Virtual Ocean Projectは、こうした多角的なアプローチによって、海を単なる知識としてではなく「自分たちの未来に繋がる大切な存在」として感じてもらうことを目指しています。エアドームから出てくる子どもたちの満面の笑顔と、海への溢れんばかりの興味は、何よりの成果です。

これからも、次世代を担う子どもたちが海を愛し、守る心を育むための「海への入り口」を創り続けてまいります。

＜団体概要＞

団体名称：一般社団法人 自然科学体験学習ネットワーク

URL：https://www.virtualocean.jp

活動内容：一般社団法人 自然科学体験学習ネットワークは、自然科学領域におけるアクティブラーニングを通じて、自然の神秘や科学への興味関心・課題解決力を養うことを目的とした団体です。

日本財団「海と日本プロジェクト」

さまざまなかたちで日本人の暮らしを支え、時に心の安らぎやワクワク、ひらめきを与えてくれる海。そんな海で進行している環境の悪化などの現状を、子どもたちをはじめ全国の人が「自分ごと」としてとらえ、海を未来へ引き継ぐアクションの輪を広げていくため、オールジャパンで推進するプロジェクトです。

https://uminohi.jp/