埼玉りそな銀行の「空き家まるごと解決システム」への参画について

アルファクラブ武蔵野株式会社

冠婚・葬祭・互助会を柱に、総合結婚式場・葬斎センター・多目的ホールを展開するアルファクラブ武蔵野株式会社（本社：埼玉県さいたま市、代表取締役社長：和田浩明、以下 当社）は、りそなグループの埼玉りそな銀行（社長：福岡 聡）が2025年9月より提供を開始した、埼玉県内の空き家課題を総合的に解決するサービス「空き家まるごと解決システム」に、協力会社として参画しております。

このたび、本サービスの活用において、埼玉りそな銀行とさいたま市（市長：清水 勇人）が「空き家等対策の推進に関する連携協定」を締結しました。今後は、さいたま市に寄せられる空き家の処分方法等に関する相談について、埼玉りそな銀行が取引の有無を問わず対応します。当社も本サービスに携わる企業として、地域課題の解決に向け尽力してまいります。

■「空き家まるごと解決システム」参画の背景

近年、埼玉県内においても空き家の増加は深刻な社会課題となっており、管理不全による防災・防犯面の懸念や、相続・活用方法が分からないことによる放置など、空き家を取り巻くこまりごとは年々複雑化しています。

こうした課題に対し、埼玉りそな銀行が中心となり、管理・売却・賃貸・解体・リフォーム・遺品整理・地域活性化など、各分野の専門企業が連携してワンストップで支援する本取り組みは、地域に根ざした実効性の高い空き家対策であると考え、当社は本サービスへの参画を決定いたしました。

■当社の役割について

当社は、埼玉県内を中心に葬祭ブランド「さがみ典礼」を展開し、葬儀の施行にとどまらず、ご遺族一人ひとりの想いを尊重した遺品・遺産整理にも長年携わってまいりました。

本サービスにおいて当社は、遺品整理の分野を担い、これまで培ってきた豊富な実績とノウハウを活かしながら、お客様の状況やお気持ちに寄り添った、安心・安全で最適な解決策の提供に努めてまいります。

【会社概要】

商号： アルファクラブ武蔵野株式会社（アルファクラブグループ）

代表： 代表取締役社長 和田浩明

所在地： 埼玉県さいたま市大宮区上小町535

創業： 1962年6月

創立： 1964年9月

事業内容： 葬祭事業・ブライダル事業・互助会事業・レジャー事業

資本金： 1億円

ホームページ： http://www.alphaclub.co.jp/