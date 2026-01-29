日本の米粉市場規模・シェアレポート、成長および予測（2025～2035年）
KD Market Insightsは、「日本の米粉市場：将来動向および機会分析（2025～2035年）」と題した市場調査レポートの発行を発表いたします。本レポートの市場範囲は、現在の市場動向および将来の成長機会に関する情報を網羅しており、読者が十分な情報に基づいた事業判断を行えるよう設計されています。本調査レポートでは、KD Market Insightsの調査チームが一次調査および二次調査の分析手法を活用し、市場競争の評価、競合ベンチマーク、ならびに各社のGTM（Go-To-Market）戦略の把握を行っています。
市場概要
米粉は、玄米または精白米を粉砕して得られる粉末で、ベーカリー、麺類、菓子、グルテンフリー製品、スナック、衣用ミックス、さらには工業用途（結合材、コーティング）など、幅広い用途で使用されています。日本において米粉（こめこ）は、伝統菓子から現代のコンビニ食品に至るまで、文化的・食文化的に重要な位置を占めています。近年では、グルテンフリー、アレルゲン配慮、国産原料志向の高まりを背景に、小麦代替として再び注目を集めています。需要は、国内食品イノベーションの進展や、米を原料とした加工食品への関心によって支えられています。
市場規模・シェア
日本の米粉市場規模は、対象範囲（全米粉市場か、オーガニック／特殊用途セグメントか）によって推計値が異なります。ある最近の国別分析では、2024年の日本市場規模を約2,100万～2,200万米ドルと評価しており、今後10年間で数千万米ドル規模へ拡大すると予測されています。一方、オーガニックやプレミアムセグメントは付加価値が高く、別の専門レポートでは、日本のオーガニック米粉サブ市場は約4,980万米ドル（2024年）規模で、平均を上回るCAGRで成長すると推定されています。世界的には、グルテンフリー志向やベーカリー製品のイノベーション拡大を背景に、米粉市場は着実に成長しています。
主な成長要因
● グルテンフリー・アレルゲン配慮食の拡大：グルテンフリー製菓やアレルギー対応食品への関心の高まりにより、小麦代替としての米粉使用が増加しています。
● 食品イノベーションと利便性：食品メーカーは、クリーンラベルや国産原料志向に対応するため、スナック、惣菜、ベーカリー製品に米粉を用いた再配合を進めています。
● 輸出および観光需要：米粉を使用した日本独自のスナックや衣製品は、訪日観光客や「日本製」原料を求めるニッチな輸出市場から支持を得ています。
● 供給変動と価格シグナル：国内の米不足や価格高騰が発生すると、メーカーは米粉の在庫確保や代替戦略を検討するようになり、短期的な変動を生む一方で、付加価値型米粉加工への投資動機ともなっています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340370/images/bodyimage1】
市場セグメンテーション（商業的視点）
製品タイプ別
・白米（精白）米粉
・玄米（全粒）米粉
・もち米粉（白玉粉・もち粉）
・特殊・オーガニック米粉
・調合済みバッターミックス
用途別
・ベーカリー・菓子
・麺類・餅製品
・スナック・衣用
・惣菜・即食食品
・工業用途（結合材・コーティング）
・栄養補助・乳幼児食品ニッチ
流通チャネル別
