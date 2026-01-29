日本のヘルシーフード市場規模・シェアレポート、成長および予測（2025～2035年）
KD Market Insightsは、「日本のヘルシーフード市場：将来動向および機会分析（2025～2035年）」と題した市場調査レポートの発行を発表いたします。本レポートの市場範囲は、現在の市場動向および将来の成長機会に関する情報を網羅しており、読者が十分な情報に基づいた事業判断を行えるよう設計されています。本調査レポートでは、KD Market Insightsの調査チームが一次調査および二次調査の分析手法を活用し、市場競争の評価、競合ベンチマーク、ならびに各社のGTM（Go-To-Market）戦略の把握を行っています。
市場概要
日本のヘルシーフード市場は、栄養価の向上、健康維持、生活習慣病の予防を目的として開発・訴求される食品および飲料製品で構成されています。これには、機能性食品、オーガニック・ナチュラル食品、低糖・低脂肪食品、栄養強化食品、サプリメント、植物由来代替食品などが含まれます。消費は、日本の高齢化社会、高い健康意識、予防医療文化、そして急速に変化する食生活によって牽引されています。ヘルシーフードは、心血管の健康、血糖管理、腸内環境改善、体重管理、免疫サポートなどの効果を訴求して販売されています。
日本は長寿文化と高い食の知識水準で知られており、健康効果、規制基準、科学的根拠に合致した製品に対する強い消費者需要を支えています。さらに、機能性表示食品（FFC）制度や表示制度が、科学的に検証された健康効果をパッケージに表示できる仕組みを提供し、市場成長を後押ししています。
市場規模・シェア
日本のヘルシーフード市場規模は約450～550億米ドルと推定されており、アジアでも最大級の健康志向食品市場の一つです。今後10年間で年平均成長率（CAGR）5～7％で成長すると予測されており、予防栄養および機能性ソリューションに対する消費者需要の高まりが成長を支えています。
製品カテゴリー別では、機能性食品および栄養強化食品が最大のシェアを占め、次いでオーガニック・ナチュラル食品が続きます。サプリメントおよびニュートラシューティカル製品は安定した成長を示す重要なサブセグメントです。低糖・低カロリー食品は、若年層や体重管理意識の高い消費者の間で人気が高まっており、植物由来タンパク質や代替食品は、世界的なウェルネストレンドを背景に最も成長が速い分野の一つとなっています。
主な成長要因
● 高齢化社会：中高年および高齢者人口の多さにより、長寿や慢性疾患予防を支援する食品への需要が堅調に推移しています。
● 予防医療文化：食事と健康の関係に対する高い認識が、機能性および栄養強化食品への関心を高めています。
● 規制面での支援：機能性表示食品（FFC）制度や標準化された表示制度により、消費者が検証済みの健康効果を持つ製品を識別しやすくなっています。
● 都市型ライフスタイル：多忙な生活様式により、即食性と健康性を兼ね備えた食品やスナックへの需要が増加しています。
● 世界的ウェルネストレンド：海外市場の影響により、オーガニック、植物由来、クリーンラベル食品の採用が加速しています。
市場セグメンテーション
製品タイプ別
・機能性食品・栄養強化食品
・オーガニック・ナチュラル食品
