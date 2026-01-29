『ShapeHero Factory』大型アップデート第3弾！待望の範囲選択モードや新ヒーロー「デュラハン」登場も
株式会社アソビズム(本社:東京都千代田区、代表取締役:大手智之)は、PCおよびコンソール各機種にて好評発売中の『ShapeHero Factory(シェイプヒーローファクトリー)』が、日本時間1月29日(木)より大型アップデート第3弾を配信したことをお知らせいたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340341/images/bodyimage1】
日本時間の1月29日(木)に、工場ビルド×ローグライト×タワーディフェンスゲーム『ShapeHero Factory』の大型アップデート第3弾を配信いたしました。今回のアップデートでは、多くのユーザー様からご要望をいただいていた「範囲選択モード」が追加されました。選択範囲内での設備移動やコピー、撤去が可能になり、工場ビルドの利便性が向上します。さらに、工場最適化の極致を目指す新モード「ミニオンの段位道場」が登場。限られたリソースを使い、60秒間でのターゲット出撃数を競う挑戦が楽しめます。
また、新たなヒーロー「デュラハン」やシーズン毎のデザインを楽しめる「模様替え」機能の追加。工場BGMをより聴き応えのあるロング版へリメイクするなど、各種アップデートを実施しました。さらに現在、Steamにて過去最大25％OFFとなるアップデート記念セールを開催中です。ビジュアル・サウンド・ゲームプレイのすべてが深化した本作を、ぜひこの機会にチェックしてください！
『ShapeHero Factory』公式サイト ：
https://www.asobism.co.jp/shapeherofactory/
アップデート内容(1)：「範囲選択モード」で工場ビルドがより快適に！
「範囲選択モード」ボタンを選択することで、指定した範囲内にある施設を一括で「移動」「コピー」「撤去」することが可能になりました。最大選択範囲は12×12マスとなっており、工場ラインの組み換えや拡張も、これまで以上にスムーズかつ効率的に行えるようになります。
なお、通常モード（無制限操作モード以外）においては、コピー機能によるゲームバランスへの影響を考慮し、現状は「移動・撤去」のみが使用可能となります。範囲選択モードの特性を活かすことで、大規模な工場の構築もこれまで以上にスムーズに進めることが可能です。新しくなった工場ビルドの操作感をぜひ体感してください。
アップデート内容(2)：新チャレンジ「ミニオンの段位道場」が追加！
今回のアップデートでは、工場ビルドの最適化に挑む新チャレンジ「ミニオンの段位道場」が追加されました。本モードは、限られたリソースでターゲットとなるヒーローをどれだけ多く出撃させられるかを目指す、究極の工場構築チャレンジです。通常のプレイとは異なりバトルや時間制限はないため、固定されたリソース条件下で、納得がいくまでコンベアを繋ぎ直し「最高効率の工場」を作り上げることが目標となります。
◎「ミニオンの段位道場」のルール：納得いくまで工場を組み、昇段を目指せ！
各段位には、ターゲットとなるヒーローに加え、モチーフソース、レリック、研究ツリーが固定条件として用意されています。納得いくまで工場をビルドしたら、任意のタイミングで「測定開始」を選択。そこから60秒間に出撃させたヒーローの総数がスコアに加算。規定スコアに到達し「銅冠」以上を獲得することで、次なる段位への挑戦が可能になります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340341/images/bodyimage1】
日本時間の1月29日(木)に、工場ビルド×ローグライト×タワーディフェンスゲーム『ShapeHero Factory』の大型アップデート第3弾を配信いたしました。今回のアップデートでは、多くのユーザー様からご要望をいただいていた「範囲選択モード」が追加されました。選択範囲内での設備移動やコピー、撤去が可能になり、工場ビルドの利便性が向上します。さらに、工場最適化の極致を目指す新モード「ミニオンの段位道場」が登場。限られたリソースを使い、60秒間でのターゲット出撃数を競う挑戦が楽しめます。
また、新たなヒーロー「デュラハン」やシーズン毎のデザインを楽しめる「模様替え」機能の追加。工場BGMをより聴き応えのあるロング版へリメイクするなど、各種アップデートを実施しました。さらに現在、Steamにて過去最大25％OFFとなるアップデート記念セールを開催中です。ビジュアル・サウンド・ゲームプレイのすべてが深化した本作を、ぜひこの機会にチェックしてください！
『ShapeHero Factory』公式サイト ：
https://www.asobism.co.jp/shapeherofactory/
アップデート内容(1)：「範囲選択モード」で工場ビルドがより快適に！
「範囲選択モード」ボタンを選択することで、指定した範囲内にある施設を一括で「移動」「コピー」「撤去」することが可能になりました。最大選択範囲は12×12マスとなっており、工場ラインの組み換えや拡張も、これまで以上にスムーズかつ効率的に行えるようになります。
なお、通常モード（無制限操作モード以外）においては、コピー機能によるゲームバランスへの影響を考慮し、現状は「移動・撤去」のみが使用可能となります。範囲選択モードの特性を活かすことで、大規模な工場の構築もこれまで以上にスムーズに進めることが可能です。新しくなった工場ビルドの操作感をぜひ体感してください。
アップデート内容(2)：新チャレンジ「ミニオンの段位道場」が追加！
今回のアップデートでは、工場ビルドの最適化に挑む新チャレンジ「ミニオンの段位道場」が追加されました。本モードは、限られたリソースでターゲットとなるヒーローをどれだけ多く出撃させられるかを目指す、究極の工場構築チャレンジです。通常のプレイとは異なりバトルや時間制限はないため、固定されたリソース条件下で、納得がいくまでコンベアを繋ぎ直し「最高効率の工場」を作り上げることが目標となります。
◎「ミニオンの段位道場」のルール：納得いくまで工場を組み、昇段を目指せ！
各段位には、ターゲットとなるヒーローに加え、モチーフソース、レリック、研究ツリーが固定条件として用意されています。納得いくまで工場をビルドしたら、任意のタイミングで「測定開始」を選択。そこから60秒間に出撃させたヒーローの総数がスコアに加算。規定スコアに到達し「銅冠」以上を獲得することで、次なる段位への挑戦が可能になります。