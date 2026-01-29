報道関係者各位

2026年1月29日

株式会社エコテック

床を起点とした事業から、空間全体の価値創造へ

エコテック、新経営体制のもと事業領域を拡大



「快適空間創造事業」を軸に、空間価値をデザインし、メンテナンスし続ける会社へ

フロアコーティングを中心に、修繕、省エネ、建物管理DXまで、住宅・施設の課題をワンストップで解決する株式会社エコテック（代表取締役：伊藤大輔、本社：神奈川県横浜市 以下、当社）は、2025年2月1日付で代表取締役を交代し、次世代経営体制へと移行しました。床を起点に培ってきた技術と想いを、空間全体の価値創造へと広げ、2026年にはその事業領域をさらに加速していきます。

2026年に創業35年目を迎えるエコテックは、産業用技術であるUVコーティングを一般住宅向けに応用した「フロアコーティング専門会社」として事業をスタートしました。床材の「再生」を目的に、「あるものを再生し、長く使う」技術力と現場知見を強みに、製品開発から施工までを一貫して担うことで、高品質なサービスを全国で年間約8,000件以上提供しています。

近年、住宅に加え、保育園や学校、医療・介護施設など、より高い安全性や衛生性が求められる空間において、“快適”へのニーズが高まっています。こういった背景を受け、エコテックは「床をきれいにする仕事」から、空間全体の価値を創造し、維持していく「快適空間創事業」へと事業領域を拡大、、2025年2月1日付で代表取締役を交代し、新たな経営体制へと移行しました。2026年はさらに事業領域の拡大を本格的に推進していきます。

床から始まった事業を、空間価値をデザインし、メンテナンスし続ける会社へ。エコテックはこれからも「誰も思いつかなかった“快適空間のつくり方”を、仲間とともに生み出していく会社」として、社員・パートナー・お客様・地域の方々とともに、新しい価値の創造に取り組んでいきます。







「快適空間創造事業」として、以下の領域を中心に事業を展開していきます。



・住宅・マンション向け床コーティング事業

・保育園・幼稚園・学校・体育館など教育施設のメンテナンス事業

・介護施設・医療施設における安全性・衛生性向上を目的としたメンテナンス事業

・空調電力削減など、環境負荷低減に資するソリューション事業







株式会社エコテック 代表取締役 伊藤大輔 コメント

エコテックとしての原点にあるのは、「あるものに手を加えて長持ちさせ、価値を高める」という発想です。

新しいものを次々につくり消費するのではなく、今ある床や空間を、技術の力でよみがえらせ、長く大事に使える状態に導く。その価値観が、創業者である星山の想いでもあり、エコプロコートとして受け継ぎ、そしてエコテックとしてもさらに発展させていきたいと考えました。

私が経営を引き継ぐ決断をしたのは、「フロアコーティングは単なる“床の保護”ではなく、人の安全や、暮らしの快適さ、環境配慮に直結する事業だ」と確信できたからです。

床をきれいにする仕事から、“快適空間創造業”へ

この認識の切り替わりが代表を引き継ぐきっかけとなりました。

■経歴

伊藤大輔

生年月日： 1975年7月24日

出身地 ： 千葉県市原市

1997年 株式会社ダスキンのフランチャイズ加盟店として個人事業を開業

2006年 ヘッドハンティングにより株式会社エコテックに入社

2009年 株式会社エコテックの取締役に就任

2018年 グループ関連子会社であるエコプロコート株式会社の代表取締役に就任

2025年 株式会社エコテックの代表取締役に就任

グループ子会社のエコプロコート株式会社の代表取締役としてフロアコーティング専業の事業に携わり、

その後グループ会社である株式会社エコテックの代表を引き継ぎました。

「ジェルコリフォームコンテスト2025」 ジェルコ会長賞 受賞しました

株式会社エコテックは、日本住宅リフォーム産業協会（ジェルコ）が全国のリフォーム事業者を対象とした「ジェルコリフォームコンテスト2025」において、ジェルコ会長賞を受賞いたしました。本受賞は、当社が開発・提供する「園舎の健康診断」アプリにおける、保育現場の課題を反映した取り組みやサービスの独自性・新規性が高く評価されたことによるものです。

「園舎の健康診断」アプリは、園舎の安全性や劣化状況を可視化することで、保育施設における点検・維持管理をよりスムーズに行える仕組みを提供しています。これまで属人的になりがちだった施設管理を、客観的かつ継続的に行える点が、これからの施設管理の在り方を示す取り組みとして評価され、今回の受賞につながりました。

当社は今回の受賞を励みに、今後もサービスの品質向上および機能拡充に努め、より多くの教育施設の安全性向上と環境改善に貢献してまいります。

詳細はこちら

https://www.ecotec-g.co.jp/information/2025/12/04/1583/

企業情報

社名 ：株式会社エコテック

代表者 ：代表取締役 伊藤大輔

設立 ：平成3年8月

本社 ：神奈川県横浜市港北区新横浜2-17-2 フォンターナビル7F

事業 ：住宅・施設向けのコーティング、修繕・リフォーム、省エネ対策をワンストップで提供する 快適空間創造事業。保育施設向けメンテナンス事業や園舎診断アプリ、建物管理DXも展開。

企業HP ：https://www.ecotec-g.co.jp/