ファイバーセメント市場調査レポート - 世界市場規模、シェア、傾向の見通し、2026-2035年
SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区）は、このたび、2026年01月19に「 ファイバーセメント市場調査レポート：2026-2035年の市場規模、シェア、傾向の予測」を発表しました。 ファイバーセメントに関する市場調査レポートには、統計的および分析的アプローチを使用した予測評価が含まれています。この調査レポートでは、一次および二次調査方法を使用して分析された主要な業界洞察を通じて将来の傾向を理解できるようにすることで、主要な市場動向を読者に説明しています。
ファイバーセメント市場の概要
ファイバーセメント市場に関する当社の調査レポートによると、 ファイバーセメント市場規模は 2035 年に約 268 億米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の ファイバーセメント市場規模は約 160 億米ドルとなっています。 ファイバーセメントに関する市場調査レポートでは、市場は 2026-2035 年の予測期間中に約 5.2% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、ファイバーセメント市場シェアの拡大は、グリーンビルディング認証や規制に準拠するため、環境に優しく低炭素な建築資材への世界的な関心が高まっていることが要因となっています。さらに、持続可能な建築慣行に対する政府の政策や奨励策も、開発業者や建築家がプロジェクトにファイバーセメントを採用し、エネルギー効率と環境目標を達成するよう促しています。
ファイバーセメントに関する市場調査によると、多くの地域で住宅のリフォームや改修プロジェクトが増加していること、そして軽量で強度が高く、より美観に優れたファイバーセメントパネルの開発が急速に進んでいることから、市場シェアは拡大すると予測されています。さらに、世界各地で可処分所得が増加し、高品質でメンテナンスの手間がかからない建材への需要が高まっていることも、ファイバーセメントの売上増加につながっています。
しかし、初期投資額の高さが今後数年間の市場成長を抑制する要因となることが予想されます。ファイバーセメントの製造施設には、特殊な設備、硬化システム、品質管理プロセスが必要であり、多額の設備投資が必要となります。これは、特に中小規模のエンドユーザーにおける製品導入の妨げとなる可能性があります。
ファイバーセメント市場セグメンテーションの傾向分析
ファイバーセメント市場の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。当社の専門家によると、ファイバーセメント の市場調査は、アプリケーション別、製品タイプ別、エンドユーザー別と地域別に分割されています。
ファイバーセメント市場は、アプリケーション別に基づいて、サイディング（住宅と商業用外装材）、屋根材（シングル、スレート）、内壁間仕切りとタイルバッキングボード、外装シースとソフィットに分割されています。サイディングセグメントは、耐久性とメンテナンス性の低い建材への需要の高まり、そして優れた美的多様性と設計の柔軟性への需要の増加により、予測期間中に68%のシェアを占めると予想されています。さらに、耐火性の高さと厳格化する建築安全規制も、このセグメントの成長を後押ししています。
