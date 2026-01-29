【2026年最新】足を細くするアプリおすすめ5選｜自然に細長く見せる人気ツールを徹底比較
「もっとスタイルよく見せたい」という声に応える形で、Tenorshare PixPrettyは2026年1月29日に最新版へとアップデートされました。今回の進化では、体型補正アルゴリズムが見直され、足を細くする機能を含むボディラインの細部調整がより精密に、自然な美脚を実現できるようになりました。
複雑な設定は不要で、ワンクリック操作で足を細くする加工ができ、加工感を抑えたナチュラルな仕上がりが魅力です。スマホアプリでは難しい高解像度写真でも、画質を落とさずに足を細長くする補正が可能になりました。
★Tenorshare PixPretty公式サイト：https://tinyurl.com/rfdn9c3h
全身写真を撮ったあと、足の太さやバランスが気になってしまう--そんな経験はありませんか。実は、写真の角度や光の影響で足が太く・短く見えてしまうことはよくあります。最近注目されているのが、足を細くするアプリや足を細くする加工ツールです。スマホやPCで簡単に操作でき、数タップで自然な美脚に補正できるため、SNS投稿やプロフィール写真の仕上げに活用する人が急増中です。
本記事では、足を細くするアプリの中でも特に人気のツールを5つ厳選し、それぞれの特徴や選び方、自然に仕上げるコツを詳しく解説します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340349/images/bodyimage2】
足を細くするおすすめアプリ5選
第1位：Tenorshare PixPretty
写真の印象を左右する要素の中でも、意外と気になるのが「足の太さや長さ」です。撮影時の構図やレンズ歪みで本来より太く見えてしまうケースが多く、せっかくのコーデや笑顔が台無しになることも。Tenorshare PixPrettyは、そんな悩みを解決できるPC向けAI写真補正ソフトです。高度なAIが人物の体型を正確に解析し、足を細くするだけでなく、脚の長さ・バランスまで自然に調整。周囲の背景や肌の質感を崩さず、美脚に整えます。
スマホアプリのように制限が少なく、大画面PCで仕上がりをリアルタイム確認しながらワンクリックで高品質補正ができるのが最大の強みです。
Tenorshare PixPretty公式サイト：https://tinyurl.com/rfdn9c3h
なぜTenorshare PixPrettyを選ぶべきなのか：
・AI自動美脚補正：脚のラインだけを的確に細くし、歪みや不自然さを徹底抑制
・PCならではの高精度処理：高解像度画像でも画質劣化ゼロで足を細くする加工が可能
・ワンクリック操作：細かい設定不要で初心者でも即美脚に
・他の補正と同時利用OK：美肌・小顔・腕痩せなどと組み合わせて全身スタイルアップ
以下にこのソフトを使って足を細くする手順を紹介します。
手順1：Tenorshare PixPrettyをダウンロードしてインストールし、アカウントにログインしたら新しいプロジェクトを作成します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340349/images/bodyimage3】
手順2：写真をアップロードし、ボディライン補正機能から脚を細くする機能を選択し写真を加工できます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340349/images/bodyimage4】
手順3：仕上げた写真を「エクスポート」で保存し、出力先と画質を選ぶだけで完了です。
第2位：PhotoDirector
PhotoDirectorは、AIが人物を自動認識して足を細くする加工を行ってくれる万能アプリです。脚の細さだけでなく長さ調整も可能で、AI任せでも不自然になりにくく、自分で微調整できる柔軟さが魅力。さらにAIテクノロジーにより写真全体の色調補正や背景処理、不要物の除去など幅広い編集機能を備えております。
