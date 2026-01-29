再生型農業の先駆者として名高いペギー・チャン氏がチャンピオンズ・オブ・チェンジ賞を受賞

William Reed Ltd

S.Pellegrino & Acqua Panna（サンペレグリノ＆アクアパンナ）が冠スポンサーを務める、2026年度のAsia’s 50 Best Restaurants（アジアのベスト50 レストラン）の部門賞の一つである、チャンピオンズ・オブ・チェンジ賞（Champions of Change Award）が、アジアのホスピタリティ業界における再生型農業の普及を牽引してきた先駆者的存在のペギー・チャン（Peggy Chan）氏に授与されることとなりました。本年、アジアのベスト５０レストランの部門賞の一つとして初めて導入されるこの賞は、アジア地区の食およびホスピタリティ業界における前向きな変革と、長期的な発展を推進する個人を称えるものです。

チャン氏は香港を拠点に、レストランやホテルがより簡単に再生型農業への資金提供を出来る仕組みを構築し、再生型農業業界の拡大に取り組んでいる非営利団体、ゼロ・フードプリント・アジア（Zero Foodprint Asia）のエグゼクティブ・ディレクターを務めています。同団体が運営しているのは、参加事業者から寄付頂く売上の1％の資金をアジア各地の農家が再生型農業を導入するための助成金として活用するという制度で、最終的には土壌の回復、生物多様性の向上、そして気候変動への影響の軽減を目指しています。

チャン氏は長年に渡りプラントベースやホールフード（全体食）の食事スタイル、さらには持続可能なフードシステムを提唱し続けており、レストランおよびホスピタリティ業界で20年以上活躍をしています。同氏は当時画期的であった、香港初のベジタリアン・レストランのグラスルーツ・パントリー （Grassroots Pantry）やネクター（Nectar）を、後に飲食事業者によるサステナビリティ活動の向上を支援する企業、グラスルーツ・イニシアティブス・コンサルタンシー（Grassroots Initiatives Consultancy）を設立しました。彼女はキャリアを通じて一貫して、サステナビリティ活動の理想と、現場における実践との間に存在する隔たりを埋めるための活動に取り組んできました。

チャン氏は2020年、アジア地区の多くのレストランが自然環境への負荷の軽減を望んではいるが、農業システムに絶対的な変化をもたらすような形で食材を調達することが困難であるという現実に気がつきました。米国で2015年に設立された非営利団体、ゼロ・フードプリント（Zero Foodprint） に参画した経験を元に、創設者と協力してその取り組みをアジアへと持ち込むべく、ゼロ・フードプリント・アジアを立ち上げました。これにより、シェフやフードビジネス業者が農家と連携し、土壌の再生、地域コミュニティの強化、そしてより強靭なフードシステムの構築へとつながる再生型農業の普及活動のより具体的な道筋が築かれました。

チャンピオンズ・オブ・チェンジ賞は、ホスピタリティ業界における先駆者たちに光を当てる賞であり、地域社会に意味ある影響を与え、より包摂的かつ先進的な業界発展に貢献する個人を称えるものです。本賞は、パンデミック後の業界再建を背景に2021年、The World’s 50 Best Restaurants （世界のベスト50 レストラン）の部門賞として初めて設立されました。受賞者が展開する活動に対して、50 Best （50ベスト）より資金援助が行われ、料飲・食品業界における長期的な発展を後押しします。

チャンピオンズ・オブ・チェンジ賞は、アジアのベスト50レストランの2026年度のリストに先立ち発表する3つの部門賞のうち、最初の賞となります。香港初開催となる本年度の授賞式は2026年3月25日、ケリーホテル香港にて催されます。本年のイベントでは授賞式をはじめ、毎年恒例となっている多様な美食関連のイベントを開催します。ホスピタリティ業界と社会に影響を及ぼす重要なトピックを議論するトークフォーラム「#50BestTalks」、50 Best シェフと地元を代表する著名シェフによるコラボレーション・ダイニングイベント「50 Best Signature Sessions（50 ベスト・シグネチャー・セッション）」、香港が誇る最高級の食材と食事がハイライトされるディナーイベント「Chefs’ Feast（シェフズ・フィースト）」、報道関係者対象のイベント「Meet the Chefs（ミート・ザ・シェフ）」がその概要で、イベントはアジア地区内最高峰のレストランとシェフが発表される授賞式にて盛り上がりが最高潮に達します。

「チャンピオンズ・オブ・チェンジ賞は、ホスピタリティ業界の未来に多大なる影響を与えている人材を称えるものです。今年、その初代受賞者としてペギー・チャン氏を表彰できることを誇りに思います。ホスピタリティ業界における持続可能な再生型農業の随一の推進者として、料飲業界のみならず社会全体の長期的な発展を実現するために、彼女は弛まぬ努力と貢献を続けており、まさに今回の受賞に相応しい人材と云えます。」（「アジアのベスト50レストラン」のスポークスパーソンのコメント）

「これまでのキャリアを通じて、フードシステムの変革は一朝一夕では、また一人で成し遂げられるものではないことを学んできました。それは、志を共有する人々による、継続的で粘り強い取り組みの積み重ねによって築かれるものです。私はこれまで携わった業務は、私たちが日常何を食べるべきかという基本的な啓蒙活動から、食材の生産体制を形づくることへと広がり、常に健康と再生を最優先しながら、人々や農家、そして私たちを支える生態系のウェルビーイングを支援することを目的としてきました。今回このような形で評価をしていただいたことを心より光栄に思うと同時に、大きな励みとして受け止めています。今回の受賞は、私一人のものではなく、これまで共に歩んできた多くの農家コミュニティやパートナーの皆さまと分かち合いたいと思います。この機会が、より多くの方々がこの共通の歩みに参画するきっかけとなることを願っています。」（受賞にあたってのチャン氏のコメント）

50 ベストでは、投票プロセスとランキングの公正性と信頼性を確保すべく、プロフェッショナルサービス企業であるデロイト社（Deloitte）を、公式な独立監査パートナーとして起用しています。アジアのベスト50レストランの投票プロセスの詳細については、公式サイト(https://www.theworlds50best.com/asia/en/voting/the-voting-system)をご覧ください。

【「50ベスト」のSNSアカウント】

- Instagram: @TheWorlds50Best(https://www.instagram.com/theworlds50best/) #Asias50Best- X: @TheWorlds50Best(https://twitter.com/TheWorlds50Best?ref_src=twsrc%255Egoogle%257Ctwcamp%255Eserp%257Ctwgr%255Eauthor)- Facebook: https://www.facebook.com/Asias50BestRestaurants- YouTube: 50 Best(https://www.youtube.com/c/worlds50best)- 公式ウェブサイト: https://www.theworlds50best.com/asia/en/

投票の仕組みについて

「アジアのベスト50 レストラン」のリストは、アジア地区内のレストランシーンに造詣が深い350名以上の専門家から構成される、Asia’s 50 Best Restaurants Academy（アジアのベスト50 レストラン評議委員会）による投票で決定されます。評議委員会はインド・亜大陸、東南アジア 南部、東南アジア 北部、香港・台湾・マカオ、中国本土、韓国、そして日本の7つのチャプターに分かれています。評議員は、過去18か月間のダイニング体験に基づき、優れたレストランに合計10票を投じることができますが、そのうち最低4票は、自身が移住する国や行政区以外のレストラン投票することが義務づけられています。投票は匿名で行われることで、機密性と公平性が確保され、外部の会計事務所、デロイトによりそのプロセスが厳重に監査されています。

開催地パートナー：香港政府観光局（Hong Kong Tourism Board）について

香港政府観光局は、観光産業による香港経済への貢献を最大化し、香港を世界最高水準の旅行先として維持・強化する役割を担う準政府機関です。関連する政府部門や各種組織、旅行業界、その他観光に関わる団体と連携しつつ、多様で高品質な観光商品・サービスの提供を通じて訪問客の経験を向上させ、香港の魅力を世界に向けて発信・促進しています。世界15か所にオフィスを構え、さらに7つの市場にプレゼンタティブ・オフィスを設置しています。

冠スポンサー： S. Pellegrino & Acqua Panna （サンペレグリノ＆アクアパンナ）について

アジアのベスト50レストランの冠スポンサーを務めるのは、美食の世界を代表するナチュラル・ミネラルウォーター・ブランド、サンペレグリノ＆アクアパンナです。この2つのブランドは、イタリアン・スタイルが象徴する、卓越した品質、生きる喜び、健康と幸福を世界中に伝えています。

【イベント・パートナー一覧】

- Hong Kong Tourism Board（香港政府観光局 ） : 公式開催地パートナー- S.Pellegrino & Acqua Panna（サンペレグリノ＆アクアパンナ）：メインパートナー兼公式ミネラルウォーターパートナーおよび、「The Best Restaurant in Asia（アジアのベストレストラン賞）」スポンサー- Inedit Damm（イネディット・ダム）：公式ビールパートナー、「Inedit Damm Chefs’ Choice Award（イネディット・ダム社 シェフズ・チョイス賞）」スポンサー- Sevenrooms （セブンルームズ）：公式予約プラットフォームパートナー、「Sevenrooms Icon Award（セブンルームズ アイコン賞）」スポンサー- Doordash（ドアダッシュ）：公式発送・配達パートナー- Aspire Lifestyles（アスパイヤー・ライフスタイル）：公式コンシェルジュ・パートナー- Lee Kum Kee （李錦記）：公式ソース＆調味料パートナー、「Highest Climber Award（ハイエスト・クライマー賞）」スポンサー- Valrhona（ヴァローナ）：公式チョコレート・パートナー、「Asia’s Best Pastry Chef Award（ヴァローナ社 アジアのベスト・ペイストリー・シェフ賞）」スポンサー- Kaviari（カビアリ）：公式キャビアパートナー- 獺祭：公式日本酒パートナー- Langjiu（郎酒）：公式中国白酒パートナー- Cinco Jotas（シンコ・ホタス）：公式イベリコ・ハム・パートナー