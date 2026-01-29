飛騨の匠の家具「HIDA名古屋店」リニューアル、多彩なインテリアシーンで体感する木の温もりのある美しい暮らし

飛騨産業株式会社

古くより「飛騨の匠」で知られる飛騨地方で、100年以上の歴史をもつ飛騨産業株式会社 (本社：岐阜県高山市代表取締役社長：岡田明子/以下 飛騨産業) は、展開するオリジナル木工家具ブランド「HIDA」の直営店「HIDA 名古屋店」を、2026年1月31日（土）にリニューアルオープンします。

リニューアル後の店内では、同店での空間コーディネートへの関心の高まりを受け、暮らしのイメージが広がる多彩なインテリアシーンを展開。名古屋では初披露となるKOYORIをはじめ、国内外で活躍する建築家やデザイナーがデザインを手掛けた家具コレクションを取り揃えます。さらに、アロマコーナー「森の香りの研究所」や、ものづくりの思想を紹介するライブラリー、ワークプレイスやホテル向けの提案をおこなうコントラクトコーナーを拡充。木の温もりのある美しい暮らしをさまざまな角度から体感していただける場へと生まれ変わります。

なお、リニューアルオープンを記念して各種特典もご用意しています。この機会にぜひご来店ください。

｜リニューアルの見どころ｜

01 理想の暮らしを体感できる多彩なインテリアシーン

「飛騨の匠」の伝統を受け継ぐHIDAの木工家具。リニューアルにあたりHIDA 名古屋店では、HIDAが大切にする4つの価値観「人を想う」「時を継ぐ」「技を磨く」「森と歩む」を軸に売り場を再編集しました。暮らしのイメージが広がる多彩なインテリアシーンを通して、木の温もりのある美しい暮らしを体感できる空間へと生まれ変わります。店内を巡りながら、自分らしい理想の暮らしを思い描いていただけるスペースです。

「人を想う」のコーナーのワンシーン。ダイニングチェアは座り 心地のよさに定評のあるSEOTO-EX セミアームチェア。

熊野亘デザインのkeiシリーズ。節を木本来の美しさの表れと捉え、熟練の職人が手間暇をかけて製作している。

02 名古屋初登場の「KOYORI」

HIDAが参画する、日本の優れたものづくりを世界に発信するアライアンスブランド「KOYORI」。ロナン＆エルワン・ブルレックやガムフラテージのデザインによるコレクションを、名古屋エリアで初めて展示・販売します。

また、三澤遥や熊野亘など、その才能に注目が集まる日本人デザイナーが手がけたHIDAの近作もあわせてご覧いただけます。

KOYORI〈SHAKU CHAIR〉デザイン：ロナン＆エルワン・ブルレック Photo: Hiroshi Iwasaki〈DADA〉デザイン：三澤遥 Photo: Masayuki Hayashi

KOYORI

日本の優れたものづくりを行う企業とそれを世界に発信する企業により2022年にスタートしたアライアンスブランド「KOYORI」。卓越した日本の製造技術と国際的に活躍するコンテンポラリーデザイナーの協働による家具とインテリアアクセサリーを提供している。

03 樹のアロマの世界に出会う「森の香りの研究所」

香りは、現代の暮らしを彩る大切な要素のひとつです。

HIDAでは家具に使えない木材や枝葉などを活用して、100％天然・無添加のオリジナルエッセンシャルオイルを生産しています。新設の「森の香りの研究所」のコーナーでは、ヒノキやクロモジなど樹種ごとに異なる香りの魅力を、本物の樹木を用 いたテスターを通して体感していただけます。

「森の香りの研究所」のコーナー

04 コントラクト向け展示コーナーを拡充

ワークプレイスやホスピタリティ施設など、さまざまな空間で木の可能性が注目されるなか、コントラクト向け商材の展示コーナーをさらに充実させました。アームに木を用いたキャスターチェアや、地域産材を活用した家具の事例をご覧いただけます。

またSDGsの観点から、HIDA 名古屋店では今回のリニューアルにより、展示家具における国産材の使用比率を全体の約4割まで引き上げています。（リニューアル前約3割）

ワークプレイスをイメージしたコントラクトコーナー。特注の対応にも応じている。

05 ものづくりの思想に触れるライブラリー

HIDAのコレクションの中には、エンツォ・マーリや柳宗理、隈研吾など国内外で活躍する建築家やデザイナーとの協働によって生まれた家具が数多く存在します。そうしたデザイナーへの敬意と、飛騨産業のものづくりの姿勢を伝える場として、関連書籍を集めたライブラリーと、国際的なアワードの受賞作を紹介する展示コーナーを新たに設けました。HIDAの家具の背景にある思想や物語に触れていただけるスペースです。

ライブラリーコーナー

06 多様な感性が生み出すアート作品を紹介

HIDAの直営店では暮らしを彩るアートとして、地域で活動する障がいのある作家が生み出す魅力的な作品を展示しています。HIDA 名古屋店では、愛知県半田市の生活介護事業所JJヒマワリで活動する作家・河野誠の作品を紹介します。加えて、大阪を拠点とするカペイシャス、埼⽟の工房集などの作品も展示。それぞれの地域で活躍する作家の創作活動を支援し、社会福祉の発展に寄与します。

河野誠〈まつ〉

|リニューアルオープン記念特典|

リニューアルオープンを記念し、以下の特典をご用意しています。この機会にぜひご利用ください。

- お見積をご依頼いただいた方のうち、先着50名様にクリアで清潔感のある香りの限定アロマスプレーをプレゼント。- ご購入金額（修理を含む）に応じて、くじ引きにご参加いただけます。

|基本情報|

店名：HIDA 名古屋店

住所：名古屋市中区新栄2-1-9 雲竜フレックスビル西館1F

営業時間：10:00 - 18:00 水曜・第3木曜定休

TEL：052-243-1321

URL：https://hidasangyo.com/shop/#nagoya

広さ：423平方メートル

オープン日：2026年1月31日（土）

飛騨産業について

木工家具ブランドHIDAを展開する飛騨産業は、飛騨地方の悠久の森と飛鳥時代より続く匠文化を背景に、地域の発展を願う有志によって1920年に創業された家具メーカーです。「匠の心と技をもって、飛騨を木工の聖地とする」という志のもと、「人を想う」「時を継ぐ」「技を磨く」「森と歩む」の4つの価値観を軸に、地域に根ざした持続可能な木製家具づくりに取り組んでいます。

曲木やスギ圧縮など独自の技術の研鑽を続けながら、国内外のデザイナーとの協働によって開発されたコレクションは、海外の展示会やアワードにおいて国際的な評価を獲得しています。また近年では、木工職人の育成を行なう「飛騨職人学舎」や「遊朴館 HIDA GALLERY」などの取り組みを通じて、木工文化を未来につなぐための活動にも力を入れています。