女子バスケットボール海外挑戦支援プロジェクト「PROJECT GLP～Japan Got Next～」へのサプライヤーサポートを開始

ベースフード株式会社

完全栄養※1の主食を開発・販売するベースフード株式会社（本社：東京都目黒区、代表取締役：橋本舜、https://basefood.co.jp）は、健康的なカラダづくりやスポーツパフォーマンス向上の“ベースアップ”をサポートする「BASE UP SPORTS PROJECT」において、スポヲタ株式会社（本社：575 5th Ave, New York, NY 10017、代表取締役：家徳 悠介、https://www.sportajapan.com/）が展開する、高校・大学女子バスケットボール選手の海外挑戦を支援するプロジェクト「PROJECT GLP～Japan Got Next～」へのサプライヤーサポートを開始したことをお知らせいたします。

■「BASE UP SPORTS PROJECT」を通じた各種活動支援

ベースフードは、“一人ひとりが自分らしく輝き、笑顔溢れる社会”の実現を目指し、スポーツ、音楽、芸術、カルチャーなどのシーンにおいて、完全栄養食を日常の暮らしの中に取り入れていただくことで心身の健康の“ベースアップ”をサポートする活動「BASE UP PROJECT（ベースアッププロジェクト）」を展開しています。

この度、同活動内で展開している「BASE UP SPORTS PROJECT（ベースアップスポーツプロジェクト）」において、スポヲタ株式会社が展開する、女子バスケットボール海外挑戦支援プロジェクト「PROJECT GLP～Japan Got Next～」にご賛同いただき、今回のサプライヤーサポートが実現いたしました。今後は「PROJECT GLP～Japan Got Next～」に参加する選手の皆さんおよびコーチスタッフや関係者への「食」のサポートとして各種「BASE FOOD」シリーズを提供する他、各種活動への協力、「栄養とスポーツパフォーマンス」の啓蒙活動など、幅広く活動を共に展開していきたいと考えています。

【「PROJECT GLP～Japan Got Next～」について】

本プロジェクトは、WNBA(米女子プロバスケットボールリーグ）で活躍する選手の輩出を目的とし、17歳~20歳までの選手約5名を選抜。選抜された選手は渡米し、ショーケースを通して、NCAA（全米大学体育協会）大学所属のコーチ陣によって評価・指導を受けることで、海外での挑戦を志す日本の有望な女子選手が米大学への進学し、活躍するきっかけを作ります。（*本プロジェクトは参加選手の米国大学への進学を保証するものではありません。）

日本の女子バスケットボール界には高いポテンシャルを持つ選手が多く存在する一方で海外挑戦に機会が限られているという課題があります。「PROJECT GLP ~Japan Got Next~」は、このような構造的な課題を解決し、日本人女子バスケット選手が海外挑戦できる“新たなスタンダード”を創出し、WNBAで活躍する選手を輩出に寄与することも目的としております

また、プロジェクト名でもある「GLP」は、GLOW UP という言葉の略称であり、「成長」や「レベルアップ」を意味するだけでなく、自信や存在感の変化、そして内面の成長が外に表れる様子を意味します。日本の次世代を担う女子バスケットボール選手が、本プロジェクトでグローバルな基準に触れることで、自分自身の可能性を正しく認識し、自分は挑戦できるという自信と視野を持って次の挑戦へ踏み出してほしいという意志が込められています。

WEBサイト：https://www.sportajapan.com/post/project-glp

IG：https://www.instagram.com/sporta_japan/

また、女子バスケットボール海外挑戦支援プロジェクト「PROJECT GLP Japan Got Next」のアンバサダーとして、馬瓜エブリン選手、馬瓜ステファニー選手、安間志織選手が就任。

馬瓜エブリン選手は、国内外のトップレベルでの競技経験を持ち、若手選手の育成や次世代の育成支援にも積極的に取り組んできました。PROJECT GLPの理念である「育成年代から世界基準に触れる機会の創出」に強く共感いただき、本プロジェクトへの参画が決定しました。

馬瓜ステファニー選手は、キャリアを通じて国内外で培った豊富な経験から、次世代選手の海外挑戦を後押しする本プロジェクトの理念に共感していただき、本プロジェクトにおいて、アンバサダーとして活動していただく運びとなりました。

安間志織選手は、競技面だけでなく生活環境や文化の違いに直面した経験から、本プロジェクトの理念に強く共感していただき、アンバサダーとしての参画が決定しました。

■プロジェクト概要

プロジェクト名：PROJECT GLP ～Japan Got Next～

対象：17歳~20歳までの選手

選抜人数：約5名

選考内容：書類・ビデオ選考、アメリカでのショーケース開催、米国大学コーチへのプレゼンテーション機会提供

選考期間：1月16日～2月27日 ※プロジェクト状況に応じて、適宜変更される可能性あり

渡米スケジュール：4月～5月で約1週間を予定

費用：日本とアメリカ間の航空件代金・アメリカ内の移動費用・飲食費・宿泊費・保険代等はプロジェクト負担となります

■応募方法

応募フォーム：以下URLより必要情報記載の上提出をお願いします

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfqzBsXbRsPwe5S968e-FLEeoxS3k7MQYIETUxsdrohARs3tA/viewform?usp=header

＜代表 コメント＞

この度、完全栄養食のパイオニアであるベースフード株式会社様に、「PROJECT GLP～Japan Got Next～」の想いに共感いただき、サプライヤーとしてご支援いただけることを心から嬉しく、そして誇りに思っております。

日本の女子バスケットボール界には、世界で通用するポテンシャルを持った選手が数多く存在します。 しかしその一方で、「挑戦したい」という意志があっても、環境・情報・準備の不足によって、その一歩を踏み出せない現実があります。PROJECT GLPは、そうした構造的な壁を本気で壊すために立ち上げたプロジェクトです。

海外に挑戦する選手にとって、技術やフィジカルだけでなく、日々の栄養管理やコンディションづくりは、競技力の土台であり、キャリアそのものを左右します。今回のパートナーシップを通じて、ベースフード様のプロダクトが、選手一人ひとりの挑戦を内側から支え、「世界基準で戦う準備ができている状態」を当たり前にしていけると確信しています。

PROJECT GLPは、単なる短期の海外挑戦プログラムではありません。日本の女子バスケットボール選手が「世界を目指していい」「挑戦していい」と胸を張って言える、新しいスタンダードをつくる取り組みです。

スポヲタ株式会社は、志を共にするパートナーの皆様と共に、日本から世界へ挑戦する次世代の選手たちの背中を、これからも本気で押し続けてまいります。

【スポヲタ株式会社について】

『スポーツは、ヲタクに変えさせろ。』をビジョンとして、欧米などの最新テクノロジーを活用しながら、日本スポーツの幅広い競技、領域において、新たな価値創造、及び向上の支援を行っています。

社名：スポヲタ株式会社｜Sporta Corp.

設立：2018年

代表：家徳 悠介

https://sportajapan.com/

■「BASE UP PROJECT」概要

スポーツ、音楽、芸術、カルチャーなどのシーンで活躍する人たちやそれらを楽しむ人たち、夢を実現するために頑張っている方々、そしてサスティナブルな社会の実現に向け、「栄養」「健康」という側面から応援、サポートし、“明日の笑顔を皆さんと共に”という想いが込められたプロジェクトです。

■「BASE UP SPORTS PROJECT」概要

各種スポーツシーンやボディメイクにおいて、スマートフード完全栄養食である「BASE FOOD」を日常的に取り入れていただくことで、健康的なカラダづくりやスポーツパフォーマンス向上の“ベースアップ”をサポートしていくプロジェクトです。

＜スポーツ選手／チーム・団体に向けた「BASE UP SPORTS サプライヤー契約・プログラム」参加者募集＞

スポーツパフォーマンス向上の“ベースアップ”をサポートする取り組みとして、プロアマ問わずスポーツ選手やチーム・団体に向けた「BASE FOOD」商品の提供等、各種サポート活動を実施いたします。

サプライヤー活動では、中長期的に活動をサポート・支援する「サプライヤー契約」と、老若男女問わずアクティブにスポーツを楽しむ方々へ完全栄養食「BASE FOOD」を体験いただく機会として、サンプリングをはじめ短期的に活動をサポートする「サプライヤープログラム」を展開していきます。

※応募方法や募集期間、諸条件等につきましては、公式note（https://note.basefood.co.jp/m/mf363ff308d08）をご確認ください。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/22258/table/272_1_8b5fa01facd150b8412c351a31e6527d.jpg?v=202601290821 ]

▶︎「BASE UP SPORTS サプライヤー契約」および「BASE UP SPORTS サプライヤープログラム」問い合わせ先：info@baseupsports-project.com

設立 ： 2016年4月5日

本社 ： 東京都目黒区中目黒5-25-2

代表者 ： 橋本舜

事業内容 ： 完全栄養食等の開発・販売

URL ： https://basefood.co.jp