AnyMind Group、縦型動画クリエイティブ事業を展開するMISM社を子会社化

AnyMind Group株式会社

AnyMind Group株式会社（読み：エニーマインドグループ、代表取締役CEO：十河 宏輔、以下「当社」） は、、縦型動画広告に特化したクリエイティブ制作事業を展開する株式会社MISM（読み：ミズム、代表取締役：羽部 千織、以下「MISM社」）の全株式を取得し、子会社化したことをお知らせします。

当社では、M&Aを通じた事業基盤の強化を継続的に進めており、本件はすでに構築している、コンテンツ創出から配信・購買までを一体で支援する体制を一層強化するための取り組みです。なお、本件は当社にとって15社目、うち日本企業としては9社目のM&Aです。

■背景と目的

当社は2016年にシンガポールで創業し、アジア15ヵ国・地域において、ブランド企業に対し、マーケティング、EC、流通を一体で支援するBPaaS（Business Process as a Service）モデル(*1)を展開してきました。近年、SNSや動画プラットフォームを起点とした情報接触や購買行動の変化を背景に、当社はソーシャルメディアマーケティング(*2)およびソーシャルコマース(*3)を中核とした事業展開を加速しています。

こうした環境下において、ブランドの成長を支える要素として、高品質なコンテンツを継続的に創出するクリエイティブ制作の体制の重要性が高まっています。

当社は2025年10月にNADESHIKO Beauty株式会社を完全子会社化し、自社メディアとして商品レビュー等の縦型ショート動画を継続的に創出する体制を構築してきました。さらに、2026年1月には化粧品・美容雑貨領域においてブランド流通および自社ブランド事業を展開するサン・スマイル社を子会社化し、オンラインで創出した需要をECからオフライン流通へとつなぐOMO（Online Merges with Offline）(*4)モデルに基づく支援体制を強化しています。

MISM社は、縦型動画広告に特化したクリエイティブ制作事業を展開しています。登録クリエイター・モデルは2,000名超にのぼり、年間2万本以上の動画制作実績を有しています。

また、6万点超の縦型UGC(*5)素材を保有する素材プラットフォームを運営しており、広告配信データや過去実績に基づく企画設計、多様なモデルネットワーク、短納期での量産体制を強みとしており、購買行動を意識した構成設計や訴求設計に基づく縦型動画の企画・制作を得意としています。

MISM社のグループ参画により、当社は縦型動画を中心としたクリエイティブについて、企画設計、キャスティング、制作、分析・改善までを一気通貫で提供できる体制を構築します。これにより、ソーシャルメディア上での情報接触から購買につながる一連の施策を、より高い実行力をもって支援することが可能となります。今後も、オンライン・オフラインを横断したソーシャルコマース支援をさらに強化していきます。

*1：Business Process as a Serviceの略。ソフトウェアとオペレーション支援機能を組み合わせて提供するビジネスモデル

2：ソーシャルメディアを活用したマーケティング活動の総称

3：投稿・レビュー・ライブ配信を通じて購買までをつなぐ販売手法

*4：オンラインとオフラインの顧客データを統合し一貫した体験を提供する手法

*5：「User Generated Content（ユーザー生成コンテンツ）」の略で、一般のユーザー（消費者）自身が自発的に作り、発信するコンテンツ全般を指す

■MISM 代表取締役 羽部 千織 氏のコメント

MISMは創業以来、縦型動画を中心とした高品質なクリエイティブ制作とSNSマーケティングを強みとし、「動画」を通じてお客様の課題を解決し、新しい価値を創造することに尽力してまいりました。今回、AnyMind Groupに参画することにより、動画制作のプロフェッショナル集団であるMISMのクリエイティブのノウハウと、AnyMind Groupが保有するプラットフォームやグローバルネットワーク、EC・インフルエンサーマーケティング領域における広範な知見を合わせることで、動画を通じて情報接触から購買行動までをシームレスにつなぐことができ、より多くのブランドを支援することができると確信しています。

今後もクリエイティブに誠実に向き合い、価値ある未来を築いていきたいと考えています。

■AnyMind Group 代表取締役CEO 十河 宏輔のコメント

SNSや動画プラットフォームを起点とした情報接触が、視聴から購買、さらにはECや小売へとシームレスにつながるなかで、ブランド企業に求められる支援の在り方も進化しています。ソーシャルコマースにおいては、高品質なコンテンツを継続的に創出し、クリエイターやライバーとともに実行し続けられる体制が、ブランドの成長を左右する重要な要素になっています。

今回のMISM社の参画により、縦型動画を中心とした高品質なクリエイティブ制作体制を強化します。今後は、OMO支援の深化やAIを活用したオペレーション高度化を通じて、ソーシャルコマースの取り組みを一層進化させ、ブランドの長期的な価値創出を推進してまいります。

■MISMについて

会社名：株式会社MISM

所在地：東京都渋谷区渋谷2丁目6番12号6F

代表者：代表取締役 羽部 千織

事業内容：

縦型動画を主としたクリエイティブ制作・プラットフォーム事業

SNSマーケティング事業

インフルエンサーマーケティング事

EC・店舗集客支援事業

URL：https://mism.co.jp

■AnyMind Groupについて

AnyMind Groupは、2016年にシンガポールで創業し、アジア市場を中心に15ヵ国・地域に拠点を構えるテクノロジーカンパニーです。ソーシャルマーケティングやソーシャルコマースを起点に、ECからオフライン流通までを横断するBPaaS（Business Process as a Service）モデルを通じて、データとオペレーションを一体的に提供し、ブランド企業の事業成長を支援しています。東証グロース上場（証券コード：5027）