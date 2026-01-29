¡ÚÁÏ¶È1Ç¯È¾¤ÇÀ¤³¦¤òÀÊ´¬¡ªÃíÌÜ¤ÎAI¥æ¥Ë¥³ー¥ó´ë¶È¤¬ÆüËÜ¤ËËÜ³Ê¾åÎ¦¡Û¶Ó¸ñ¤µ¤ó¤È¥Ò¥³¥í¥Òー¤µ¤ó¤¬Çú¾Ð¼Â±é¤òÈäÏª¡ª¤¿¤Ã¤¿¿ôÊ¬¤Î¥Ï¥¤¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Ê»ñÎÁºîÀ®¤Ë¶Ã¤¡£Ä¹Ã«Àî¤µ¤ó¤Î¥®¥ã¥°¤Þ¤Ç¹Í°Æ!?
¥·¥ê¥³¥ó¥Ð¥ìーÈ¯¤Î¼¡À¤Âå¥ªー¥ë¥¤¥ó¥ï¥óAI¥ïー¥¯¥¹¥Úー¥¹¡ÖGenspark¡×¤Ï¡¢ÆüËÜ»Ô¾ì¤Ø¤ÎËÜ³Ê»²Æþ¤òµÇ°¤·¡¢2026Ç¯1·î28Æü(¿å)¤Ë¡¢¥¦¥£¥º¸¶½É¥Ûー¥ë¤Ë¤Æ¡ÖGenspark ÆüËÜËÜ³Ê¾åÎ¦¥á¥Ç¥£¥¢È¯É½²ñ¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢Genspark CEO ¥¨¥ê¥Ã¥¯¡¦¥¸¥ó¡¢CTO¥«¥¤¡¦¥¸¥åー¡¢COO¥¦¥§¥ó¡¦¥µ¥ó¤Î3Ì¾¤¬ÅÐÃÅ¤·¡¢Genspark¤Îµ»½Ñ¤ä¿·µ¡Ç½¡¢ÆüËÜ»Ô¾ì¤Ç¤ÎÅ¸³«¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÈ¯É½¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ÀïÎ¬Åª¥Ñー¥È¥Êー¤È¤·¤ÆAWS¡¢OpenAI¡¢Microsoft¤Î³Æ¼ÒÂåÉ½¤âÅÐÃÅ¤·¡¢Genspark¤È¤Î¶¨¶È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¸åÈ¾¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¶Ó¸ñ¡×¤ÎÄ¹Ã«Àî²íµª¤µ¤ó¡¦ÅÏÊÕÎ´¤µ¤ó¡¢¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¥Ò¥³¥í¥Òー¤µ¤ó¤ò¤ª·Þ¤¨¤·¡¢Genspark¤Î¼Â±é¥Ç¥â¥ó¥¹¥È¥ìー¥·¥ç¥ó¤ò¸ò¤¨¤¿¥Èー¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¼Â»Ü¡£¼ÂºÝ¤Î»ÈÍÑ¥·ー¥ó¤òÁÛÄê¤·¤¿¥³¥ó¥È·Á¼°¤Ç¡¢Genspark¤Îµ¡Ç½¤òÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÂè1Éô¡Û·Ð±Ä¿Ø¤Ë¤è¤ë¥×¥ì¥¼¥ó¥Æー¥·¥ç¥ó
ËÁÆ¬¡¢¥¨¥ê¥Ã¥¯CEO¤¬ÅÐÃÅ¤·¡¢Genspark¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ÈÆüËÜ»Ô¾ì»²Æþ¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¥Ó¥¸¥Í¥¹¥ïー¥«ー¤ò¥¿ー¥²¥Ã¥È¤È¤·¡¢¡ÈOne Prompt, Job Done¡É¤È¤¤¤¦Ì¤Íè¤ÎÆ¯¤Êý¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢ÆüËÜ¤Ï»ä¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥È¥Ã¥×3¤ËÆþ¤ëÈó¾ï¤Ë½ÅÍ×¤Ê»Ô¾ì¤Ç¤¹¡£ Genspark¤òÍý²ò¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤¿¤á¤Ë¡¢ÆüËÜ¤ÎÂ¿¤¯¤Î¥Á¥ã¥Í¥ë¤ÇÏª½Ð¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¡×¤È¡¢ÆüËÜ»Ô¾ì¤Ø¤Î´üÂÔ¤ò½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
Â³¤¤¤Æ¡¢¥«¥¤CTO¤¬Genspark¤Î¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£µ¡Ç½¤ª¤è¤Ó¿·µ¡Ç½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥×¥ì¥¼¥ó¥Æー¥·¥ç¥ó¤ò¼Â»Ü¡£µ»½ÑÅª¤ÊÍ¥°ÌÀ¤ä¡¢¥æー¥¶ー¤Î¥×¥é¥¤¥Ð¥·ーÊÝ¸î¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¯ÀâÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥×¥ì¥¼¥ó¥Æー¥·¥ç¥óÃæ¤Ë¤Ï¡¢ÀïÎ¬Åª¥Ñー¥È¥Êー¤Ç¤¢¤ëAWS¤ÈOpenAI¤Î³Æ¼ÒÂåÉ½¤¬ÅÐÃÅ¤·¡¢Genspark¤È¤Îµ»½Ñ¶¨¶È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Î´ë¶È¤¬»ý¤Äµ»½Ñ¤ÈGenspark¤ÎÅý¹ç¤Ë¤è¤ê¡¢¤è¤ê¹âÅÙ¤ÊAI¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¥¢¥Ôー¥ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥¦¥§¥óCOO¤«¤é¤Ï¡¢ÆüËÜ»Ô¾ì¤Ç¤Î»ö¶ÈÅ¸³«ÀïÎ¬¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÈ¯É½¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥×¥ì¥¼¥ó¥Æー¥·¥ç¥óÃæ¤Ë¤Ï¡¢Microsoft¤ÎÂåÉ½¤âÅÐÃÅ¤·¡¢¶¨¶È´Ø·¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¡£¥°¥íー¥Ð¥ë¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー´ë¶È¤È¤Î¶¯¸Ç¤Ê¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤¬¡¢Genspark¤ÎÆüËÜ»Ô¾ì¤Ç¤ÎÀ®¸ù¤ò¸å²¡¤·¤¹¤ë¤³¤È¤ò¶¯Ä´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÂè2Éô¡Û¶Ó¸ñ¤µ¤ó¤È¥Ò¥³¥í¥Òー¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¡ÖGenspark¡×ÂÎ¸³
¥¤¥Ù¥ó¥È¸åÈ¾¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥Æー¥¸¤ò¥Èー¥¯¥·¥çー·Á¼°¤ËÅ¾´¹¡£¶Ó¸ñ¤ÎÄ¹Ã«Àî ²íµª¤µ¤ó¡¢ÅÏÊÕ Î´¤µ¤ó¤Î¤ªÆó¿Í¤È¥Ò¥³¥í¥Òー¤µ¤ó¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢²ñ¾ì¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
MC¤Î¿Ê¹Ô¤Î¤â¤È¡¢¤Þ¤º¤Ï3Ì¾¤Ë¡Ö»äÀ¸³è¤ÇAI¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¡×¡Ö¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¾ìÌÌ¤Ç³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¡×¤ÈAI¤Î»ÈÍÑ·Ð¸³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼ÁÌä¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¥Ò¥³¥í¥Òー¤µ¤ó¤Ï¡Ö»ä·ë¹½»È¤¤¤Þ¤¹¡£´·¤ì¤Æ¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¡¢¶Ó¸ñ¤ÎÄ¹Ã«Àî¤µ¤ó¤Ï¡Ö±ü¤µ¤ó¤¬¤è¤¯»È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ôー¥Þ¥óÎÁÍý¤Îºî¤êÊý¡¢ÈþÌ£¤·¤¤¤´ÈÓ²°¤µ¤ó¤òÃµ¤¹¤È¤¤È¤«¤Ë»È¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡£¡×¤È²óÅú¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢¡Ö¶Ó¸ñ¤È¥Ò¥³¥í¥Òー¤ÎGenspark·à¾ì¡×¤ÈÂê¤·¤¿¥Ç¥â¥ó¥¹¥È¥ìー¥·¥ç¥ó¥³ー¥Êー¤¬¥¹¥¿ー¥È¡£¶Ó¸ñ¤Î¤ªÆó¿Í¤¬¡ÖGenspark¤Î±Ä¶ÈÃ´Åö¡×¡¢¥Ò¥³¥í¥Òー¤µ¤ó¤¬¡ÖAI¤Ë¸·¤·¤¤ÌÜ¤ò»ý¤Ã¤¿¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¡×¤È¤¤¤¦ÀßÄê¤Ç¡¢¼ÂºÝ¤Î¾¦ÃÌ¥·ー¥ó¤ò¥³¥ó¥È·Á¼°¤ÇºÆ¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ò¥³¥í¥Òー¤µ¤ó¤¬¡Ö¼«¿È¤Î¥¨¥Ã¥»¥¤¤òÀ¤³¦Ãæ¤Ë¹¤á¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÁêÃÌ¤ò»ý¤Á¤«¤±¤ë¤È¡¢Ä¹Ã«Àî¤µ¤ó¤¬¼ÂºÝ¤ËGenspark¤òÁàºî¡£¡Ö¥Ò¥³¥í¥Òー¤Î¥¨¥Ã¥»¥¤¤òÁ´À¤³¦¤Ë¹¤á¤ë·×²è¤ò¹Í¤¨¤Æ¤ª¤¯¤ì¡ª5¥Úー¥¸¤Î»ñÎÁ¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¯¤ì¡ª¡×¤ÈÂçÀ¼¤ÇÌä¤¤¤«¤±¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¢¤Þ¤ê¤ÎÀ¼ÎÌ¤Ë¥Ò¥³¥í¥Òー¤µ¤ó¤«¤é¡ÖÀ¼ÎÌ¤ÏÉ¬Í×¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÂ¨ºÂ¤Ë¥Ä¥Ã¥³¥ß¤¬¡£¤µ¤é¤ËÄ¾¸å¡¢¤½¤â¤½¤âÄ¹Ã«Àî¤µ¤ó¤¬ÆþÎÏ¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤·Ëº¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬È¯³Ð¤·¡¢²ñ¾ì¤Ï¾Ð¤¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
µ¤¤ò¼è¤êÄ¾¤·¤ÆºÆÅÙÆþÎÏ¤¹¤ë¤ÈÌµ»ö¤ËÀ¸À®¤¬¥¹¥¿ー¥È¡£Genspark¤Ï½Ö»þ¤Ë¥¨¥Ã¥»¥¤¤ÎÀ¤³¦Å¸³«¤Ë´Ø¤¹¤ëÀïÎ¬»ñÎÁ¤òºîÀ®¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¡ÖNanobanana¡×¤È¤¤¤¦AIµ¡Ç½¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢¤è¤ê¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤Ç¥³¥ß¥«¥ë¤Ê»ñÎÁ¤òÀ¸À®¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ºîÀ®¤·¤¿»ñÎÁ¤ò±Ñ¸ì¤ËËÝÌõ¤¹¤ëµ¡Ç½¤â¼Â±é¡£¤ï¤º¤«¿ôÊ¬¤Î´Ö¤Ë¡¢3¤Ä¤Î°Û¤Ê¤ë»ñÎÁ¤¬´°À®¤¹¤ëÍÍ»Ò¤Ë¡¢²ñ¾ì¤«¤é¤Ï¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ò¥³¥í¥Òー¤µ¤ó¤¬¡Ö¤³¤ÎÃ»»þ´Ö¤Ç3¤Ä¤â»ñÎÁ¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¤¹¤´¤¤¡×¤ÈGenspark¤Î¥¹¥Ôー¥É¤ÈÂ¿µ¡Ç½¤Ö¤ê¤òÉ¾²Á¤¹¤ë¤È¡¢Â³¤±¤Æ¡Ö¤ªÃÍÃÊ¤Ï¤ª¤¤¤¯¤é¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«?¡×¤È¸½¼ÂÅª¤Ê¼ÁÌä¤¬¡£±Ä¶ÈÃ´ÅöÌò¤ÎÄ¹Ã«Àî¤µ¤ó¤Ï¡ÖÊ¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È²óÅú¤·¡¢Åú¤¨¤Ëµç¤¹¤ë¤È¡¢ÅÏÊÕ¤µ¤ó¤¬¡ÖGenspark¤Ë¤³¤Î¾ì¤òÍî¤È¤¹¥®¥ã¥°¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤ë¡©¡×¤ÈÄó°Æ¡£AI¤¬½Ö»þ¤ËÀ¸À®¤·¤¿¸õÊä¤ÎÃæ¤«¤é¡¢Ä¹Ã«Àî¤µ¤ó¤¬¡Ö¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¾å¤²¤Æ¤³¤¦¡ª·ì°µ²¼¤²¤Æ¤³¤¦¡£¡×¤È¤¤¤¦¥®¥ã¥°¤òÁ´ÎÏ¤ÇÈäÏª¤·¡¢¸«»ö¤Ë²ñ¾ì¤òÊ¨¤«¤»¤Þ¤·¤¿¡£¥Ç¥â¥ó¥¹¥È¥ìー¥·¥ç¥ó½ªÎ»¸å¡¢¥Ò¥³¥í¥Òー¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤èGenspark¡¢¤¹¤´¤¤¤è¡ª¡×¤È¾Î»¿¤·¡¢¸«»ö¤Ê¥ª¥Á¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿Genspark¤ËÂÐ¤·¡¢¶Ó¸ñ¤Î¤ªÆó¿Í¤Ï¡Ö²æ¡¹¤ÏGenspark¤òÌ¿¤Î²¸¿Í¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¶À³«¤¡¦¥Õ¥©¥È¥»¥Ã¥·¥ç¥ó
¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÎÅÁÅýÅª¤Ê½Ë¤¤¤Îµ·¼°¤Ç¤¢¤ë¡Ö¶À³«¤¡×¤ò¼Â»Ü¡£¥¨¥ê¥Ã¥¯CEO¡¢¥«¥¤CTO¡¢¥¦¥§¥óCOO¡¢¥²¥¹¥È¤Î¶Ó¸ñ¤µ¤ó¡¢¥Ò¥³¥í¥Òー¤µ¤ó¡¢¤½¤·¤Æ¥Ñー¥È¥Êー´ë¶È¤ÎAWS¡¢OpenAI¡¢Microsoft¡¢SBI¡¢Sozo Ventures¤Î³Æ¼ÒÂåÉ½¡¢·×11Ì¾¤¬ÅÐÃÅ¤·¡¢¤Ï¤Ã¤Ô¤òÃåÍÑ¤·¤Æ¶À³«¤¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
2¤Ä¤Î¼òÃ®¤ò5Ì¾¤º¤Ä¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ³«¤¯ÍÍ»Ò¤Ï¡¢Genspark¤ÎÆüËÜ»Ô¾ì»²Æþ¤È¡¢¥Ñー¥È¥Êー´ë¶È¤È¤Î¶¯¸Ç¤Ê¶¨ÎÏ´Ø·¸¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë°õ¾ÝÅª¤Ê¥·ー¥ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£³Ý¤±À¼¤È¤È¤â¤Ë¶À³«¤¤ò¹Ô¤¤¡¢²ñ¾ìÁ´ÂÎ¤ÇGenspark¤ÎÆüËÜ¾åÎ¦¤ò½Ë¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ºÇ¸å¤Ë¡¢¥¨¥ê¥Ã¥¯CEO¡¢¥«¥¤CTO¡¢¥¦¥§¥óCOO¡¢¶Ó¸ñ¤µ¤ó¡¢¥Ò¥³¥í¥Òー¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¥Õ¥©¥È¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¼Â»Ü¡£¤Þ¤º¡ÖGensparkÆüËÜ¾åÎ¦¡×¤È½ñ¤«¤ì¤¿´¬Êª¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿5Ì¾¤Ç¤Î¥Õ¥©¥È»£±Æ¡¢Â³¤¤¤ÆÆ±¤¸¥á¥ó¥Ðー¤Ç¤Î¥Õ¥êー¥Õ¥©¥È¡¢ºÇ¸å¤Ë·Ð±Ä¿Ø3Ì¾¤Î¤ß¤Ç¤Î¥Õ¥©¥È»£±Æ¤ò¹Ô¤¤¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÏÀ¹¶·¤Î¤¦¤Á¤ËËë¤òÊÄ¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
ÅÐÃÅ¼Ô¾ðÊó
¥¨¥ê¥Ã¥¯¡¦¥¸¥ó¡¡Eric Jing¡¡¶¦Æ±ÁÏ¶È¼Ô·óCEO
2009Ç¯¤ËMicrosoft Bing¤ÎÁÏÀß¥á¥ó¥Ðー¤È¤·¤Æ»²²è¤·¡¢¸¡º÷µ»½Ñ¤ÈAI³«È¯¤Ë¤ª¤±¤ë¿¼¤¤ÀìÌçÃÎ¼±¤ò³è¤«¤·¡¢Á°¼Ò¤ò55²¯¥É¥ë¤ÎÉ¾²Á³Û¤Þ¤ÇÀ®Ä¹¤µ¤»¤ë¡£Èà¤Î¥êー¥Àー¥·¥Ã¥×¤Î²¼¡¢2023Ç¯¤ËÁÏ¶È¤µ¤ì¤¿Genspark¤Ï¡¢¤ï¤º¤«5¥ö·î¤ÇÇ¯´Ö·Ð¾ï¼ý±×(ARR) 5,000Ëü¥É¥ë¤òÃ£À®¤·¡¢Ìó20¥ö·î¤Ç¥æ¥Ë¥³ー¥ó´ë¶È¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦ÌÜ³Ð¤Þ¤·¤¤À®Ä¹¤ò¿ë¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¥«¥¤¡¦¥¸¥åー¡¡Kay Zhu¡¡¶¦Æ±ÁÏ¶È¼Ô·óCTO
2006Ç¯¤è¤êGoogle¤ËºßÀÒ¤·¡¢²è´üÅª¤ÊPanda¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤ò¶¦Æ±È¯ÌÀ¤·¡¢µ¡³£³Ø½¬¤È¥¦¥§¥ÖÉÊ¼Á¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¤¿¥³¥¢¸¡º÷¥é¥ó¥¥ó¥°¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¼çÆ³¡£ËÜÈÖ¸¡º÷¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤ª¤±¤ë¥Ç¥£ー¥×¥éー¥Ë¥ó¥°±þÍÑ¤Î¿ä¿Ê¤ä¡¢²ñÏÃ·¿AI¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Î³«È¯¤Ë¿ÔÎÏ¤·¤Þ¤·¤¿¡£AI¤ª¤è¤Ó¸¡º÷µ»½Ñ¤ÎÊ¬Ìî¤Ç15Ç¯°Ê¾å¤ÎÀè¶îÅª¤Ê·Ð¸³¤ò»ý¤ÄÈà¤Îµ»½ÑÅª¥êー¥Àー¥·¥Ã¥×¤Î¤â¤È¡¢¥Áー¥à¤Ï¥¨¥ó¥¿ー¥×¥é¥¤¥ºµ¬ÌÏ¤Î¥¢ー¥¥Æ¥¯¥Á¥ã¤ò°Ý»ý¤·¤Ê¤¬¤é¡¢½µÃ±°Ì¤Ç¿·µ¡Ç½¤ò¥ê¥êー¥¹¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¦¥§¥ó¡¦¥µ¥ó¡¡Wen Sang¡¡¶¦Æ±ÁÏ¶È¼Ô·óCOO
¥Þ¥µ¥Á¥åー¥»¥Ã¥Ä¹©²ÊÂç³Ø(MIT)¤Çµ¡³£¹©³Ø¤ÎÇî»Î¹æ¤ò¼èÆÀ¡£2014Ç¯¤Ë
Y Combinator¤ÈKhosla Ventures¤Î»Ù±ç¤ò¼õ¤±¤¿¥¨¥ó¥¿ー¥×¥é¥¤¥ºSaaS´ë¶ÈSmarking¤òÁÏ¶È¤·¡¢2022Ç¯¤ËJustPark¤ËÇäµÑ¡£¸½ºß¤ÏGenspark¤Î¶¦Æ±ÁÏ¶È¼Ô·ó COO ¤È¤·¤Æ·Ð±Ä¡¦¥ª¥Ú¥ìー¥·¥ç¥ó¤òÅý³ç¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Genspark¤È¤Ï
Genspark¤Ï¡¢ 2023 Ç¯ 12·î¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¤Î¥·¥ê¥³¥ó¥Ð¥ìー¤Ë¤ÆÁÏ¶È¤·¡¢2025Ç¯4·î¤ËÀ¤³¦¤Ç½é¤á¤Æ¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¤¿¶ÈÌ³¼«Æ°²½¤ÎAI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤ë¡ÖGenspark¥¹ー¥Ñー¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¡×¤ò¥ê¥êー¥¹¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÆüËÜ¤ÎSBI Investment¤äSozo Ventures¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Salesforce¡¢Zoom¡¢Box¤òÀ®¸ù¤ËÆ³¤¤¤¿¥·¥ê¥³¥ó¥Ð¥ìー¤Î¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¤Ç¤¢¤ëEmergence Capital¡¢LG Technology Ventures¡¢Pavilion Capital¡¢Uphonest CapitalÅù¤«¤é4.5²¯¥É¥ë¤òÄ´Ã£¤·¡¢12²¯5000Ëü¥É¥ë°Ê¾å¤ÎÉ¾²Á³Û¤Ç AI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥ÈºÇÂ®¤Ç¥æ¥Ë¥³ー¥ó´ë¶È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢º£·î¤Ë¤Ï¡¢¥×¥í¥À¥¯¥È¥ê¥êー¥¹¸å9¥ö·î¤ÇÇ¯´Ö¥é¥ó¥ìー¥È¡Ê ARR* ¡Ë¤¬ 150²¯±ßÄ¶¤òÃ£À®¤·µÞÀ®Ä¹¤ò¿ë¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£