「合」のマークにはご利益あり！？綿半が期間限定「合格祈願」デザインレシートを発行！

綿半ホールディングス株式会社

株式会社綿半ホームエイド（長野県長野市 代表取締役社長：永岡幸春 以下、当社）は、期間限定で「合格祈願」の限定デザインレシートを発行します。

綿半は「合格」を祈念するすべてのお客さまを応援します

受験や資格試験はもちろん、日々の家事や仕事まで、暮らしの中には自分自身に「合格！」をあげたい瞬間がたくさんあります。

綿半は、そんなすべてのお客さまを応援する想いを込め、期間限定で合格祈願デザインのレシートを発行します。

レシートには、だるまに扮した綿半マスコットキャラクター「わたぴー」が登場し、ささやかながら皆さまの願いをレシートから見守ります。

また、「合格」の文字に含まれる「合」は、当社の企業ロゴにも使用している象徴的な文字です。当社の創業者が武士の時代に掲げていた「合」の旗印を原点に、創業から400年以上にわたり、この文字をシンボルマークとして受け継いできました。そんな「合」の持つパワーにあやかり、お客さま一人ひとりの“合格”を呼び寄せていただければと願っています。さらに、レシートのお買い上げ金額が「509（合格）円」「4141（良い良い）円」「8739（花咲く）円」、あるいはご自身の誕生日など、縁起の良い数字になる場合もあります。その際は、ぜひ願いを込めてお財布にしのばせてみてはいかがでしょうか。

SNSキャンペーンも同時開催！

期間中、SNSキャンペーンも実施します。綿半公式X(旧Twitter)アカウントをフォローのうえ、限定デザインレシートの画像、指定のハッシュタグ、そして「達成したいこと」を投稿してください。ご応募いただいた方の中から抽選で3名様に、「達成したいこと」を絵馬にした限定ポストカードをお送りします！

さらに当選者の中から1名様には、綿半オリジナル商品「すべり止めつきまな板」もプレゼントします。

日々の調理を支える実用性と、ささやかな縁起を添えた、綿半ならではのアイテムです。

皆さまのご応募を心よりお待ちしています。

綿半オリジナル商品 「すべり止めつきまな板」

【キャンペーン詳細】

・限定レシート発行対象店舗：

綿半スーパーセンター・綿半ホームエイド・綿半フレッシュマーケット・ほしまん 各店舗

・限定レシート発行期間：2026年１月30日（金）～２月25日（水）

・キャンペーン応募期間：2026年２月末まで