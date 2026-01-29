【結婚準備クチコミ情報サイト「Wedding Park」】好みの雰囲気を直感的に選べる AIアシスタント「フォト探索」をリリース ～独自のプロンプトによる画像解析で、新たな結婚式場との出会いを創出～

株式会社ウエディングパーク

株式会社ウエディングパーク（本社：東京都港区、代表取締役社長：日紫喜 誠吾）は、結婚準備クチコミ情報サイト「Wedding Park」において、生成AIを活用した新機能「AIアシスタント『フォト探索』」をリリースいたします。 本機能は、閲覧中の結婚式場の画像をもとに、雰囲気や世界観が近い他式場の画像を生成AIが分析・提案することで、言葉では表現しづらい「好みの雰囲気」から式場を直感的に探せる新しい検索体験です。エリアや予算などの条件検索だけでは出会えなかった式場との接点を広げることで、カップルの式場探しを生成AIの力でサポートいたします。

■ 開発背景

当社が、結婚式を検討しているカップルへインタビュー*1を行ったところ、式場探しにおいて「情報や選択肢が多すぎて選べない」「何を基準に決めればいいのかわからない」という悩みが数多くあがりました。その中でさらに明らかになったのが、「細かな条件ではなく、まずは画像の雰囲気から感覚的に惹かれる式場を探したい」というニーズです。

従来の検索では、エリアや予算、設備といった「条件」をユーザー自身が言語化し、絞り込む必要がありました。一方で、自分の好みや基準を最初から正確に言葉にできないユーザーニーズも少なくありません。そこで今回、「画像を見ること自体が検索になる」という新たな体験として開発したのが「フォト探索」です。写真の印象や空気感を起点に、自分たちらしさを見つけられる体験を目指しています。

*1：調査対象：Web上で結婚式場の見学予約をしたことがある方（ウエディングパーク会員）

調査期間：2024年12月

■ 機能詳細

1. 生成AI×当社独自のプロンプトによる「雰囲気」解析

単なる画像の色や構図のマッチングではなく、生成AIにWedding Park独自のプロンプト（指示命令）を組み込むことで、画像が持つ「特徴」だけでなく「雰囲気」や「ニュアンス」を細かく分析・読解します。

2. 比較検討を後押しする「エリア連動」レコメンド

提案される画像は、閲覧中の会場周辺や、過去に閲覧した会場と同じエリア内から優先的に抽出。これにより、「雰囲気は好きだけど、距離が遠い」などのミスマッチを防ぎ、現実的な検討候補として役立つ情報を提示します。

3. “あえて緩やか”な設計で生まれる、偶然の出会い

本機能の特徴は、類似度の判定をあえて“緩やか”に設計している点です。条件が完全に一致する画像だけを並べるのではなく、一定の幅を持たせた提案をすることで、これまで選択肢に入っていなかった式場との偶然の出会い（セレンディピティ）を創出します。

■ 責任者プロフィール及びコメント

株式会社ウエディングパーク

＋Creation本部 本部長

越 貴裕（Koshi Takahiro）

2013年、株式会社ウエディングパークに新卒入社。2013年に新卒入社以降、広告営業、新規事業責任者、動画事業責任者など様々な業務を担当。2019年に転職後、2021年よりウエディングパークに再入社。 現在は＋Creation本部の本部長としてメディア運営の統括を担う。

今回の開発に際し、行ったユーザーインタビューで、多くのカップルが「式場探しの入り口で『何から手をつけていいかわからない』」と立ち止まってしまう状況が見えました。 そこで、今回リリースしたAIアシスタント「フォト探索」は、あえて「条件で探す」という行為から少し離れ、「感覚的に惹かれるかどうか」というシンプルな問いからスタートできるように設計しております。

こだわったのは、生成AIによるレコメンドの細やかなチューニングです。正解を提示するのではなく、あえて緩やかな条件で提案することで、サイト内を巡る楽しさを感じていただきたい。そして、「やっぱりこれが好き」と確信を持ったり、「意外とこっちもいいかも」とおふたりの視野が広がる体験を提供しています。 まずは生成AIの力を借りて感覚的に。そこから始まる納得感のある式場探しの実現を目指すことで、自分たちらしい結婚式場探しをサポートしたいと考えております。

■ 結婚準備クチコミ情報サイト「Wedding Park」

「Wedding Park」は、全国5,000 件以上の結婚式場のデータベースとその検索機能を備え、国内のウエディングメディアではクチコミ掲載数日本最大級を誇る結婚準備クチコミ情報サイトです。「自分に合う結婚式の見つけ方。クチコミサイトWedding Park」をコンセプトに、人生の中でも一番大きなイベントの一つである結婚式を控えたカップルを応援します。

サイトURL：https://www.weddingpark.net

公式Instagram：@weddingpark（https://www.instagram.com/weddingpark）

公式X：@weddingpark（https://twitter.com/weddingpark）

公式YouTubeチャンネル：ウエパちゃんねる（https://www.youtube.com/@byweddingpark）



株式会社ウエディングパークについて

当社は、「結婚を、もっと幸せにしよう。」という経営理念のもと、ビジョンに「21世紀を代表するブライダル会社を創る」を掲げ、1999年の創業以来20年以上「デジタル×ウエディング」で事業を展開しています。2004年に日本で初めて結婚式場のクチコミ情報サイト「Wedding Park」をスタート。現在は5つの専門メディアをはじめ、デジタルマーケティングやDXの支援、教育事業などを行っています。2021年からはデザイン経営にも取り組み、技術とデザインの力で結婚するおふたりやウエディング業界を全面支援し、結婚に関わる全ての人の多様な幸せを叶えられるよう邁進しています。

所在地：東京都港区南青山3丁目 11-13 新青山東急ビル6F

設立：1999年9月

資本金：2億3198万円

代表者：代表取締役社長 日紫喜誠吾

事業内容：ウエディング情報サービス事業

コーポレートサイト：https://www.weddingpark.co.jp

<運営メディア>

■結婚準備クチコミ情報サイト「Wedding Park(ウエディングパーク)」

https://www.weddingpark.net

■海外・リゾートウエディングのクチコミ情報サイト「Wedding Park海外」

https://foreign.weddingpark.net

■フォトウエディング・前撮りのクチコミ情報サイト「Photorait(フォトレイト)」

https://www.photorait.net

■婚約・結婚指輪のクチコミ情報サイト「Ringraph(リングラフ)」

https://ringraph.weddingpark.net

■結婚の“今”と“未来”を考えるメディア「結婚あした研究所 by Wedding Park」

https://kekkon-ashita.weddingpark.co.jp

