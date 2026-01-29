【クラシル株式会社】SBI証券主催「個人投資家向けオンライン会社説明会」開催のお知らせ

クラシル株式会社

クラシル株式会社（以下、当社）は、2026年2月5日（木）にSBI証券主催の 「個人投資家向けオンライン会社説明会」 を開催いたします。オンラインにてライブ配信で実施し、当社取締役 CFO 戸田翔太（とだ・しょうた） が当社の事業内容、経営方針、成長戦略、および最新の決算・業績動向について詳しくご説明いたします。

本説明会は、株主・投資家の皆様に当社への理解を深めていただく機会として企画されたものであり、個人投資家の皆様のご参加・ご視聴を心よりお待ちしております。

■ イベント概要

イベント名 ：SBI証券 主催「クラシル株式会社 個人投資家向けオンライン会社説明会」

開催日時 ：2026年2月5日（木）18:30～19:30

開催形式 ：オンライン（ライブ配信）

登壇者 ：クラシル株式会社 取締役CFO 戸田翔太

参加費 ：無料

視聴方法 ：開催当日、SBI証券のオンライン説明会ページより視聴いただけます。

https://go.sbisec.co.jp/ir/ir_top.html

■ 説明会のポイント

本説明会では、以下のテーマを中心に解説いたします。

- 当社の 事業概要 と市場環境- 今後の 中長期成長戦略- 財務・経営の方向性と最新の 業績動向- 個人投資家の皆様へ向けた 質疑応答セッション（予定）

※内容は予告なく変更になる場合があります。

■ 登壇者プロフィール

クラシル株式会社 取締役 CFO 戸田翔太（とだ・しょうた）

2007年、株式会社三井住友銀行に入行し、営業・企画などに従事。2011年よりSMBC日興証券株式会社の投資銀行本部テクノロジーセクターに従事し、英国（ロンドン）拠点への出向なども経験。2018年からシティグループ証券株式会社 投資銀行統括本部のテクノロジーセクターにてM&Aや財務アドバイザー業務などを経て、2021年8月にdely（現：クラシル）入社。

■ 投資家の皆様へ

当社は、レシピ動画プラットフォーム「クラシル」をはじめとする多様なサービス展開を通じて持続的な価値創造を目指しています。個人投資家の皆様向けの説明機会を今後も積極的に設け、透明性の高い情報開示に努めてまいります。

クラシル株式会社 IRサイト

https://kurashiru.co.jp/ir

本件に関するお問い合わせ

クラシル株式会社 IR担当

E-mail：ir-contact@kurashiru.co.jp