2026年3月14日（土）富士急行線ダイヤ改正を実施。特急列車の時刻を午前中へ見直し移動時間を短縮

富士急グループの富士山麓電気鉄道株式会社（本社：山梨県南都留郡富士河口湖町、社長：石井 謙一）は、2026年3月14日（土）に富士急行線のダイヤ改正を実施いたします。

今回の改正では、富士急行線内を走る観光特急で、地産スイーツの提供プランや朱いボディが特徴の「富士山ビュー特急」と、可愛らしいフジサンキャラクターが特徴の「フジサン特急」の運行時刻を、東京方面からの観光需要が高い午前中を中心とした時間帯に見直します。これにより、大月駅でのJR中央線 特急「あずさ・かいじ」との乗り継ぎ手段として、新宿から直通運行する特急「富士回遊」のほかに、2本の観光特急がお乗り換えの選択肢に加わり、お客様へ快適な移動と観光列車ならではの特別な体験を提供いたします。これまでよりシームレスな乗り継ぎで、東京方面から河口湖エリアへの輸送力強化と速達性を高め、富士山観光における滞在時間の最大化を図ってまいります。

また、夕方から夜の時間帯における上り列車を増発するとともに、新宿方面からのJR中央線特急「あずさ・かいじ」との待ち時間を改善し、通勤・通学でのご利用や東京方面からのお帰り時における利便性を向上させます。渋滞の心配がない鉄道利用により、首都圏から富士五湖エリアへの観光はもちろん、東京方面へも安心してお出かけいただけます。



富士急行線は、これからも観光利用と地域の日常利用の両面から、皆さまの移動を支えてまいります。

ダイヤ改正の概要について

１．ダイヤ改正日 2026年3月14日（土）

２．主な改正概要

（１）「富士山ビュー特急」「フジサン特急」の運行時間帯を変更

-2本の観光特急を観光客の利用が多い午前中に-

観光でご利用のお客様に、より充実した滞在時間をお過ごしいただくため、特急列車の運行時刻を見直します。特急の本数は従来どおりとしつつ、これまで午後を中心に運行していた大月駅発河口湖駅行きの「富士山ビュー特急」「フジサン特急」の一部列車を午前中の時間帯へ変更。河口湖駅への到着時刻を早め、現地での観光や滞在時間をより長くお楽しみいただけるダイヤといたします。

（２）沿線利用の多い時間帯で普通列車を増発

― 観光利用だけでなく、日常利用の利便性も―

普通列車の1日あたりの運行本数は変更せず、夕方から夜にかけての上り普通列車を増発することにより、東京方面へのお帰り時の利便性向上を図ります。あわせて、新宿方面からのJR中央線特急「あずさ」との待ち時間を改善し、通勤・通学でのご利用や東京方面からのお帰り時における利便性を高めます。

（３）富士山ビュー特急の運休について

富士山ビュー特急は、車両整備等のため、2026年3月14日（土）より4月22日までの期間、当面運休する予定です。なお、運行再開に関する情報につきましては、決まり次第、富士急行線公式ホームページのお知らせ欄にて随時ご案内いたします。

※運休期間は前後する場合がございます。

＜ご注意＞

この資料の列車時刻は１月29日現在計画中の時刻を掲載しております。

最終的な列車時刻の詳細については、富士急行線各駅などで３月上旬ごろに配布する時刻表または富士急行線ホームページをご確認ください。

会社概要

社名 ：富士山麓電気鉄道株式会社

代表者 ：石井 謙一

設立 ：2021年（令和3年）5月25日

所在地 ：山梨県南都留郡富士河口湖町船津3641番地

事業内容：鉄道事業、索道事業等

公式サイト：https://www.fujikyu-railway.jp/