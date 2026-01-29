舞台演出の最前線が集結「ProLight & ProVisual 2026」

　一般社団法人日本能率協会（JMA、会長：中村正己）とProLight & ProVisual 実行委員会は、2026年2月18日（水）～20日（金）の3日間、東京ビッグサイト東7ホールで、「ProLight & ProVisual 2026」を開催します。




　会場では、照明設備、照明制御システム、映像機器、ムービングライト、レーザー、スモークマシーン、LEDディスプレイなど、最新の舞台演出を支える多彩なソリューションが一堂に会し、大規模な展示スペースにて、迫力ある実演を交えながら臨場感あふれる形で紹介します。また、第一線で活躍する専門家による、ライブ・エンターテインメント業界の動向や最新機材の活用方法などをテーマとしたセミナーを、合計6セッション開催します。　


　出展者数は31社・団体／316ブース、来場予定者数は10,000名（2026年1月20日現在）を見込んでいます。


開催概要

- 名称：ProLight & ProVisual 2026
- 会期：2026年2月18日（水）～20日（金）10：00～17：00（最終日は16：30まで）
- 会場：東京ビッグサイト　東展示棟7ホール（江東区有明3-11-1）
- 主催：ProLight & ProVisual 実行委員会（ウシオライティング株式会社／株式会社映像センター／株式会社タケナカ／ell-tech株式会社／株式会社 東京舞台照明／マーチンプロフェッショナル ジャパン株式会社／株式会社レイ）、一般社団法人日本能率協会
- 後援： 公益社団法人 劇場演出空間技術協会／全国舞台テレビ照明事業協同組合／日本映像機材レンタル協会／公益社団法人 日本照明家協会／NPO法人 日本舞台技術安全協会／ 一般社団法人 日本舞台技術スタッフ団体連合会
- 展示規模：31社・団体／316ブース（2026年1月20日現在）
- 来場予定者数：10,000名
- 同時開催：HCJ2026(https://hcj.jma.or.jp/)
- 入場料：無料　※来場事前登録制、公式サイトにて事前登録をお願いします。
- 公式サイト：https://prolight-provisual.jp/

見どころ

■セミナープログラム

　開催期間中、豪華講師陣によるセミナーを開催します。【聴講無料、事前登録制（各回定員150名】


2月18日（水）

【11:00～12:00】


舞台・イベント現場の “取引のリアル”と取適法 （改正下請法）


全国舞台テレビ照明事業協同組合 寺田 航 氏


契約書が出ない・期日が曖昧・価格が通らない現実をどう変えていくか。






【13:00～14:00】


誰もが楽しめるエンターテイメントショー


認定NPO法人スローレーベル 栗栖 良依 氏


東京2020パラリンピック開会式をはじめ、誰もが楽しめるエンターテイメントショーをDEIやアクセシビリティの観点から監修してきた経験から、今、業界や技術者に求められていることをお話しします。






【15:00～16:00】


無限に拡がる劇空間　


─いつでも劇場、どこでも劇場、まちこそ劇場─


(株)シアターワークショップ 伊東 正示 氏


舞台芸術の上演空間は劇場やコンサートホール、各地の市民会館や文化ホールだけに限りません。アリーナやドームも超大型コンサート会場です。商業施設に併設されたイベントホールやアトリウム、駅前広場や歩行者天国などでもパフォーマンスが行われ、あらゆる空間が劇場になり、まちは劇場にあふれています。無限に拡がる劇空間の可能性を考え、劇場の将来像を描いてみましょう。






2月19日（木）

【11：00～12：00】


『光』によるアミューズメントの価値向上


(株)よみうりランド 北原 融 氏


よみうりランドでは、イルミネーションをはじめ光による様々な演出がお客様にとっての価値向上となっており、集客や顧客満足度に結びついている。本講演では、実際の事例を紹介する。






2月20日（金）

【11：00～12：00】


映像が演出する空間と体験


カラーズクリエーション(株) 石多 未知行 氏


現在さまざまなシーンで映像が空間の中に入り込み、エンターテインメントはもちろん、広告などのサイネージ、インテリアとしての演出、さらにはビル自体が光を放ち、映像と密接な関係になっている。昨今の事例を紹介しながら、これまでの映像演出の変遷、そして今後の複合的な演出について考察していく。






【13：00～14：00】


一般社団法人レーザーアートアンドサイエンス協会（通称LASA）について


（一社）レーザーアートアンドサイエンス協会 宮城 正幸 氏


１.LASAの活動内容について


２.レーザーディスプレイ・レーザープロジェクター（ガルバノメー ター方式）の仕組みについて


３.レーザーの安全基準について






出展者一覧

●ARKVENTURES 　●アイレス


●Astera LED Technology 　●アルモア


●伊東洋行 　●ウシオライティング


●映像センター 　●LTG


●エルテック 　●剣プロダクションサービス


●ジェイビーライティング 　●シンクロライズ


●スペース・エンジニアリング・ワークス 　●ゼニスシステムズ


●タケナカ、VISUALOGIC 　●タマ・テック・ラボ


●テクニカル・サプライ・ジャパン 　●テクニコ


●テクノハウス 　●東京舞台照明


●日本コーバン 　●パルス


●ヒビノライティング 　●フォーリーフ


●+ZERO 　●プランニング・インターナショナル


●ベクターワークス 　●マーチンプロフェッショナルジャパン


●maxilla 　●丸茂電機


●Ray


（50音順）



出展者および出展製品　　(アルファベット順)


【 本件に関するお問い合せ先 】　


ProLight & ProVisual 2026 運営事務局（株式会社工芸社 内）


TEL: 03-5801-0792（平日9:00～17:00）／ E-mail：plc@kogeisha.co.jp