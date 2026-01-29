弁護士保険比較サイト「弁護士保険STATION」契約数5,000件を突破！現役世代の法律トラブルへの「セルフ防衛」ニーズが顕在化

株式会社エレメント

弁護士保険の比較サイト「弁護士保険STATION（https://bengoshi-h.info/）」を運営する《株式会社エレメント》（本社：神奈川県川崎市、代表取締役：近藤勉）は、本サイトを通じた弁護士保険の累計契約件数が5,000件を突破したことをお知らせいたします。

長引く物価高や雇用形態の変化、さらに2026年10月の「カスタマーハラスメント（カスハラ）対策義務化」など、個人を取り巻く法的リスクは多様化しています。

こうした中、万が一の弁護士費用を補償する「弁護士保険」が、働き盛り世代を中心に現代のセルフ防衛術として急速に普及しています。

■自社調査が示す「弁護士相談」のリアル

弊社が実施した「弁護士への相談実態調査(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000363.000073883.html)」によると、現代人が直面するトラブルの傾向が浮き彫りになりました。

- 相談内容の「三難」： 「借金関係（約24%）」「相続関係（約22%）」「労働問題（約16%）」がトップ3。生活に直結する深刻な悩みが上位を占めています。- 「ネット検索」が最多： 相談経路は「インターネット検索（約38%）」が最多。知人の紹介ではなく、自ら情報を探して解決を図る層が増えています。- 働き盛り世代のニーズ： 回答者の約74%が男性。特に30代～50代の、家族やキャリアを守る責任ある世代において、法的トラブルへの備えが顕在化しています。借金・相続・労働問題で全体の約6割。生活に身近なトラブルが弁護士相談のきっかけに。

こうした「自ら解決を目指す現役世代」が、ネット検索で弁護士を探す過程で「費用」という壁に直面し、当サイトを通じて保険という備えを選択するケースが増えていると考えられます。

■ 2026年 個人を巡る法的リスクの変化

累計5,000件突破の背景には、2025年～2026年にかけての大きな社会変化があります。

■ 弁護士保険で守れる「日常の安心」

- 「大相続時代」の本格化： 「団塊の世代」が75歳以上の後期高齢者となり、相続登記の義務化も浸透。親族間のトラブルを未然に防ぎ、円滑な解決を求めるニーズが高まっています。- カスハラ対策の義務化： 職場でのトラブルだけでなく、顧客からの過剰な要求に対抗する手段として、個人が弁護士の存在を必要としています。- コミュニティの多様化と摩擦： 日本政府観光局（JNTO）(https://www.jnto.go.jp/news/press/20260121_monthly.html)の発表にもある通り、インバウンドの増加や外国人雇用の拡大、さらにはオーバーツーリズムによる地域住民との摩擦など、習慣や文化の相違から生じるトラブルも新たなリスクとなっています。

現在、多くの方が直面する可能性のある法的課題に対し、弁護士保険は以下のようなシーンで活用が期待されています。

職場トラブル：義務化されるカスハラ対策、不当解雇、残業代未払いへの対応。

家庭トラブル： 遺産分割協議の長期化を防ぎ、正当な権利を守るための相談。

生活トラブル： ネット上の誹謗中傷、騒音・境界線といった近隣トラブル。

弁護士に相談することは、もはや特別なことではなく、自分や家族を守るための『賢い選択』になりつつあります。

今回、5,000件という節目を迎えたことは、日本の法務リテラシーが高まっている証左でもあります。高額な弁護士費用という壁を取り払い、誰もが公平に法的な助けを求められる環境を作ることが私たちの使命です。

今後も『弁護士保険STATION』を通じて、安心を届けるインフラとして貢献してまいります。

■弁護士保険STATION

https://bengoshi-h.info/

弁護士保険の総合比較サイト「弁護士保険STATION」では、お客さまの安心を支える「弁護士保険」を取り扱う3社の中から比較できる機能をはじめ、弁護士保険の選び方の注意点、 豆知識などの情報も更新しています。

■人気保険比較サイト

ペット保険： https://www.pets-station.info/

自動車保険： https://car-h.info/

自転車保険： https://jitensha-hoken.info/

バイク保険： https://bike-h.info/

妊娠保険： https://ninshin-h.info/

糖尿病保険： https://tonyobyo-h.info/

火災保険： https://kasai-h.info/

■株式会社エレメント

https://element-gr.jp/

当社は、ITを活用した旅行関連サービスからスタートし、現在は、Web集客を生かした非対面型のデジタル保険の総合代理店事業を運営しております。また、関連会社では旅行・法人向けサービス・卓球事業など、多角的な事業も展開しております。

■会社概要

https://element-gr.jp/

会社名： ELEMENT GROUP 株式会社エレメント

住 所：〒150-0031 東京都渋谷区桜丘町１０－４ モドマルシェ渋谷桜丘ビル3階

電 話： 03-5428-6601