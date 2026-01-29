フィットイージー株式会社 全国にアミューズメントフィットネスクラブを展開するフィットイージー株式会社（以下：当社）は2026年1月、株式会社中国新聞社（本社：広島県広島市、代表取締役社長：岡畠 鉄也、以下「中国新聞社」）との間で、フランチャイズ契約を締結いたしましたので、お知らせいたします。1. フランチャイズ契約に至った背景

当社は、アミューズメントフィットネスクラブの展開を通じて、会員様のサードプレイスとなる「楽しみながら健康になれる、楽しみながら目標達成できる」環境を提供することを重視してまいりました。

全国に展開する施設では、マシンを使ったトレーニングのみならず、シミュレーションゴルフ、プライベートサウナ、ベースボール、セルフエステ、コワーキングスペース等を完備し、特別な空間を提供しております。

この度、広島県を中心とする中国地方において圧倒的な媒体力と地域ネットワークを有する中国新聞社より、当社の「アミューズメントフィットネスクラブ」という独自のコンセプトや全国的な事業展開が、同社の将来的な事業戦略と高い親和性を有するものとの判断に至り、本契約の締結となりました。

同社が持つ地域社会における高い信頼度と、当社の付加価値の高い店舗運営ノウハウを掛け合わせることで、以下のような相乗効果を発揮し、企業価値の最大化を目指します。

１. 地域密着型マーケティングの推進

中国新聞社の情報発信力を活用し、地域住民の皆様へサードプレイスとしての認知度および信頼度を迅速に高めます。

２. 優良な出店ネットワークの活用

中国地方に深く根差した中国新聞社のネットワークを活かし、利便性の高い場所への出店を加速させます。

３. 地域課題の解決への貢献

フィットネスを通じた健康増進や地域活性化の取り組みを、中国新聞社と共に同エリアで展開し、活力ある地域づくりの推進に貢献します。

2. フランチャイズ契約先の概要

名称：株式会社中国新聞社

本社所在地：広島市中区土橋町7-1

創刊：1892（明治25）年5月5日

代表者：代表取締役社長 岡畠 鉄也

資本金：3 億円

売上高：198 億円（2024年12月期）

社員数：388 人（2025年12月1日）

発行部数：45 万4098部（2025年1～6月ABC平均部数）

拠点：3本社、3支社、2総局、25支局

3. 今後の展開

中国新聞社による出店につきましては、中国エリアにおいて2026年中のオープンを予定しております。本契約を通じた活動の推進により、地域社会における当社の信頼度向上と事業成長、ブランド価値の向上を両立させてまいります。

◆フィットイージー 会社概要

社 名：フィットイージー株式会社

本社所在地：〒500-8034岐阜県岐阜市本町三丁目2番地1

資 本 金：1,356,005,125円

事 業 内 容：アミューズメントフィットネスクラブの運営、企画、FC展開事業

従 業 員 数：304名 ※2025年10月1日現在

店 舗 数：248店舗 ※2026年1月29日現在

U R L ：https://fiteasy.jp/（サービスサイト）

https://fiteasy.co.jp/（コーポレートサイト）