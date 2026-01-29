アジアにおけるフランチャイズ展開サポートを手掛けるH&G(Thailand) Co.,Ltd.が「極味や」の韓国におけるフランチャイズ展開をサポート

株式会社ホスピタリティ&グローイング・ジャパン

株式会社ホスピタリティ＆グローイング・ジャパン (代表取締役会長：有本 均 本社所在地：東京都新宿区)のグループ会社であるH&G(Thailand) Co.,Ltd.（以下H&G TH）は、極味や（株式会社わっはっは）の韓国におけるマスターフランチャイズ契約締結のサポートをいたしましたのでお知らせします。

極味やは、2003年に福岡で創業し、焼肉、もつ鍋、ハンバーグ等の業態を展開しているブランドです。この度、同ブランドの韓国におけるマスターフランチャイズ権利を、韓国でコスメ、アパレルブランドの代理販売事業を展開するKyscoが取得いたしました。

H&G THはすでに極味やのタイでのマスターフランチャイズ契約のコーディネートをしており、韓国が2ヶ国目の展開国となります。

H&G THは極味や（本部：株式会社わっはっは）の海外展開事業をサポートし、加盟条件やビジネスモデルの構築、パートナー募集、契約交渉サポート、現地サプライヤー発掘などの支援を行っております。

海外1号店となるタイ・バンコクのCentral Park店は2025年9月のオープン以来好調に推移しており、2026年2月には2号店がオープンする予定です。韓国の1号店オープンは2026年前半を予定しております。今後も極味やの海外展開をサポートしてまいります。

極味やについて

「極味や」は、“味を極め続ける”という意味を込めて名付けられ、「本当においしい食事とは何か」を追求する姿勢を創業以来貫いてきました。極味やのハンバーグはつなぎを極限まで減らし、牛肉本来の旨味と食感を活かして作られております。それをお客様自身が熱々の鉄板で焼きながら楽しむ“体験型”のスタイルで提供しています。

株式会社わっはっは 営業統括執行役員 仲田氏 コメント

タイに続き、韓国でもよいパートナーと事業をスタートできることにワクワクしております。福岡の店舗には、日頃より多くの韓国人のお客様にご来店いただいており、そのような背景も踏まえ、韓国に出店し、極味やの味を直接お届けできることを大変嬉しく思っております。

また、タイ、韓国に続き、その他の地域からも多数のお問い合わせをいただいております。H&G TH社とタッグを組み、極味やのハンバーグを世界中の皆さまに楽しんでいただけるよう、共に取り組んでまいりたいと考えております。

株式会社わっはっは 営業統括執行役員 仲田氏

H&G THについて

「日本のサービス業の海外事業部」という事業コンセプトを掲げ、主にフランチャイズによるアジア展開をトータルサポートしております。2026年1月時点で、8ブランド、18店舗の加盟契約・出店、その後の運営サポートの実績があります。今後も日本の魅力的なフランチャイズブランドをアジア全域に紹介し「日本のサービス業」と「日本のコンテンツを求めるアジア各国の企業」双方にとって価値あるビジネスマッチングを行ってまいります。

■ 会社概要

会社名 ： H&G (Thailand) Co., Ltd.

所在地 ： 87/106 Modern Town Building, 12th Floor, Soi Sukhumvit63,Sukhumvit Road, North Klongton, Wattana, Bangkok 10110

資本金 ：10,000,000バーツ

代表者 ：齊藤 哲

事業内容 ：

１．サービス業に特化した階層別研修（タイ人スタッフ向け）

２．サービスマニュアル、セールスマニュアル等各種SOPの作成

３．オンラインHRプラットフォーム「H&G Learning」の提供

４．店舗覆面調査サービス

５．日本企業のタイ進出サポート

６．フランチャイズ加盟開発代行、運営サポート

７．タイ企業の日本進出サポート

８. タイインフルエンサー日本ツアーの企画

９．その他、タイ国内におけるサービス業向けソリューションの代理店事業

URL: https://g-aca-th.com/hg-thailand-jp

■本件に関するお問い合わせ

H&G (Thailand) Co., Ltd.（日本語可）

TEL：+66-2-381-5138

mail：eigyo.hgth@bc-hd.com