『Wizardry Variants Daphne』新たな冒険者「叛逆の焔刃 ヨイゾウ」登場！新クエスト「鬼啼島の仇討ち」や新たな装備「大太刀」追加のほか特別な支給品など各種キャンペーンを開催

株式会社ドリコム（本社：東京都品川区、代表取締役社長：内藤裕紀、以下ドリコム）は、「Wizardry（ウィザードリィ）」シリーズの3DダンジョンRPG『Wizardry Variants Daphne（ウィザードリィ ヴァリアンツ ダフネ）』において、新たな伝説の冒険者「叛逆の焔刃 ヨイゾウ」の登場と、新クエスト「鬼啼島（おになきじま）の仇討ち」や新たな装備「大太刀」の追加のほか、特別な支給品や期間限定ミッションなど各種キャンペーンを2026年1月29日（木）より実施することをお知らせいたします。

伝説の冒険者「叛逆の焔刃 ヨイゾウ」や新たな冒険者「名もなき人間侍」が登場

■「叛逆の焔刃 ヨイゾウ」

故国の魔術と東方の剣術をかけ合わせた

独自の戦法を用いる侍。

口をきかず、夜のように暗い彼を、

人々は宵蔵（ヨイゾウ）と呼びならした。

「我が刀、我が魔術。研ぎ澄ませねばならん

――故国を再興するその日まで」

【注目のスキル】

[赫灼]

4ターンの間、敵に与える火属性ダメージが増加し、敵から受ける水属性ダメージが増加する。

敵1体に攻撃力と魔力に応じた中威力の物理攻撃。

ヨイゾウ以外が習得した場合、ダメージと火属性ダメージの増加量が減少する。

[火走り]

敵横1列に命中が高い中威力の物理攻撃。

自身が炎宿し状態かつバトル中1度のみ実行可能。

攻撃後、このスキルは炎走りに変化する。

※スキル「炎宿し」を使用することで炎宿し状態となります。

※火走りを使用すると次ターンから「炎走り」となり、炎走りを使用すると次ターンから「焔走り」となります。

[炎走り]

敵横1列に命中が高い大威力の物理攻撃。

自身が炎宿し状態かつバトル中1度のみ実行可能。

攻撃後、このスキルは焔走りに変化する。

[焔走り]

敵横1列に命中が高い特大威力の物理攻撃。

自身の炎宿し効果が解除され、3ターンの間、回避・行動速度が低下する。

自身が炎宿し状態かつバトル中1度のみ実行可能。

このスキルは効果延長系スキルの影響を受けない。

「叛逆の焔刃 ヨイゾウ」は、期間限定で追加される以下の遺骸から出現します。

・稀なる遺骸：叛逆の焔刃（特典付）

・稀なる遺骸：叛逆の焔刃

[開催期間]

2026年1月29日（木）～2026年2月25日（水）23:59

◆特典紹介◆

「稀なる遺骸：叛逆の焔刃（特典付）」を逆転し、「叛逆の焔刃 ヨイゾウ」が登場した場合、特典として、抽選で装備を1つ獲得できます。

※「稀なる遺骸：叛逆の焔刃」では特典を獲得することはできません。

１.宵の大太刀

装備可能職業：[侍]

特性：剛腕適正+

取り扱うために力が必要な武器。装備時に装備者の攻撃力が反映されやすい。

２.緋桜の胴丸

装備可能職業：[戦] [盗] [僧] [騎] [忍] [侍] [放] [黒杖]

特性：常時知恵アップ

常時、知恵が上昇する。

３.焔魔の脛当

装備可能職業：[戦] [盗] [僧] [騎] [忍] [侍] [放] [黒杖]

特性：常時MPアップ

常時、MPが上昇する。

※特典の提供割合は、逆転の右手「注目」の「特典確率表示」をご確認ください。

■新たな冒険者「名もなき人間侍」

新たな冒険者「名もなき人間侍」が登場します。

「名もなき人間侍」は以下の遺骸から出現します。

・稀なる遺骸：叛逆の焔刃（特典付）

・稀なる遺骸：叛逆の焔刃

・冒険者の遺骸I

・冒険者の遺骸II

新たなクエスト「鬼啼島（おになきじま）の仇討ち」追加

■新クエスト「鬼啼島の仇討ち」

新たなクエスト「鬼啼島の仇討ち」を追加いたしました。

王都ルクナリアの冒険者ギルドで依頼「鬼の財宝の回収」を受けると、特別なダンジョン「鬼啼島」を探索することができます。



■ストーリー

「鬼啼島（おになきじま）へ渡り、

財宝『黄金像』を入手してきてくれ。

東南の海域に鬼啼島という鬼が巣食う島があり、

鬼が守る財宝の中に黄金の仏像があるらしい。

美術品としても価値のある品だ。

是非とも手にしたい。」

【注目のアイテム】

１.吉備津

装備可能職業：[侍]

特性１.：亜人特効

亜人の守りを突破するための魔術が施されている。

亜人系へのダメージが上昇する。

特性２.：剛腕適正+

取り扱うために力が必要な武器。

装備時に装備者の攻撃力が反映されやすい。

２.研鑽の宝典

習得しているスキルを1つ強化できる宝典。

スキル経験値を25獲得できる。

※本依頼はストーリーを一定以上進めると発生します。

■鬼啼島の仇討ち MISSION

依頼「鬼の財宝の回収」を受けることで、「鬼啼島の仇討ち MISSION」が開始します。

指定されたミッションを達成し、一定以上のポイントを獲得することで、「唐竹割りの技能書」や、合計400個のオルグの貴石など、豪華報酬を得られる特別なミッションです。

新たな装備「大太刀」と大太刀の専用クエストを追加

■「大太刀」の追加

新たな装備「大太刀」を追加いたしました。

なお、大太刀は王都の道具屋や、特定のガラクタなどから入手できます。

■「大太刀」の専用クエスト追加

大太刀の真価を引き出すための、専用クエストを追加いたしました。

※クエスト発生条件を満たすと、王都で導入ストーリーが発生し、冒険者ギルドに依頼が追加されます。

「稀なる遺骸：叛逆の焔刃」などがもらえる特別な支給品や期間限定ミッションを開催

■己が本懐 特別な支給品

期間中ログインすると、合計2個の「稀なる遺骸：叛逆の焔刃」や合計8個の「中級鉄鉱石」、合計5個の「手練の典籍時計」など、特別な支給品を受け取ることができます。

[開催期間]

2026年1月29日（木）～2026年2月18日（水）23:59

[受け取り方法]

「冒険者ギルド」＞「支給品」＞「特別な支給品」で報酬を受け取ることができます。

■宵に伏す決意 MISSION

期間中、指定されたミッションを達成し、一定以上のポイントを獲得することで、合計2個の「稀なる遺骸：叛逆の焔刃」や、合計400個のオルグの貴石など、特別な報酬を得られる期間限定ミッションです。

[開催期間]

2026年1月29日（木）～2026年2月11日（水）23:59

※実施期間やイベント内容は予告なく変更させていただくことがございます。また、表記内容や施策について、今後追加や変更を行う場合があります。

浪川大輔さんのサイン色紙が当たるフォロー＆リポストキャンペーンを実施

『Wizardry Variants Daphne』公式X（旧Twitter）にて、抽選で3名様にヨイゾウ役 浪川大輔さんの直筆サイン入り色紙が当たるフォロー＆リポストキャンペーンを実施いたします。

詳しくはキャンペーンポストをご確認ください。

※キャンペーンポストの投稿は、2026年1月29日（木）20:00ごろを予定しております。

■参加方法

1）公式アカウント（@Wizardry_Daphne）をフォロー

2）キャンペーンポストをリポスト

■賞品・当選者数

浪川大輔さん直筆サイン入り色紙：3名様

■キャンペーン期間

2026年1月29日（木）～2月4日（水）23:59

※キャンペーンは予告なく変更・終了になることがあります。

『Wizardry Variants Daphne』について

■ストーリー

100年に一度、「奈落」は開く。

それは大地を蝕む死の呪い。

『死』を愛する魔人は、

人や動物を食い尽くし世界は絶望に包まれる。

王は代々、封印の力を継承し、

奈落の呪いから国を護り続けてきた。

しかし今、その国王すら姿を消し、

世界は刻々と、死に蝕まれていく。

抗うことすら、意味をなさない。

■『Wizardry Variants Daphne』概要

「Wizardry」シリーズ完全新作の3DダンジョンRPGです。オールドスタイルの3DダンジョンRPGのプレイサイクルを踏襲したゲームシステムとなっており、プレイヤーは町での育成や補給とダンジョンでのバトルやアイテム収集を繰り返して「奈落」と呼ばれるダンジョンの奥へと進んでいきます。敵との戦闘はコマンドバトルで進行し、プレイヤーを含めた最大6人の編成で、呪文やスキルを駆使した戦略性の高いバトルを楽しむことができます。

■アプリ基本情報

タイトル：『Wizardry Variants Daphne（ウィザードリィ ヴァリアンツ ダフネ）』

ジャンル：3DダンジョンRPG

対応プラットフォーム：iOS/Android/Steam

◆App Store：https://apps.apple.com/jp/app/id1663423521

◆Google Play：https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.drecom.wizardry.daphne

◆Steam：https://store.steampowered.com/app/2379740/

価格：基本プレイ無料（ゲーム内課金あり）

開発/配信/運営：株式会社ドリコム

配信国：世界配信（日本・海外）

対応言語：日本語/英語/中国語（繁体字/簡体字）/韓国語

著作権表示：(C)Drecom Co., Ltd.

■最新情報はこちらから

◆公式サイト：https://wizardry.info/daphne/

◆公式 X（旧 Twitter）アカウント 日本語：https://x.com/Wizardry_Daphne

◆公式 X（旧 Twitter）アカウント English：https://x.com/Wiz_Daphne_en

◆公式 Facebookアカウント 繁體中文：https://www.facebook.com/wiz.daphne.tw

◆公式 YouTube チャンネル：https://www.youtube.com/channel/UCdls9RA6g1y4-fbJYSu1P0A

■公式ショップ

https://webstore.wizardry.info/

『ウィザードリィ（Wizardry）』について

「Wizardry」は、1981年にアメリカで発表されたコンピューター用RPGです。パーティー編成、迷宮の探索、モンスターとの戦闘やキャラクター成長などの要素は、後の様々なRPGに多大な影響を与え、RPGの始祖のひとつとされています。今日まで数多くの系列タイトルが発売され、発売開始から40年以上経つ今でも、世界中で根強い人気を誇る不朽の名作です。当社は2020年に「Wizardry」シリーズのうち、『Wizardry6』、『Wizardry7』、『Wizardry8』、『Wizardry Gold』の著作権及び「Wizardry」の国内外の商標権を取得しております。

株式会社ドリコム

株式会社ドリコムは、「with entertainment～人々の期待を超える～」というミッションの下、IP×テクノロジーを軸として、エンターテインメント・コンテンツをグローバルに提供する企業です。ゲームをはじめとしたIPコンテンツビジネスに10年以上の実績を持ち、さらには出版、アニメ、MD（マーチャンダイジング）など、IPを作り、育てる事業を展開しています。大規模なモバイルゲーム開発・運用のノウハウを活かしたBtoB事業、Web3や生成AIなどのテクノロジーの活用によってエンターテインメントの幅を広げ、ユーザーを魅了する新しい価値を提供します。

