大人気ライトノベル『高校時代に傲慢だった女王様との同棲生活は意外と居心地が悪くない』、声優・直田姫奈さんによる公式ASMRボイスドラマ化！　『DLsite』に予告ページ公開！

株式会社テイルポット（本社：東京都千代田区、代表取締役：二和田晃）が企画制作するASMRボイスドラマレーベル「MELLOW VOICE」は、ライトノベル『高校時代に傲慢だった女王様との同棲生活は意外と居心地が悪くない』の登場人物によるASMR音声作品をDLsiteにて販売することをお知らせいたします。

レーベル第5弾となる「高校時代に傲慢だった女王様との同棲生活は意外と居心地が悪くない ASMR（CV：直田姫奈）」は【2/19】に販売開始予定です。

脚本は、原作者ミソネタ・ドザえもん先生が完全監修。

パッケージイラストは原作小説版のイラストレーター、ゆがー先生描き下ろし。

原作小説やコミカライズ版の雰囲気を大切にしつつ、音声作品ならではの「没入感」と「実在感」で癒やしの時間を提供します。ぜひ、お楽しみください。

「高校時代に傲慢だった女王様との同棲生活は意外と居心地が悪くない ASMR」概要

CV：直田姫奈

DLsite配信開始日：2026年2月19日

販売ページ：https://www.dlsite.com/home/announce/=/product_id/RJ01552077.html

＜脚本＞ 火狩けい

＜イラスト＞ ゆがー

＜デザイン＞ 株式会社pallet

＜音響監督＞ 林田悠汰

＜音響制作＞ 合同会社ボイスプラン

＜企画制作/販売＞ テイルポット

※全編ダミーヘッドマイクで収録されております。

『高校時代に傲慢だった女王様との同棲生活は意外と居心地が悪くない』について

『高校時代に傲慢だった女王様との同棲生活は意外と居心地が悪くない』は、達観した性格の大学生・山本が、勝ち気で傲慢がゆえに高校時代「女王様」と呼ばれていたヒロイン・林恵の傷ついた心を、ひょんなキッカケで始まった同棲生活を通して癒していく、焦れったくも甘い同棲生活ラブコメディ。

累計発行部数は15万部を突破（2026年2月時点）。

コミカライズは『ニコニコ漫画 年間ランキング2025「公式マンガ」部門』第1位を獲得。

原作小説公式：https://www.shueisha.co.jp/books/search/search.html?seriesid=108452

漫画公式（ニコニコ漫画）：https://manga.nicovideo.jp/comic/71123

権利表記

(C)ミソネタ・ドザえもん／集英社

ASMRボイスドラマレーベル「MELLOW VOICE」について

“あらゆる物語の人物に穏やかな日常を。作品の裏側にある癒やしの時間を再現し、極上のリラックス体験を提供する”を信条とし、ライトノベル・漫画・アニメ・ゲーム等の原作を尊重した公式のASMR音声作品を制作・販売していくASMRボイスドラマレーベルです。

株式会社テイルポットについて

IPコンテンツの企画・制作・ビジネス展開を行っているクリエイティブ企業です。小説、ライトノベル、漫画、ゲーム、音声作品、YouTubeやTikTokにおけるアニメ作品の企画・制作・運用・宣伝・販売を行っています。運用するYouTubeチャンネルは累計登録者数140万人、累計再生回数10億回を突破しています。ノベル・コミック・ゲーム・アニメ等、各分野の企画・物語領域で実績あるパートナー契約作家のクリエイティブとYouTube・TikTok・X等のSNS領域のノウハウを融合し、作家の生み出したIPを時代に合わせて柔軟にメディアミックス展開しています。

