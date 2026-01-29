ピーティックス、「Peatixマルシェ」初のオフライン展開 横浜・みなとみらいで体験型マルシェを開催

Peatix Japan株式会社

イベント・コミュニティのプラットフォーム・ピーティックス ( Peatix ) を運営するPeatix Inc.（本社：米国ニューヨーク州、CEO：原田 卓、以下「ピーティックス」）は、2025年10月に提供を開始したオンラインセレクトストア「Peatixマルシェ」の初のオフライン展開として、2026年1月31日(土)・2月1日(日)の2日間、横浜・みなとみらいで開催される大規模都市フェス「YOXO FESTIVAL 2026」内の特別エリアにて、「Peatixマルシェ in YOXO FESTIVAL 2026」を開催いたします。

「Peatixマルシェ」について

「Peatixマルシェ」は、毎日が豊かになる商品・サービスとの"出会いと体験"を広げるオンラインセレクトストアです。

私たちが大切にしているのは、商品の背景にある「ストーリー」や「作り手の想い」を丁寧に届けること。単なる販売ページではなく、イベントやウェブコンテンツを活用して、ユーザーは自分の興味関心に沿った商品・サービスを見つけることができます。

2025年10月にオンラインストアとしてサービスを開始し、日本最大級のイベント・コミュニティプラットフォームの運営で培った知見とネットワークを活かしながら、体験を通じてブランドストーリーを届ける取り組みを進めています。サービス開始以降、「コーヒー豆の選び方」や「全国の味噌めぐり」など、暮らしを豊かにするテーマでオンラインイベントを開催してきました。

サービスサイトhttps://feature.peatix.com/marche-items

初のオフライン展開

近年、デジタル広告では商品やサービスの価格や機能を中心とした訴求が主流となり、企業が本来伝えたい魅力や価値が十分に届かないという課題が生じています。また、消費者にとっても画一的な情報の中から"自分に本当に合う商品やサービス"を選ぶことが難しくなっています。

こうした状況を踏まえ、ピーティックスは、オンラインとオフラインの両輪で商品やサービスの魅力を「体験」として届けることを目指しています。今回、過去に約7万人が来場した実績を持つ「YOXO FESTIVAL」内に特別エリアを設け、Peatixマルシェ初のオフライン展開として体験型マルシェを開催いたします。

実際に商品やサービスに触れ、作り手と直接対話し、その場で体験できる機会を提供することで、より多くの方に新しい出会いと体験を届けてまいります。

「Peatixマルシェ in YOXO FESTIVAL 2026」特設サイト： https://feature.peatix.com/marche-events

イベント概要

イベント名：Peatixマルシェ in YOXO FESTIVAL 2026

開催日時：2026年1月31日(土)・2月1日(日) 各日11:00～16:30

会場：グランモール公園エリア（横浜みなとみらい21地区）

アクセス：みなとみらい線「みなとみらい駅」より徒歩3分

入場：無料（一部、ワークショップ等は有料）

主催：Peatixマルシェ（Peatix Inc.）

来場特典：無料の「来場特典付き参加チケット」を事前申込制でご用意。当日会場でチケットを提示すると来場特典をプレゼント

申込みURL：https://peatix.com/event/4788231

イベントの特徴

Peatixマルシェ in YOXO FESTIVAL 2026は、「出会い × 体験 × モビリティ」をテーマに、ウェルネス・食・学び・エコなど、暮らしをちょっと豊かにするモノやコトに出会える体験型マルシェです。

オンラインで発信してきた商品やサービスの魅力を、リアルな体験として届けることで、Peatixマルシェが大切にしている「ストーリー」や「作り手の想い」をより深く感じていただけます。単なる物販や展示を見るだけでなく、その場で実際に体験できるコンテンツを集め、親子でも、友人同士でも、ふらっと1人でも、「知らなかったけど、ちょっと気になる」そんな出会いが見つかる場を提供いたします。

Peatixマルシェの楽しみ方

１. 体験する｜みる・ふれる・たのしむ

商品やサービスを実際に見て・触れて・体験できるブースを多数出展。ワークショップで新しい発見があり、子どもから大人まで楽しめる内容です。

２. 参加する｜めぐる・つながる・もらえる

会場内のブースを巡って、Peaちゃんのスタンプを集める「Peaちゃんスタンプラリー」を開催。すべてのスタンプを集めて簡単なアンケートに回答すると、特典がもらえます。楽しみながら会場を回れる参加型企画です。

３. 出会う｜人・モノ・新しい価値

出店者と直接話せるから、想いが伝わります。まだ知らなかったブランドやサービスと出会え、暮らしをちょっと変えるヒントが見つかります。

Peaちゃんスタンプラリー

主な出展者・コンテンツ

1. 音楽体験：AlphaTheta「横浜DJ Lab」

DJ機材を使った音楽体験ブース。初めての方でもスタッフがマンツーマンでサポートし、未就学のお子さまから気軽にDJデビューを楽しめます。参加費は無料です。

2. 食体験：MISOVATION「MISOBOX」

日本各地の味噌蔵とともにつくる「クラフト味噌汁」のコレクション。信州みそ、八丁みそ、九州麦みそなど、地域ごとに異なる味わいを、フリーズドライで手軽に楽しめます。

3. ものづくり体験：日立建機「重機ファンダム」（2月1日(日)のみ）

重機の"おしり"をモチーフにしたスマホスタンドを、プロの塗料メーカーと一緒にカラフルに塗装するワークショップ。ものづくりの裏側や重機のひみつも聞けるチャンスです。

4. エコ体験：SATANAMA Lab（1月31日(土)のみ）

使い終えたヨガマットをアップサイクルし、小物入れやキーホルダー、植木鉢など、暮らしの中で使える新しいアイテムとして販売。地球にやさしく、家族みんなで楽しめるアップサイクルの魅力を体験できます。

5.エネルギー体験：LEALIAN

小型バッテリーのシェアリングモデルを基にした電力ネットワークを展示。分散型エネルギーによる経済循環地域"Smart Area"の実現を目指す、新しいエネルギーのあり方を体感できます。

6.モビリティ体験：オフグリッドフィールド

電力などのインフラに依存しないオフグリッド型のモバイルハウス／トレーラーを展示。「日経優秀製品・サービス賞2025」最優秀賞を受賞し、大阪・関西万博や能登半島地震の災害復興支援でも活躍した「動く建築ソリューション」を体験できます。

7. ピーティックス公式ブース

ピーティックスと公式キャラクター「Peaちゃん」によるグッズ＆サービス紹介ブース。Peaちゃんのオリジナルグッズを実際に手に取ってご覧いただけます。

今後の展望

今回のオフライン展開を皮切りに、ピーティックスは今後も「Peatixマルシェ」を通じて、商品やサービスの魅力を「体験」として届ける取り組みを拡大してまいります。

年間560万人がイベントに参加するアクティブなユーザーのデータベースを活かし、興味・関心に寄り添う情報発信を行うとともに、イベント開催やコンテンツ制作を通じて、企業の想いやブランドストーリーを直接届けることで、ファンづくりを支援します。

作り手の想いやストーリーを丁寧に伝えながら、日々の暮らしを豊かにする新しい出会いと体験を広げることで、コミュニティの活性化に貢献してまいります。

関連リンク

ピーティックス、イベント開催などを通じて商品やサービスとの”出会いと体験”を広げるオンラインセレクトストア「Peatixマルシェ」の提供を開始

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000062.000058728.html

過去のオンラインイベント事例：

Vol.1 コーヒーのプロが伝授する「よいコーヒー豆の選び方」

https://peatix-marche-20251106.peatix.com

Vol.2 全国の味噌めぐりを楽しむ"クラフト味噌汁"の旅

https://peatix-marche-20260115.peatix.com

YOXO FESTIVAL 2026について

YOXO FESTIVALは「横浜でみらい体験」をテーマに、企業・スタートアップ・アカデミア・個人といった多彩なイノベーター・クリエイターが一堂に会し、最先端技術や実証実験中のアイデア・ソリューションを出展・発表する、横浜未来機構主催のイベントです。デモやワークショップなど、見て・触って・あっと驚くユニークな未来技術を体験でき、過去には約7万人が来場しています。

Peatixマルシェは、このYOXO FESTIVAL 2026内の特別エリアとして開催され、未来技術と日常を豊かにする商品・サービスの両方に出会える場を提供いたします。

https://yoxo-o.jp/yoxofestival

ピーティックス ( Peatix ) について

ピーティックスは、「出会いと体験を広げる」サービスとして、有志の集まりから大型フェスまで規模やジャンルを問わず活用できる、日本最大級のイベント・コミュニティプラットフォームを提供しています。2011年にサービスを開始し、現在では年間イベント参加者数*560万人、オフライン・オンラインを合わせて常時25,000以上のイベントが掲載されています。日本をはじめ、アメリカ、シンガポールなど22カ国でサービスを提供し、月間1,000以上の主催者が新しくプラットフォームに加わっています。 https://peatix.com

*2024年7月-2025年6月

Peacom（ピーコム）について

Peacomは、活動的なユーザーが多く集まるピーティックスのデータベースを活用した、複合型マーケティングソリューションです。顧客を「知り、獲得し、仲間にする」、課題に沿った5つのマーケティングソリューション「Peatixインサイト」「Peatixマルシェ」「Peatixホワイトペーパー」「集客サービス」「Peatixメンバーラウンジ」をご提供します。

https://services.peatix.com/ja/peacom