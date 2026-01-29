業務完遂型AIエージェントのENSOU AI、関西最大級「IT・情シスDXPO 大阪 2026」に出展

株式会社Digeon

株式会社Digeon（本社：兵庫県神戸市、代表取締役社長：山崎祐太）は、2026年2月26日（木）・27日（金）にインテックス大阪で開催される、関西最大級のIT・情シス向け展示会「IT・情シスDXPO 大阪'26」に出展いたします。

「IT・情シスDXPO 大阪」は、ブティックス株式会社が主催する、IT・情報システム部門向けの専門展示会です。関西エリア最大級の規模で開催され、前半・後半あわせて約400社の出展が予定されています。業務効率化、DX推進、セキュリティ、AI活用など、企業のIT・情シス部門が直面する課題解決に向けた最新ソリューションが一堂に会する場となっています。

当日、Digeonはインテックス大阪4号館の社内業務デジタル化展に出展いたしますので、お気軽にお越しください。

展示内容について

ENSOU AIのサービスページはこちら :https://ensou.app/

Digeonのブースでは、法人向け生成AIエージェント「ENSOU AI」を展示します。

ENSOU AIは、生成AIを個人の便利ツールに留めず、資料作成や社内データ活用、業務プロセスの自動化までを担う業務完遂型AIエージェントとして、組織全体で安全かつ実践的に活用できる環境を提供するAIプラットフォームです。

当日は、IT・情報システム部門の皆さまが直面する課題を想定し、以下のような内容をご紹介予定です。

・社内データを活用したRAG（検索拡張生成）の構築無料講座

実際の画面を用いながら、数分で簡単にRAG ※1を構築できるデモをブース内で実施します。

「RAGに興味はあるが、何から始めればいいかわからない」という方でも、その場で業務活用のイメージを掴んでいただける内容です。

・業務を“最後までやり切る”AIエージェント活用

単なる検索や回答に留まらず、資料作成や情報整理など、業務のアウトプットまでをAIが担うENSOU AIの活用方法をご紹介します。

情シス・DX推進部門が主導しつつ、現場で自然に使われるAI活用の考え方をお伝えします。

・DXパートナー事業によるシステム開発・導入支援のご相談

Digeonでは、ENSOU AIの提供に加え、DXパートナー事業として受託開発にも取り組んでいます。

基幹システムのリプレイスや、AIを軸とした業務システムの設計・開発など、企業ごとの課題に応じたDX支援についてもご相談いただけます。

生成AI活用の検討段階から、実装・運用フェーズまで、ワンストップでの支援が可能です。

※1 社内データをAIに読み込ませ、データに基づいた回答を行う技術のこと

開催概要

イベント名称：IT・情シスDXPO 大阪（第2回）

開催日時：2026年2月26日（木）・27日（金）9:30～17:00

会場：インテックス大阪 4・5号館

主催：ブティックス株式会社

出展社数：400社予定（前半・後半合計）

※本展示会は、IT・情報システム部門向けの専門展示会です。一般ユーザー、学生、18歳未満の方、出展社への営業・勧誘を目的とした方の入場はできません。

ENSOU AIについて

ENSOU AIは、法人向けに設計された業務完遂型の生成AIエージェントです。

社内データと連携したRAG構築をはじめ、資料作成や情報整理、業務プロセスの自動化など、日常業務をAIが最後まで担うことを目指しています。

生成AIを「一部の人が使うもの」から、「組織全体で自然に使われ、成果につながるもの」へ。

ENSOU AIは、企業の生成AI活用を次のステージへと進めます。

株式会社Digeon（ディジョン） 会社概要

社名：株式会社Digeon

本社：〒650-0035 兵庫県神戸市中央区浪花町64 三宮電電ビル 5階

東京営業所：〒150-0011 東京都渋谷区東2丁目18-7 渋谷アトウビル202

設立：2020年10月28日

資本金：10,000,000円

代表者：代表取締役 山崎 祐太

事業内容：ENSOU AIの開発・提供・運用、生成AI開発、基幹業務システム開発