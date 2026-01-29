ペリエ稲毛　食品ゾーンを刷新！2026年春リニューアルOPEN！新名称「GOURMARENA（グルマリーナ）」

株式会社千葉ステーションビル

エントランス

株式会社千葉ステーションビル（本社：千葉市中央区、代表取締役社長：杉村 晶生）は、JR稲毛駅直結の商業施設「ペリエ稲毛」の食品ゾーン「フードスクエア」の全面改装に着手しており、この度、新名称を「GOURMARENA（以下、グルマリーナ）」として、2026年春に開業します。

今回のリニューアルによって、日常の買い物が充実している稲毛エリアにおける食に対する世の中の変化を踏まえ、利便性と専門性を兼ね備えた空間と、いつ来ても新しい発見と食の楽しみ方を存分に味わえる魅力溢れる提案を充実させた、新しいフードマーケットが誕生します。環境デザインを明るく開放的に刷新すると共に、全国初出店（1号店）となる新業態3店舗、千葉県初出店1店舗を含む計19店舗の新店が加わり、従来からの人気店と共に合計38店舗がグルマリーナにオープンします。稲毛の食卓を豊かに、日常もハレの日も、皆さまに選んでいただける施設であることを目指して、ペリエはこれからもお客さまのニーズにお応えし続けます。

■コンセプト

「いなげトキメキフードマーケット」

地域のみなさまの毎日の食のシーンをもっと素敵に、もっと楽しくする食の提案を充実させるとともに、周辺では買えないトキメキを感じられる商品や空間を用意し、買い物がない時にでも“ここに来ると気分が上がる！”と思っていただける、高揚感のある新しいフードマーケットを実現します。

■リニューアルで実現すること

１．日常に密着した食を通じて、感性を刺激する売り場づくり

＜スイーツゾーン／デリゾーン＞

●多様な立ち寄り目的に対応、等身大で楽しむスイーツゾーン

スイーツゾーン／デリゾーン

スイーツゾーンでは、地元企業によるこだわりの新業態や、幅広い世代に支持されている有名店など、センスのよい充実した食提案と、ギフトニーズにも対応する和洋菓子、ベーカリー、グロサリーなどを集積し、ゾーン全体の期待を高めます。

●フロアのにぎわいと回遊を楽しめるデリゾーン

支持の厚い人気店はそのままに、イートインスペースや、施設内の厨房からできたてを提供する和洋中、エスニックなどバラエティ豊かな総菜・飲食・グロサリーの複合ゾーンが誕生します。

２．ワンストップで買い回りができる便利さと、専門店ならではのこだわりを提供

＜マルシェゾーン＞

●集中レジを導入したストレスフリーな買い物環境

マルシェゾーン

生鮮三品に、デイリー性の高いグロサリー、生鮮加工品やセルフスタイルの総合総菜などこだわりの専門店を加えた7ショップが集中レジに対応、ストレスフリーな買い物環境を整えます。

●食の臨場感、“シズル感”にこだわった売場演出

目の前で魚をさばく、肉を焼くといったライブキッチンを備えた店舗、素材の新鮮さや“シズル感”が伝わる陳列と、プロフェッショナル接客、そして豊富に取り扱う千葉県産品など、ここでしか味わえない食体験を提供します。

３．開放感が溢れるエントランスから、思わず奥へと進みたくなるような心地よい環境デザイン

エントランスの拡大と開放感あふれる空間を整え、公園にあるマルシェやパサージュのように見て歩くことが楽しくなる、食のにぎわいと一体感のある環境デザインを採用しました。空間そのものでも「つい立ち寄りたくなる」心地よさを感じていただけるよう、感性を刺激する工夫を随所に取り入れています。

■新名称「GOURMARENA（グルマリーナ）」

いつもの買い物が、心躍るひとときに変わる場所

ロゴデザイン

新しい名称「グルマリーナ」は、Gourmet（グルメ）とArena（アリーナ）を組み合わせた食のライブ・エンターテイメントが繰り広げられる“舞台”という意味を込めています。

＜ロゴデザイン＞

アリーナをイメージしたアーチ型のシルエットは“食にまつわるコミュニケーションの架け橋”。

アクセントになっている「A」の黄色は、美味しい食材、働くスタッフ、お客さま一人ひとり、その全てが“主人公”であるというメッセージが込められています。

■施設概要

【施設名称】 ペリエ稲毛 GOURMARENA（グルマリーナ）

【所在地】 千葉市稲毛区稲毛東3-19-11

【最寄り駅】 JR稲毛駅

【店舗数】 ３８店舗

【工事着手】 ２０２５年４月１日

【開業予定】 ２０２６年春

【ホームページ】 https://www.perie.co.jp/inage/

【参考】

■会社概要

株式会社千葉ステーションビル

■所在地：千葉市中央区新千葉一丁目7番2号ペリエ＋plusビル

■代表者：代表取締役社長 杉村 晶生

■設立：1961年8月

■事業内容：千葉県内で「PERIE」（ペリエ）８館をはじめとする駅ビルやオンラインストアの運営・管理、駅運営の受託、および不動産物件の賃貸管理等

【総合TOP】 https://www.perie.co.jp/

【公式オンラインストアPERIE Online JRE MALL店】

https://shopping.jreast.co.jp/shop/detail/s111

※この情報は2026年1月現在の情報です

※店舗の詳細や開業日は決定次第プレスリリースにてお知らせいたします

※画像、イラストは全てイメージです