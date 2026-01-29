「Wantedly認定パートナー公式サイト掲載順位″1位″のOTOGIが現場の運用ノウハウと採用事例を公開する公式note『Wantedlyがわかるメディア』をリリース

株式会社OTOGI

「Wantedly運用支援」および「採用広報支援」事業を展開する株式会社OTOGI（本社：大阪府大阪市、代表取締役：山本哲也、以下OTOGI）は、当社が持つWantedly運用のノウハウや、実際のクライアント採用成功事例をまとめた公式note『Wantedlyがわかるメディア produced by OTOGI』を公開いたしました。

公式noteはこちら :https://note.com/otogi_wantedly

【公式note：Wantedlyがわかるメディア】

noteページ

■Wantedlyがわかるメディアの概要

「Wantedlyがわかるメディア」は、Wantedly運用のトップパートナーであるOTOGIが、120社以上の実績で培った “再現性のある運用ノウハウ” を余すことなく公開するWEBマガジンです。

昨今の採用市場において、Wantedlyは有効なチャネルとして定着しつつありますが、「機能の使い方がわからない」「運用しているが成果が出ない」という声も多く聞かれます。

本メディアでは、単なる機能説明や抽象論にとどまらず、私たちが現場で実証してきた「明日から使える実践的なノウハウ」を発信することで、企業の採用成功に貢献することを目的としています。

コンテンツ一部ご紹介１.コンテンツ一部ご紹介２.

■『Wantedlyがわかるメディア』の発信内容

アルゴリズム（媒体視点）とインサイト（候補者視点）の両面から、以下のような具体的な運用術を発信していきます。

- スカウトの返信率を最大化する具体的なメッセージ術- アルゴリズムを味方につける検索順位の上げ方- 応募数を着実に伸ばす「募集記事」のライティング技術- 最新のユーザー特性から見る、Wantedlyを使うべき企業の特徴- 各業界・職種ごとのWantedly攻略法と成功事例- 採用広報における「デザイン」と「ブランディング」の重要性- 「作って終わり」にしないストーリー記事の活用ノウハウ etc…アルゴリズムとインサイトの重要な観点最新のWantedlyアルゴリズムについて公式noteはこちら :https://note.com/otogi_wantedly

■株式会社OTOGIの運用実績

OTOGIは「スカウト（ダイレクトソーシング）に頼らない、自然応募による母集団形成」を得意としています。本メディアで公開するノウハウは、以下の実績を生み出した知見に基づいています。

- Wantedly認定パートナー 公式サイト掲載順位「1位」- Wantedly Awards 2025 支援先7社ノミネート （うち1社が「Team of the year ROOKIE賞」を受賞）- 支援先の8割以上が「スカウト利用無しの自然応募のみ」で採用成功- 累計支援社数 120社突破- 「月間応募400件超え」「採用単価40万円台の実現」「支援後応募数5倍以上」などの事例多数OTOGI支援先一部Wantedly Awards 2025 受賞企業一覧Wantedly Awards 2025 Team of the year ROOKIE賞

■株式会社OTOGIについて

認定パートナー公式サイト掲載順位1位の支援実績を持つWantedly運用代行です。

「Wantedly運用支援サービス」「採用広報 / 狭報支援サービス」を展開し、企業の採用課題をクリエイティブと運用の力で解決しています。

