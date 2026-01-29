TikTok Shop運用代行事業を開始、支援開始1ヶ月で売上1000万円を達成

TikTok Shopとは？

sixbond株式会社

TikTok Shopは、ショート動画やLIVE配信などのコンテンツをきっかけに、発見から購入までをTikTokアプリ内で完結できるEC機能です。

ショッピング対応の動画・LIVEが「おすすめ」フィードに表示され、ユーザーは視聴しながらその場で商品を購入できます。TikTokはこの購買体験を「ディスカバリーEコマース」と位置づけています。

日本ではTikTok Shopが2025年6月30日に提供開始され、まだ市場が立ち上がったばかりです。

さらに、国内のTikTok月間アクティブユーザーは3,300万人以上、1日あたり平均利用時間は96分というデータもあり、日常的に視聴される場で購買までつなげられる点が特徴です。

JETRO（日本貿易振興機構）：https://www.jetro.go.jp/biznews/2025/03/0c715e30acd8b412.html

そのため、サービス開始間もない今このタイミングでの参入が吉とされています。

sixbondのTikTok Shop運用代行事業について

sixbond株式会社は2025年12月よりTikTok Shop運用代行（販売支援）を開始しました。

事業開始後の第一号クライアントとして、株式会社Qvouの「のむシリカ」のTikTok Shopを昨年12月中旬より始動し、開始から1ヶ月でクリエイター投稿数500超、売上1000万円を達成しました。

短期間での立ち上げと売上創出を実現できた要因は、次の3点を“スピード感をもって”同時並行で実行できたことにあります。

・販売実績の高いTikTokerのアサイン

・レギュレーションに沿ったコンテンツ制作

・商品の販売戦略の構築

D2C／ECに親和性の高いTikTok Shop運用は、今後さらに重要性が増すと考えています。

sixbondでは、今回ご紹介した「のむシリカ」のほか、コスメブランド2社のTikTok Shop運用も担当しており、現在は食品メーカーや農家など、複数の事業者さまとも協議を進めています。

また、日本市場では食品・アパレル・美容・ガジェットといったカテゴリを中心に成果が出やすい傾向が見られることから、これらの領域を軸に支援を検討しています。

TikTok Shopの立ち上げや売上づくりにご関心がございましたら、下記よりお気軽にご相談ください。

事業責任者の実績

事業責任者は、ベトナム駐在中に大手日系企業のTikTok Shop支援業務に従事し、新興市場における商品プロモーションからEC構築まで経験してきました。

海外での先行事例を踏まえた知見を日本市場へ展開できる点や、中長期的な拡大戦略を見据えた支援を行える点を強みとしています。

sixbond株式会社について

会社名：sixbond株式会社

所在地：東京都品川区東五反田2-8-8 FLEZIO五反田ビル3階

事業内容：広告代理事業、SNS運用支援、映像制作 ほか

URL：https://sixbond.co.jp/

お問い合わせ：TikTok Shop運用代行無料相談フォーム(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf4EvRdyjtV0hDPfxGe_XkOsC7AufIYS3zKLDowZXksnxDWrg/viewform?usp=header)