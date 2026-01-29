新たにセキュリティ関連ソリューションの拡充に注力
株式会社ニーズウェル(本社：東京都千代田区、代表取締役社長 松岡 元)は、新たにセキュリティ関連ソリューションの拡充に注力し、サイバー攻撃や情報漏洩のリスクに対応する課題解決型のソリューションを展開しますのでお知らせします。
1. 背景
日本のサイバーセキュリティ情勢において、3年連続で世界最多のサイバー攻撃が検出されており、依然として深刻な状況が続いています。年間で約7.3億回もの攻撃が確認されており、これは1秒あたり23回に相当します。こうしたサイバー攻撃や情報漏洩の被害を被った企業の半数が、1週間から2ヶ月間の事業停止を経験しており、およそ4割の企業でインシデント対応に1,000万円以上のコストが発生しており、一部事例では損失額が1億円を超えるケースも確認されています。
こうした背景の中、セキュリティ産業は年平均成長率110%と拡大傾向にあり、今後も持続的な成長が予測されています。特に、大企業におけるセキュリティ関連投資の活発化に伴い、産業界全体としてセキュリティ対策の強化が不可欠となっており、その必要性やニーズは一層高まると予想されています。 しかし、一口にセキュリティ対策といっても、システムアクセス、バックアップ、モニタリングなどの各種システム管理にはじまり、メールセキュリティ、クラウドセキュリティ、ネットワークセキュリティに至るまで、その範囲は多岐に渡ります。
そこで、当社は新たにセキュリティ関連ソリューションの拡充に注力し、サイバー攻撃や情報漏洩などのセキュリティ対策に課題を抱えるお客さまに対し、セキュリティ診断を起点に包括的かつ実効性のあるセキュリティ対策を推進するソリューションの提供を開始します。また、時代に即した先端セキュリティ技術を積極的に導入・拡充するとともに、当社が提供する従来のサービスおよびソリューションとのシナジーを最大化することによって、お客さまが安心して利用できる安全かつ堅牢なIT環境づくりを支援します。
2. 提供開始時期
2026年4月1日
3. 今後の展開
今後、セキュリティ分野における実績づくりを進めるとともに、日々高度化・複雑化するサイバー攻撃や情報漏洩のリスクに対応すべく、セキュリティ関連ソリューションのラインナップ・サービスを拡充し、課題解決型ソリューションとして充実させていきます。これにより、お客さまの課題解決に貢献するとともに、当社が強みとするソリューションのさらなる深化とビジネス拡大を目指していきます。
● ラインナップ拡充
クラウドセキュリティ、ランサムウェア対策、UTM/ファイアウォール、エンドポイントEDRなど、セキュリティソリューションのラインナップを拡充
● サービス拡充
SOC連携、MDRサービスなどのセキュリティ運用支援サービスおよび定期セキュリティ診断、定期セキュリティレポート提供、セキュリティ教育支援などのオプションサービスを拡充
4. 会社概要
【会社概要】
会社名：株式会社ニーズウェル
所在地：東京都千代田区紀尾井町4-1 ニューオータニ ガーデンコート13階
代表者：代表取締役社長 松岡 元
設立：1986年10月
URL： https://www.needswell.com/
事業内容：ソフトウェアの開発・運用・保守、ソリューション製品の開発・販売・運用・保守
【報道関係資料】
IRニュース https://www.needswell.com/ir/news
その他のお知らせ https://www.needswell.com/news/index
【製品・サービスについてのお問合せ先】営業部
sales@needswell.com
050-5357-8344（直）
【ニュースリリースについてのお問合せ先】経営企画部
ir-contact@needswell.com