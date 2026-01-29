鯖江市と眼鏡市場が「地域活性化連携協定」を締結

株式会社メガネトップ鯖江市 市長・佐々木勝久 様（右）と、(株)メガネトップ 代表取締役社長・冨澤昌宏

全国に「眼鏡市場」を展開する株式会社メガネトップ（本社：静岡県静岡市、代表取締役社長：冨澤昌宏、以下「眼鏡市場」）は、2026年1月27日に福井県鯖江市において、メガネフレーム新工場の地鎮祭を執り行うとともに、鯖江市と地域活性化連携協定を締結しました。

国内メガネフレーム製造の9割を担う鯖江において、製造工程を公開するオープンファクトリー型工場を新設し、産業観光や人材育成を通じた地域活性化に取り組みます。

新工場建設の背景

眼鏡市場は、国内メガネフレーム製造拠点の海外流出や高品質フレームの安定供給が難しくなっている現状を、業界全体の課題と捉えています。

日本のメガネフレーム製造の約9割を担う福井県鯖江市においても、後継者不足などの課題がある中、新工場では製造技術の継承と供給体制の安定化に取り組むとともに、製造工程を公開するオープンファクトリーとして運営します。

メガネ製造業者や一般来場者がメガネ製造の現場を見学できる環境を整備し、工場内に併設予定のショップや飲食店、ワークショップ施設を通じて、地域の交流促進や観光振興に寄与することを目指します。

新工場建設の概要

眼鏡市場の自社工場（全体像）眼鏡市場の自社工場（エントランス）

所在地 ：福井県鯖江市石田上町 26-1

敷地面積 ：13,197 平方メートル

投資額 ：約44億円

操業開始 ：2027年7月予定

製造商品 ：メガネ枠

生産能力 ：84 万本／年

地鎮祭の実施概要

名 称：眼鏡市場フレーム工場新築計画 地鎮祭

日 時：2026年1月27日（火）10:00～

場 所：(株)メガネトップ キングスター工場（福井県鯖江市石田上町26－1）

目 的：新工場建設工事の安全と無事完成を祈念し実施

出席者：(株)メガネトップ 代表取締役社長 冨澤昌宏、鯖江市 副市長 小野田謙一様 他

眼鏡市場自社工場地鎮祭の様子１.眼鏡市場自社工場地鎮祭の様子２.

地鎮祭は、鯖江市の小野田謙一副市長をはじめ、関連企業、工場関係者など70名の方々が参列する式典となりました。

鯖江市との地域活性化連携協定締結の背景

「めがねのまちさばえ」の認知向上や産業観光の推進、人材育成などを通じて、地域の持続的な発展に貢献することを目的として、新工場は、団体観光客の受け入れにも対応可能な施設として整備し、産業観光の新たな拠点としての役割を担うことを目指していることから、鯖江市と緊密に連携し、地域とメガネ産業のさらなる発展に貢献するため、「地域活性化連携協定」を締結する運びとなりました。

鯖江市との地域活性化連携協定締結式の実施概要

名 称：鯖江市・株式会社メガネトップによる地域活性化連携協定締結式

日 時：2026年1月27日（火）13:00～

場 所：鯖江市役所（福井県鯖江市西山町13－1）

目 的：産業振興、雇用創出、交流人口の拡大などを通じて、地域の持続的発展を推進するため

出席者：鯖江市 市長 佐々木勝久様、(株)メガネトップ 代表取締役社長 冨澤昌宏 他

地域活性化連携協定の内容

鯖江市との協定式の様子１.鯖江市との協定式の様子２.

１．観光振興に関すること

・工場見学や体験の受入

・地域資源を活かした観光プログラム作成 など

２．地域人材の育成に関すること

・地元雇用の確保

・眼鏡製造に関する技能継承や職人育成

・学校連携（インターンシップ受入 等） など

３．地域の魅力発信に関すること

・地域の魅力の掘り起こし

・情報発信（メディア、小売店活用） など

４．災害時の支援に関すること

・地域防災訓練や啓発活動への協力

・災害発生時における人的・物的支援 など

５．その他、地域の発展に関すること

・地域交流の場づくり など

今後の展開

地域の魅力発信や産業振興に関する新しい取組の検討、さらに子供たちがメガネ産業に関する学びや体験を通して、地域の魅力に触れてもらう機会を創出するため、工場見学開催等に向けた準備を進めるなど、眼鏡市場が掲げる「関わる皆の幸せを実現し笑顔を創造します」の理念のもと、地域の社会課題の解決に貢献してまいります。

鯖江市 市長 佐々木勝久様コメント

このたび、株式会社メガネトップ様と鯖江市との間で、地域活性化連携協定を締結できましたことを大変うれしく思います。

メガネトップ様は、全国で「眼鏡市場」を展開され、眼鏡業界を牽引されている企業です。

今回、鯖江市内において製造工程を公開するオープンファクトリーを備えた新工場の建設が進められることは、本市のものづくりの魅力を国内外に発信する大きな契機になると期待しております。

本工場は、製造の現場を見学できるだけでなく、ショップや体験施設も併設され、観光・学び・交流の拠点として、地域の活性化に大きく寄与するものと考えています。

本協定を通じて、観光振興、人材育成、教育など幅広い分野で連携を深め、鯖江市の未来をともに創っていけることを期待しております。

(株)メガネトップ 代表取締役社長 冨澤昌宏コメント

私たち眼鏡市場にとって、眼鏡づくりの原点は鯖江にあります。長年にわたり培われてきた職人の技術と、人の手による誠実なものづくりが、私たちの事業を支えてきました。

一方で、良いものをつくっていても、「どこで、誰が、どのようにつくっているのか」が十分に伝わりにくいという課題も感じてきました。

今回の地域活性化連携協定は、単なる工場建設ではなく、鯖江のものづくりの価値を地域とともに守り、次の世代へつないでいくための協定です。新工場では、製造工程を公開するオープンファクトリーを通じて、職人と消費者、地域と未来、そして鯖江と世界をつなぐ拠点を目指します。

観光、人材育成、情報発信、災害時の支援など、さまざまな分野で鯖江市と連携しながら、地域に根ざした取り組みを進めてまいります。

株式会社メガネトップ

所在地 静岡市葵区伝馬町8番地の6

代表者 代表取締役社長 冨澤昌宏

設 立 1980年5月

資本金 100百万円（2025年3月末）

事業内容 メガネ、コンタクトレンズ、補聴器の販売、その他関連商品の販売

店舗数 国内1,035店舗、海外28店舗（2025年3月末）

従業員数 5,201人（2025年3月末）

コーポレートサイト https://www.meganetop.co.jp

眼鏡市場ウェブサイト https://www.meganeichiba.jp

