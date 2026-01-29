台湾のベストセラーを歌手・一青窈が翻訳！ 『さようならの練習』発売
株式会社ポプラ社は、『さようならの練習』（作・絵／林小杯 訳／一青窈）を2026年1月28日（水）に発売いたしました。
本書は、2022年にドイツ「The White Ravens」選出、2023年に台湾「台北国際ブックフェア大賞」受賞など、台湾内外で高い評価を受けているベストセラー。
作者の実体験である愛犬ビビとの2度の別れを通して、命と向き合う愛おしさと責任が、美しい絵と文章で前向きに描かれている感動作です。
あらすじ
台風が近づくある日、愛犬ビビがいなくなった。どんなに探しても見つからない。やがてビビのいない日々を受け入れていくが、頭の片隅にはいつもビビがいた。
2年後、奇跡のようにビビが戻ってきた！ でも前と様子が違う。少し疲れやすくなったみたい……。
ある日、夢に現れたビビが私に語りかけてきた――
『さようならの練習』中面ページ
『さようならの練習』中面ページ
『さようならの練習』中面ページ
『さようならの練習』中面ページ
『さようならの練習』中面ページ
翻訳者・一青窈さんのあとがきを公開！
「さようなら」はいつも突然にやってくる。
前もって準備なんてできる訳でもないし
明日死ぬ覚悟で精一杯やっていたって
人間、どこか気は緩む。
さらに動物もきっと同じく、心は移ろいやすいから
恩も恨みも忘れてしまうことがある。
記憶の引き出しを突然開けられる瞬間は
人生にたびたびあって
それはかつて聴いた音楽に紐づいていたり
貝殻だったり石ころだったり
自分だけにしかわからない秘密の鍵をみんな持っている。
突然の別れを次の人生の糧にすべく
林さんはとても前向きで優しい処世術を
優しい絵と共に教えてくれた。
まるで、昔からの友達が内緒話で
耳元でささやいてくれるように。
大事な宝物を受け取って
どんな痛み、悲しみも
これからのあなたを幸せにするためにあるのだ、と
信じて。
この本があなたにとって前を向くきっかけとなれたら幸いです。
まだ見ぬあなたに
台湾の風と共に
贈ります。
一青窈
刊行記念イベント開催決定！
本イベントでは、『さようならの練習』に込められた思いを作者・林小杯さんにお話しいただいたり、翻訳の裏話を一青窈さんに語っていただくトーク、お二人による読み聞かせなど、ここでしか味わえないスペシャルな内容となっております。
イベント後にはサイン会も実施いたします！
【イベント概要】
登壇者：林小杯（絵本作家）、一青窈（歌手）
日程：2026年2月23日(月) 14:00～15:30
場所：誠品生活日本橋 イベントスペース「FORUM」（COREDO室町テラス2階）
https://www.eslitespectrum.jp/about/store/9cd1340f-26b6-4f55-9c33-d0487d7ac01d
参加費：880円(税込) ※サイン会への参加をご希望の方は、当日レジにてお買い求めください。
定員 ：50名
詳細・お申込み：https://seihin0223goodbye3.peatix.com
※トーク終了後にサイン会を予定しております。サイン会は前のお座席の方から順にご案内いたします。
※持ち込みや、対象商品以外のものはサイン会対象外となります。
※サイン会参加をご希望の方は、当日会場にて対象書籍をお買い求めください。サイン会時に購入レシートを確認させていただきます。
著者プロフィール
林小杯（リン・シャオペイ）／作・絵
台湾・台北生まれ。絵本作家。鉛筆、水彩、デジタルなどの手法を用いた繊細かつ大胆な画風が魅力。初めて日本で翻訳出版された『カタカタカタ おばあちゃんのたからもの』（宝迫典子訳／ほるぷ出版）が2019年に産経児童出版文化賞・翻訳作品賞を受賞。本書『再見的練習（さようならの練習）』は2022年にドイツ「The White Ravens」選出、2022年に台湾「Openbook好書獎」年間リスト生活部門選出、2023年に台湾「台北国際ブックフェア大賞」受賞など、台湾内外での受賞歴多数。
一青窈（ ひとと・よう）／訳
東京都生まれ。歌手。台湾人の父と日本人の母のもとに育ち、幼少期を台北で過ごす。慶應義塾大学環境情報学部卒業。2002年「もらい泣き」で歌手デビューし、翌年、同曲で日本レコード大賞最優秀新人賞、日本有線大賞最優秀新人賞などを受賞。ほか、「ハナミズキ」などの作品で広く知られる。俳優としても活躍する一方、詩集やエッセイなどの著書を発表、さらには他アーティストへの歌詞提供など、歌手の枠にとらわれず活動の幅を広げている。2023年に『HOME』（工学図書）ではじめて絵本の翻訳を手掛け、本書は2作目の翻訳作品となる。
書籍情報
タイトル：『さようならの練習』
作：林小杯
翻訳：一青窈
本体：2,200円（税込）
発売：2026年1月28日
書誌ページ＞＞https://www.poplar.co.jp/book/search/result/archive/8008534.html
Amazon＞＞https://amzn.to/4q2jGlK