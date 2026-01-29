台湾のベストセラーを歌手・一青窈が翻訳！　『さようならの練習』発売

株式会社ポプラ社

株式会社ポプラ社は、『さようならの練習』（作・絵／林小杯 訳／一青窈）を2026年1月28日（水）に発売いたしました。

本書は、2022年にドイツ「The White Ravens」選出、2023年に台湾「台北国際ブックフェア大賞」受賞など、台湾内外で高い評価を受けているベストセラー。

作者の実体験である愛犬ビビとの2度の別れを通して、命と向き合う愛おしさと責任が、美しい絵と文章で前向きに描かれている感動作です。

あらすじ

台風が近づくある日、愛犬ビビがいなくなった。どんなに探しても見つからない。やがてビビのいない日々を受け入れていくが、頭の片隅にはいつもビビがいた。



2年後、奇跡のようにビビが戻ってきた！ でも前と様子が違う。少し疲れやすくなったみたい……。



ある日、夢に現れたビビが私に語りかけてきた――

『さようならの練習』中面ページ『さようならの練習』中面ページ『さようならの練習』中面ページ『さようならの練習』中面ページ『さようならの練習』中面ページ

翻訳者・一青窈さんのあとがきを公開！

「さようなら」はいつも突然にやってくる。

前もって準備なんてできる訳でもないし

明日死ぬ覚悟で精一杯やっていたって

人間、どこか気は緩む。

さらに動物もきっと同じく、心は移ろいやすいから

恩も恨みも忘れてしまうことがある。

記憶の引き出しを突然開けられる瞬間は

人生にたびたびあって

それはかつて聴いた音楽に紐づいていたり

貝殻だったり石ころだったり

自分だけにしかわからない秘密の鍵をみんな持っている。

突然の別れを次の人生の糧にすべく

林さんはとても前向きで優しい処世術を

優しい絵と共に教えてくれた。

まるで、昔からの友達が内緒話で

耳元でささやいてくれるように。

大事な宝物を受け取って

どんな痛み、悲しみも

これからのあなたを幸せにするためにあるのだ、と

信じて。

この本があなたにとって前を向くきっかけとなれたら幸いです。

まだ見ぬあなたに

台湾の風と共に

贈ります。



一青窈

刊行記念イベント開催決定！

本イベントでは、『さようならの練習』に込められた思いを作者・林小杯さんにお話しいただいたり、翻訳の裏話を一青窈さんに語っていただくトーク、お二人による読み聞かせなど、ここでしか味わえないスペシャルな内容となっております。

イベント後にはサイン会も実施いたします！

【イベント概要】

登壇者：林小杯（絵本作家）、一青窈（歌手）

日程：2026年2月23日(月) 14:00～15:30

場所：誠品生活日本橋 イベントスペース「FORUM」（COREDO室町テラス2階）

https://www.eslitespectrum.jp/about/store/9cd1340f-26b6-4f55-9c33-d0487d7ac01d

参加費：880円(税込) ※サイン会への参加をご希望の方は、当日レジにてお買い求めください。

定員 ：50名

詳細・お申込み：https://seihin0223goodbye3.peatix.com

※トーク終了後にサイン会を予定しております。サイン会は前のお座席の方から順にご案内いたします。

※持ち込みや、対象商品以外のものはサイン会対象外となります。

※サイン会参加をご希望の方は、当日会場にて対象書籍をお買い求めください。サイン会時に購入レシートを確認させていただきます。

著者プロフィール

林小杯（リン・シャオペイ）／作・絵

台湾・台北生まれ。絵本作家。鉛筆、水彩、デジタルなどの手法を用いた繊細かつ大胆な画風が魅力。初めて日本で翻訳出版された『カタカタカタ おばあちゃんのたからもの』（宝迫典子訳／ほるぷ出版）が2019年に産経児童出版文化賞・翻訳作品賞を受賞。本書『再見的練習（さようならの練習）』は2022年にドイツ「The White Ravens」選出、2022年に台湾「Openbook好書獎」年間リスト生活部門選出、2023年に台湾「台北国際ブックフェア大賞」受賞など、台湾内外での受賞歴多数。

一青窈（ ひとと・よう）／訳

東京都生まれ。歌手。台湾人の父と日本人の母のもとに育ち、幼少期を台北で過ごす。慶應義塾大学環境情報学部卒業。2002年「もらい泣き」で歌手デビューし、翌年、同曲で日本レコード大賞最優秀新人賞、日本有線大賞最優秀新人賞などを受賞。ほか、「ハナミズキ」などの作品で広く知られる。俳優としても活躍する一方、詩集やエッセイなどの著書を発表、さらには他アーティストへの歌詞提供など、歌手の枠にとらわれず活動の幅を広げている。2023年に『HOME』（工学図書）ではじめて絵本の翻訳を手掛け、本書は2作目の翻訳作品となる。

書籍情報

タイトル：『さようならの練習』

作：林小杯

翻訳：一青窈

本体：2,200円（税込）

発売：2026年1月28日

書誌ページ＞＞https://www.poplar.co.jp/book/search/result/archive/8008534.html

Amazon＞＞https://amzn.to/4q2jGlK