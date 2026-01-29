1月31日（土）「日本最強チーム」が遂に決定する「ストリートファイターリーグ: Pro-JP 2025 グランドファイナル」開催情報を公開！

株式会社カプコン

いよいよ今週末1月31日（土）、「ストリートファイターリーグ: Pro-JP 2025」今シーズンの決勝大会となる「グランドファイナル」が開催します。

会場観戦チケットにつきましてはご好評につき完売しております。

激闘の模様を生でご観戦いただく場合は、Live視聴チケットをお買い求めください。

Live視聴チケットのお求めはこちら

https://sf.esports.capcom.com/sfl2025/final/

■配信情報

「ストリートファイターリーグ: Pro-JP 2025 グランドファイナル」

【対戦カード】

Division S 代表「Crazy Raccoon」 vs Division F 代表「REJECT」

【開催日程】

1月31日（土）

【配信スケジュール】

11:00～ 「ハメコ。's チョイス特別編」

12:00～ 試合開始

■会場情報

・パシフィコ横浜 展示ホールD

〒220-0012

神奈川県横浜市西区みなとみらい1-1-1

・アクセス

みなとみらい駅から徒歩5分

桜木町駅から徒歩12分

詳細につきましては、会場公式サイトをご確認ください。

https://www.pacifico.co.jp/access

当日11:00からは「ハメコ。's チョイス特別編」をお届け！

当日の11:00からは「グランドファイナル」のみどころを紹介する「ハメコ。's チョイス特別編」をお送りいたします。

こちらは、YouTubeでも配信を行いますのでぜひご覧ください。

■YouTube配信はこちら

https://youtube.com/live/lmOLpAaLauk

「グランドファイナル」会場出展情報

「グランドファイナル」会場には様々なブースが出展いたします。

会場マップはこちら

試遊台ブース

今回会場では『ストリートファイター6』Year 3追加キャラクター第3弾「アレックス」の試遊体験が可能です。

【試遊ブース場所】

パシフィコ横浜 展示ホールD 『ストリートファイター6』ブース

【試遊内容】

『ストリートファイター6』Year 3追加キャラクター「アレックス」

詳細につきましては、公式サイトをご確認ください。

https://www.streetfighter.com/ja/news/detail/sf6_sflgf

協賛社ブース出展一覧

太陽ホールディングス株式会社

・「めっちゃ緑のすごいやつ」をテーマにしたブース出展

・『ストリートファイター6』キャラクターコラボグッズの配布

・ソルダーレジストの事が楽しくわかる「ストリートファイター」コラボパンフレットを数量限定で配布

スズキ株式会社

・コラボバイク「GSX-8R Tuned by ジュリ」の展示

※実際にまたがって、記念写真の撮影も可能です。

・オリジナルコラボステッカーのプレゼント

Red Bull

・レッドブルドリンク、フードの販売

※ドリンクやフードを購入いただいた方には、オリジナルノベルティをプレゼント

※購入者の中から抽選で、レッドブルプレイヤーのサイン入りグッズが当たるキャンペーンも行います！

ふもっふのおみせ

・取扱商品展示コーナー

・「ストリートファイターリーグ」コラボグッズの販売

・「ストリートファイターリーグ: Pro-JP 2025」 配信内でもご紹介したコントローラーの体験コーナー

公式応援アンバサダーブース

(C)ぶいすぽ

・SFリーグ本節振り返りパネルの展示

・フォトスポットの展示

・ぶいすぽっ！仕様の応援ボード配布

※当日はブース出展に加え、公式応援アンバサダーによる「グランドファイナル」の同時視聴配信も実施いたします。

ブース出展チーム一覧

今回も激闘を繰り広げた各チームが会場にブースを出展いたします。

※出展内容の詳細につきましては、各チームのご案内をご確認ください。

【Division S】

■Victrix FAV gaming(@fav_gaming(https://x.com/fav_gaming))

■Good 8 Squad(@good8squad(https://x.com/good8squad))

■Saishunkan Sol 熊本(@saisys_esports(https://x.com/saisys_esports))

■CAG OSAKA(@CYCLOPS_OSAKA(https://x.com/CYCLOPS_OSAKA))

■名古屋NTPOJA(@Nagoya_OJA(https://x.com/Nagoya_OJA))

【Division F】

■VARREL(@_VARREL(https://x.com/_VARREL))

■ZETA DIVISION Geekly(@zetadivision(https://x.com/zetadivision))

■DetonatioN FocusMe(@team_detonation(https://x.com/team_detonation))

■広島 TEAM iXA(@esports_TeamiXA(https://x.com/esports_TeamiXA))

■REJECT(@RC_REJECT(https://x.com/RC_REJECT))

公式物販ブース

グランドファイナル会場では、「ストリートファイターリーグ」特別イラストを使用したグッズを始め、他にも様々なグッズを販売予定です。

特別イラストを使用したグッズは先行販売商品となりますので、ぜひ会場でお買い求めください。

カプセルトイコーナー「CAPSULE LAB」

今回、会場先行販売商品をご用意いたします！

カプセルトイ「ストリートファイター6 ラバーフィギュアマスコット」の第2弾が、「グランドファイナル」会場にて先行発売いたします。

他にも過去発売した様々な商品を展開いたしますので、ぜひ会場でお買い求めください。