1月31日（土）「日本最強チーム」が遂に決定する「ストリートファイターリーグ: Pro-JP 2025 グランドファイナル」開催情報を公開！
いよいよ今週末1月31日（土）、「ストリートファイターリーグ: Pro-JP 2025」今シーズンの決勝大会となる「グランドファイナル」が開催します。
会場観戦チケットにつきましてはご好評につき完売しております。
激闘の模様を生でご観戦いただく場合は、Live視聴チケットをお買い求めください。
Live視聴チケットのお求めはこちら
https://sf.esports.capcom.com/sfl2025/final/
■配信情報
「ストリートファイターリーグ: Pro-JP 2025 グランドファイナル」
【対戦カード】
Division S 代表「Crazy Raccoon」 vs Division F 代表「REJECT」
【開催日程】
1月31日（土）
【配信スケジュール】
11:00～ 「ハメコ。's チョイス特別編」
12:00～ 試合開始
■会場情報
・パシフィコ横浜 展示ホールD
〒220-0012
神奈川県横浜市西区みなとみらい1-1-1
・アクセス
みなとみらい駅から徒歩5分
桜木町駅から徒歩12分
詳細につきましては、会場公式サイトをご確認ください。
https://www.pacifico.co.jp/access
当日11:00からは「ハメコ。's チョイス特別編」をお届け！
当日の11:00からは「グランドファイナル」のみどころを紹介する「ハメコ。's チョイス特別編」をお送りいたします。
こちらは、YouTubeでも配信を行いますのでぜひご覧ください。
■YouTube配信はこちら
https://youtube.com/live/lmOLpAaLauk
「グランドファイナル」会場出展情報
「グランドファイナル」会場には様々なブースが出展いたします。
会場マップはこちら
試遊台ブース
今回会場では『ストリートファイター6』Year 3追加キャラクター第3弾「アレックス」の試遊体験が可能です。
【試遊ブース場所】
パシフィコ横浜 展示ホールD 『ストリートファイター6』ブース
【試遊内容】
『ストリートファイター6』Year 3追加キャラクター「アレックス」
詳細につきましては、公式サイトをご確認ください。
https://www.streetfighter.com/ja/news/detail/sf6_sflgf
協賛社ブース出展一覧太陽ホールディングス株式会社
・「めっちゃ緑のすごいやつ」をテーマにしたブース出展
・『ストリートファイター6』キャラクターコラボグッズの配布
・ソルダーレジストの事が楽しくわかる「ストリートファイター」コラボパンフレットを数量限定で配布
スズキ株式会社
・コラボバイク「GSX-8R Tuned by ジュリ」の展示
※実際にまたがって、記念写真の撮影も可能です。
・オリジナルコラボステッカーのプレゼント
Red Bull
・レッドブルドリンク、フードの販売
※ドリンクやフードを購入いただいた方には、オリジナルノベルティをプレゼント
※購入者の中から抽選で、レッドブルプレイヤーのサイン入りグッズが当たるキャンペーンも行います！
ふもっふのおみせ
・取扱商品展示コーナー
・「ストリートファイターリーグ」コラボグッズの販売
・「ストリートファイターリーグ: Pro-JP 2025」 配信内でもご紹介したコントローラーの体験コーナー
公式応援アンバサダーブース
(C)ぶいすぽ
・SFリーグ本節振り返りパネルの展示
・フォトスポットの展示
・ぶいすぽっ！仕様の応援ボード配布
※当日はブース出展に加え、公式応援アンバサダーによる「グランドファイナル」の同時視聴配信も実施いたします。
ブース出展チーム一覧
今回も激闘を繰り広げた各チームが会場にブースを出展いたします。
※出展内容の詳細につきましては、各チームのご案内をご確認ください。
【Division S】
■Victrix FAV gaming(@fav_gaming(https://x.com/fav_gaming))
■Good 8 Squad(@good8squad(https://x.com/good8squad))
■Saishunkan Sol 熊本(@saisys_esports(https://x.com/saisys_esports))
■CAG OSAKA(@CYCLOPS_OSAKA(https://x.com/CYCLOPS_OSAKA))
■名古屋NTPOJA(@Nagoya_OJA(https://x.com/Nagoya_OJA))
【Division F】
■VARREL(@_VARREL(https://x.com/_VARREL))
■ZETA DIVISION Geekly(@zetadivision(https://x.com/zetadivision))
■DetonatioN FocusMe(@team_detonation(https://x.com/team_detonation))
■広島 TEAM iXA(@esports_TeamiXA(https://x.com/esports_TeamiXA))
■REJECT(@RC_REJECT(https://x.com/RC_REJECT))
公式物販ブース
グランドファイナル会場では、「ストリートファイターリーグ」特別イラストを使用したグッズを始め、他にも様々なグッズを販売予定です。
特別イラストを使用したグッズは先行販売商品となりますので、ぜひ会場でお買い求めください。
カプセルトイコーナー「CAPSULE LAB」
今回、会場先行販売商品をご用意いたします！
カプセルトイ「ストリートファイター6 ラバーフィギュアマスコット」の第2弾が、「グランドファイナル」会場にて先行発売いたします。
他にも過去発売した様々な商品を展開いたしますので、ぜひ会場でお買い求めください。