1月31日（土）「日本最強チーム」が遂に決定する「ストリートファイターリーグ: Pro-JP 2025 グランドファイナル」開催情報を公開！

いよいよ今週末1月31日（土）、「ストリートファイターリーグ: Pro-JP 2025」今シーズンの決勝大会となる「グランドファイナル」が開催します。



会場観戦チケットにつきましてはご好評につき完売しております。


激闘の模様を生でご観戦いただく場合は、Live視聴チケットをお買い求めください。



Live視聴チケットのお求めはこちら


https://sf.esports.capcom.com/sfl2025/final/



■配信情報


「ストリートファイターリーグ: Pro-JP 2025 グランドファイナル」



【対戦カード】


Division S 代表「Crazy Raccoon」 vs Division F 代表「REJECT」



【開催日程】


1月31日（土）



【配信スケジュール】


11:00～ 「ハメコ。's チョイス特別編」


12:00～ 試合開始



■会場情報


・パシフィコ横浜 展示ホールD


〒220-0012


神奈川県横浜市西区みなとみらい1-1-1



・アクセス


みなとみらい駅から徒歩5分


桜木町駅から徒歩12分



詳細につきましては、会場公式サイトをご確認ください。


https://www.pacifico.co.jp/access


当日11:00からは「ハメコ。's チョイス特別編」をお届け！



当日の11:00からは「グランドファイナル」のみどころを紹介する「ハメコ。's チョイス特別編」をお送りいたします。


こちらは、YouTubeでも配信を行いますのでぜひご覧ください。



■YouTube配信はこちら


https://youtube.com/live/lmOLpAaLauk


「グランドファイナル」会場出展情報

「グランドファイナル」会場には様々なブースが出展いたします。


会場マップはこちら



試遊台ブース



今回会場では『ストリートファイター6』Year 3追加キャラクター第3弾「アレックス」の試遊体験が可能です。



【試遊ブース場所】


パシフィコ横浜 展示ホールD 『ストリートファイター6』ブース


【試遊内容】


『ストリートファイター6』Year 3追加キャラクター「アレックス」



詳細につきましては、公式サイトをご確認ください。


https://www.streetfighter.com/ja/news/detail/sf6_sflgf


協賛社ブース出展一覧

太陽ホールディングス株式会社


・「めっちゃ緑のすごいやつ」をテーマにしたブース出展


・『ストリートファイター6』キャラクターコラボグッズの配布


・ソルダーレジストの事が楽しくわかる「ストリートファイター」コラボパンフレットを数量限定で配布


スズキ株式会社


・コラボバイク「GSX-8R Tuned by ジュリ」の展示
※実際にまたがって、記念写真の撮影も可能です。
・オリジナルコラボステッカーのプレゼント


Red Bull


・レッドブルドリンク、フードの販売


※ドリンクやフードを購入いただいた方には、オリジナルノベルティをプレゼント


※購入者の中から抽選で、レッドブルプレイヤーのサイン入りグッズが当たるキャンペーンも行います！


ふもっふのおみせ


・取扱商品展示コーナー


・「ストリートファイターリーグ」コラボグッズの販売


・「ストリートファイターリーグ: Pro-JP 2025」 配信内でもご紹介したコントローラーの体験コーナー


公式応援アンバサダーブース


・SFリーグ本節振り返りパネルの展示


・フォトスポットの展示


・ぶいすぽっ！仕様の応援ボード配布



※当日はブース出展に加え、公式応援アンバサダーによる「グランドファイナル」の同時視聴配信も実施いたします。


ブース出展チーム一覧

今回も激闘を繰り広げた各チームが会場にブースを出展いたします。


※出展内容の詳細につきましては、各チームのご案内をご確認ください。



【Division S】


■Victrix FAV gaming(@fav_gaming(https://x.com/fav_gaming))


■Good 8 Squad(@good8squad(https://x.com/good8squad))


■Saishunkan Sol 熊本(@saisys_esports(https://x.com/saisys_esports))


■CAG OSAKA(@CYCLOPS_OSAKA(https://x.com/CYCLOPS_OSAKA))


■名古屋NTPOJA(@Nagoya_OJA(https://x.com/Nagoya_OJA))



【Division F】


■VARREL(@_VARREL(https://x.com/_VARREL))


■ZETA DIVISION Geekly(@zetadivision(https://x.com/zetadivision))


■DetonatioN FocusMe(@team_detonation(https://x.com/team_detonation))


■広島 TEAM iXA(@esports_TeamiXA(https://x.com/esports_TeamiXA))


■REJECT(@RC_REJECT(https://x.com/RC_REJECT))


公式物販ブース



グランドファイナル会場では、「ストリートファイターリーグ」特別イラストを使用したグッズを始め、他にも様々なグッズを販売予定です。


特別イラストを使用したグッズは先行販売商品となりますので、ぜひ会場でお買い求めください。


カプセルトイコーナー「CAPSULE LAB」



今回、会場先行販売商品をご用意いたします！




カプセルトイ「ストリートファイター6 ラバーフィギュアマスコット」の第2弾が、「グランドファイナル」会場にて先行発売いたします。


他にも過去発売した様々な商品を展開いたしますので、ぜひ会場でお買い求めください。