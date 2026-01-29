綿半フレッシュマーケットの「炭火焼ネギだくトン」がお弁当・お惣菜大賞2026にて【優秀賞】を受賞！

綿半ホールディングス株式会社

株式会社綿半ホームエイド（長野県長野市 代表取締役社長：永岡幸春）が展開する食品スーパー、綿半フレッシュマーケットは、全国スーパーマーケット協会が主催する「デリカテッセン・トレードショー2026」の主催者企画「お弁当・お惣菜大賞2026」において、15,489点のエントリー商品の中から、当社商品「炭火焼ネギだくトン」が【優秀賞】を受賞しました。

―こだわりが詰まった「炭火焼ネギだくトン」―

本商品には、当社がメキシコから直輸入している、赤身と脂のバランスが良く、柔らかい肉質が特長のメキシコポークを使用しています。下処理として湯通しを行い、余分な脂やアクを丁寧に取り除いた後、高火力の備長炭で一気に焼き上げることで、炭火焼特有の香ばしい風味を引き出しました。ご飯の上にはたっぷりのネギを敷き詰め、香ばしく焼き上げた豚肉を豪快に盛り付けています。最後までお箸が止まらない、満足感のある一品です。

―綿半フレッシュマーケットの代名詞「炭火焼き」―

綿半フレッシュマーケットでは、創業当初より、うなぎ、骨付き肉、魚介類など、炭火焼き惣菜を数多く提供してきました。これまでに培ってきた炭火焼きの技術と経験を活かし、毎年新たな炭火焼きメニューの開発に取組んでいます。

【商品概要】

商品名：炭火焼ネギだくトン

販売店舗：綿半フレッシュマーケット平島店・清須店・西成店

販売価格：594円（税込）