「AWSアドバンストティアサービスパートナー」認定のお知らせ

AGS株式会社

ＡＧＳ株式会社（本社：埼玉県さいたま市、代表取締役社長：中野 真治、以下当社）は、アマゾン ウェブ サービス（以下「AWS」）が展開する「AWSパートナーネットワーク（APN）」において、「AWSアドバンストティアサービスパートナー」に昇格したことをお知らせいたします。

１．AWSアドバンストティアサービスパートナーについて

「AWSパートナーネットワーク（APN）」では、参加するパートナー企業に「セレクト」、「アドバンスト」、「プレミア」という3ティア（段階）が設けられています。

「アドバンスト」は、AWSのサービスに関する高度な技術力と専門知識を有し、顧客への導入・運用支援において豊富な実績を持つパートナーが認定される上位のティアです。

２．認定の経緯

当社は、2022年5月、「AWSソリューションプロバイダー」に認定され、「セレクトティアサービスパートナー」として、AWSサービスの提供を開始しました。2024年1月には、公共部門のお客様のデジタルトランスフォーメーション（以下DX）をご支援するため「AWS公共部門ソリューションプロバイダー（Public Sector Solution Provider Program）」の認定を取得しました。

これまでの、AWS導入・運用支援の実績とAWS認定資格を有するエンジニアの育成・技術力強化の継続的な取り組みが評価され、このたびの認定に至りました。

今後も最新のクラウド技術やベストプラクティスを活用したサービス提供を通じて、お客様のビジネス成長とDX推進をより一層、支援してまいります。

３．関連サイト

ＡＧＳ株式会社ホームページ（クラウドソリューション for AWS(https://www.ags.co.jp/service/aws.html)）

【当社の概要】

名称：ＡＧＳ株式会社（東京証券取引所スタンダード市場 証券コード:3648）

代表者：代表取締役社長 中野 真治

所在地：埼玉県さいたま市浦和区針ヶ谷4-3-25

設立：1971年7月

資本金：1,431百万円

事業内容：情報処理サービス、ソフトウエア開発、その他情報サービス、システム機器販売

URL：https://www.ags.co.jp/

【本リリースに関するお問い合わせ先】

ＡＧＳ株式会社 企画部 （担当：會田、西尾、谷中）

TEL. 048-825-6079

FAX. 048-825-6959

E-mail. ir.ml@ags.co.jp



