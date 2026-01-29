【オイシックス新潟】「2026シーズンシート」販売開始のお知らせ

株式会社新潟プロ野球団

オイシックス新潟アルビレックス・ベースボール・クラブは、2026シーズンのHARD OFF ECOスタジアム新潟（以下、エコスタ）で行われるファーム・リーグ 東地区 公式戦／ファーム・リーグ 交流戦のシーズンシートを販売いたします。

エコスタ限定で、内野席1層の指定エリア内からお好みの席を確保できるシーズンシートです。

シーズンを通してエコスタでのホームゲームを特定の席でご観戦いただけます。

指定可能なエリアは以下の3エリアとなりますが、指定対象外の座席も一部ございますので予めご了承ください。

指定可能エリア：

・内野3塁側 L4通路～L10通路

・内野バックネット裏 L1通路～L4通路、R1～R4通路

・内野1塁側 R4通路～R10通路

※参考URL：HARD OFF ECOスタジアム新潟公式HP「座席案内」 (https://www.hardoff-eco-stadium.jp/guide/seat.html)



特典１.：オーナー限定プレゼント！

・シーズンシートオーナーカード

・アルファくんぬいぐるみ

・2026シーズンポスター

特典２.：ウェルカムドリンク付き！

毎試合、生ビールをはじめとしたウェルカムドリンクをプレゼント！

※球団直営店舗のみのサービスです

特典３.：快適な観戦体験！

快適観戦グッズとして、シートクッション・レインポンチョをプレゼントします！

特典４.：3時間前の先行入場権！

最も早く入場可能！

バッティングをはじめとした練習風景を楽しむことができます。



販売価格： 大人・子供共通77,000円（税込）

▼お申し込み

【法人さまのお申込みはこちら】(https://forms.gle/QxBvNuDrhFhc2Xzk7)

【個人さまのお申込みはこちら】(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeQl7wikz_bQqtfmB-YkhIH0ToXAxAEvSpeC4cFFPt9CkAZWg/viewform)

※具体的な座席位置は、担当者にて申し込み順で対応いたします。



※2026シーズンのエコスタでの試合数は45試合です。

※雨天等で中止となった場合、中止試合の年間シートチケットは無効となり、払い戻しいたしませんので予めご了承ください。

エコスタ以外も含めたホームゲーム全試合に入場可能な「シーズンパス」は、後援会「サポーターズクラブ」の”オレンジダイヤモンド会員”の特典としてご用意しております。

サポーターズクラブへの入会や、エコスタ以外も含めた観戦を予定されている方は、そちらも含めてご検討ください。

■オイシックス新潟アルビレックス・ベースボール・クラブについて

オイシックス新潟アルビレックス・ベースボール・クラブ（運営会社:株式会社新潟プロ野球団、本社:新潟県新潟市、代表取締役社長 池田 拓史）は、BCリーグ創設とともに誕生したプロ野球チームです。2024年からはプロ野球ファーム・リーグに参加し、食品宅配会社のオイシックス・ラ・大地株式会社がメインスポンサーを務め、日本一選手が育つ球団、日本一“おいしい”球団を目指しています。2026シーズンからはCBOに桑田真澄氏が就任し、武田勝監督とともにチーム強化に取り組んでいます。