JAL/JTA、2026年度 路線便数計画（国際）を決定

日本航空株式会社

2026年1月29日

JALとJTAは、2026年度の国際線の路線便数計画を決定しました。なお、下期路線便数計画については別途お知らせします。

➢ 成田＝デリー線と那覇＝台北（桃園）の就航により、国際線運航便数は前年比101%に拡大します。

➢ 日本発で人気の高いGW・年末年始期間において、ホノルル線の臨時便設定とボーイング777-300E

R型機による大型化を実施します。大型化対象便については、昨年比4倍以上に増加しました。

ボーイング777-300ER型機での運航期間中は、ファーストクラスの設定によって快適な移動空間が

ご利用いただけます。ホノルル線においては、期間限定となるJAL SUITEをぜひお楽しみください。

＜ホノルル線の臨時便設定日＞

(*)2026年度JALホノルルマラソンは、12月13日（日）を予定しております。詳細は、専用Ｗebサイト(https://www.honolulumarathon.jp/2025/)を参照ください。

＜ホノルル線の大型化＞

JALとJTAは今後も、「移動を通じた関係・つながり」を創造することで社会的・経済的価値を創出し、これからもお客さまのニーズにお応えできる路線ネットワークを提供してまいります。

以上

別添

● 下記運航計画は、関係国政府への申請と認可を前提としております。

● 予約システムへの反映は、順次実施します。

● 運航曜日等詳細につきましては、JAL Webサイト(https://www.jal.co.jp/jp/ja/info/2020/other/flysafe/flights-service/)をご確認ください。

● 「2025年度冬期」の運航便数については、2026年3月の計画運航便数を記載しています。

パリ A350-1000運航（一部777-300ER運航、詳細はこちら(https://www.jal.co.jp/jp/ja/inter/A350-1000/schedule/hndcdg/)）

