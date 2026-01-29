元ピザ専門店をリノベーション再生。本格ピザ窯を備えたレンタルキッチン「COW KITCHEN」

株式会社TOCORO.

株式会社TOCORO.（所在地：山梨県南都留郡富士河口湖町）は、富士山・河口湖エリア に数少ないレンタルキッチンスペース 「COW KITCHEN（カウキッチン）」 を 2026 年 1 月 31 日にオープンいたします。 COW KITCHEN は、撮影・試作・ポップアップ出店準備など多様な用途に対応し、飲食 店開業前のテスト利用をはじめ、飲食事業者や起業家がスモールスタートで挑戦できる環 境を提供します。 本施設を通じて、地域事業者や移住者のチャレンジを後押しし、河口湖エリアにおける新 たな食とビジネスの創出に貢献してまいります。

COW KITCHEN 開設の背景

COW KITCHEN は、元々ピザ専門店として使われていた建物をリノベーションして誕生 しました。

地域で長く使われてきた厨房設備を活かしつつ、現在はレンタルキッチンとして再設計。

とくに、当時の本格的なピザ窯をそのまま残している点は大きな特徴です。

また、河口湖エリアではレンタルキッチン自体が少なく

・ 飲食に挑戦したくても使える場所がない

・ 観光地でテスト販売や仕込みができない

・ 短期・スポット利用できる厨房が見つからない といった声も多く聞かれます。

近年、地方でのスモールビジネスや副業、テストマーケティングへの関心が高まる一方で

・ 初期投資が大きくキッチンを持てない

・ 保健所要件を満たした場所が見つからない

・ 特殊設備（ピザ窯など）を使った調理環境がない

といった課題がありました。

COW KITCHEN は、こうした地域特性と課題を踏まえ、河口湖エリアで不足していた 「挑戦できるキッチン機能」を補う存在として設計されています。

COW KITCHEN の特徴

・ 営業許可取得済みのレンタルキッチン

・ 元ピザ専門店の本格ピザ窯を完備（利用可能）

・ 撮影・仕込み・試作利用に対応

・ ピザ窯を使った調理・メニュー開発が可能

・ スチームコンベクションオーブンでの多機能調理も可能

・ 短時間・スポット利用が可能

・ ポップアップやイベント出店準備の拠点として利用可能

・ 河口湖ICから車で2分の好立地

想定される利用者

・ ピザ・イタリアン業態で独立や間借り営業を検討している方

・ 飲食店開業前にテスト調理・メニュー開発を行いたい方

・ 観光地・河口湖エリアで短期的に食のビジネスに挑戦したい方

・ 料理教室などで使用できる本格キッチン設備のある場所を探している方

・ 調理撮影をしたい方

【利用料金（税込）】

・1 時間：2,000 円

・3 時間：5,000 円

・6 時間：10,000 円

・1 日利用：15,000 円

・30 時間利用券：30,000 円

併設施設：コワーキングスペース「COWWORK」について

同一建物内には、コワーキングスペース 「COWWORK（カウワーク）」 が併設されてい ます。

COWWORK は、リモートワークやワーケーション、法人のサテライトオフィス利 用など、多様な働き方に対応したコワーキングスペースです。 富士山・河口湖という国内有数の観光地に立地し、地元事業者だけでなく、都市部からの ワーケーション利用者、移住検討者、フリーランス、法人チームなど、幅広い層が利用す る事ができます。自然環境と仕事を両立できる場として、滞在型ワークやプロジェクトベ ースの利用にも対応しています。

COW KITCHEN と COWWORK が、同一建物内に併設されていることで、

・キッチン利用後すぐに行える事務作業

・オンライン会議

・メニュー開発や事業計画、販促準備などの作業効率向上

・食を起点とした事業者同士の情報交換・ネットワーク形成

・起業家、クリエイター、地域事業者との偶発的な交流

といった相乗効果が生まれやすい環境を提供します。 「つくる（キッチン）」と「考える・広げる（ワーク）」を同じ場所で完結できる点は、本施設ならではの特徴であり、食を起点とした新しい働き方や事業づくりを支える複合拠点として展開してまいります。

今後の展望

株式会社 TOCORO は、「河口湖を世界一の観光地にすること」をビジョンに掲げ、COW KITCHEN およびコワーキングスペース COWWORK はその実現に向けた取り組みの一環 として展開しています。これまで民泊やグランピング事業を通じて培ってきた観光・宿泊運営の知見を活かし、今後は河口湖エリアにおける地方創生の成功モデルを構築。宿泊・飲食・ワーク・滞在機能 を横断した複合的な事業展開により、観光客の滞在価値向上と地域経済の活性化を目指します。 将来的には、河口湖で確立したモデルを他地域へと展開し、観光と暮らしが両立する持続 可能な地域づくりに貢献してまいります。

■ 会社概要

会社名：株式会社 TOCORO.

代表者：代表取締役 田辺 大地

本社所在地：山梨県南都留郡富士河口湖町船津 3031-1

設立年：2024 年 2 月 22 日

URL：https://tocoro.co.jp/

資本金：100 万円

従業員数：約 100 名（アルバイト含む）

事業内容：宿泊事業（民泊管理・グランピング）、飲食事業、不動産事業、マンスリーマン ション運営、コワーキングスペース、レンタルキッチン運営

＜報道関係者からのお問い合わせ先＞

株式会社 TOCORO.

担当：大友 辰巳

TEL：080-7002-2914

E-mail：tatsumi.otomo@tocoro.co.jp