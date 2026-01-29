「軽く押さえてピタっと止まる！」安定感と機能性抜群の『すべらないカッティング定規』に新サイズ18cm・40cmが登場【2月下旬発売】
『すべらないカッティング定規』は、軽くスーッと動かせるだけでなく、指で上から軽く押さえるだけでピタっと止まる「スベリ止め機能」を搭載した、カッター作業用の定規です。
既存の30cm・50cmに加え、このたび新たに18cm・40cmをラインナップに追加いたします。
”軽く押さえるだけでピタっと止まる”
「定規がすべって、思い通りにカットできない・・・」
『すべらないカッティング定規』は、そんなカッター作業時の悩みやストレスを解消するアイテムとして生まれました。
本製品の最大の特徴は、裏面に施されたスベリ止め特殊加工です。位置合わせはスーッと動かして簡単に調整でき、軽く押さえればピタッと止まるので、安定したカット作業が可能です。
定規の端にステンレス製の金棒（ステンレスエッジ）がはめ込まれており、カッターによる削れや傷つきを防ぎます。さらに、1mmドット入りの5mm方眼、矢印付き目盛、タテ数字など、作業効率を高める機能も充実。本体が透けて下の文字や図形を確認できるため、水平・垂直方向などの細かい位置合わせもスムーズです。
また、4サイズすべて幅45mmの幅広設計で指で押さえやすい仕様です。
素材には再生PET樹脂を80％使用し、エコマーク認定を取得。グリーン購入にも対応した、環境にやさしい日本製の商品です。
商品特徴
■スベリ止め特殊加工
軽くすべらせ簡単に位置合わせ。指で軽く押さえるとピタッと止まります。
■ステンレスエッジ
定規の端にステンレス製の金棒をはめ込んであるので、カッターで定規を削ったり、傷をつける心配がありません。
■ヌキ数字 ■矢印付き目盛 ■1mmドット入方眼 ■タテ数字
5cm間隔のヌキ数字で認識しやすい。
矢印付きで、線を引くときに読み取りやすい。
1mm間隔のドット、5mm方眼。描線やカッター等での裁断時に便利。
数字が縦に読めるため、カッティングサイズが分かりやすい。(カッティングエッジ側のみ)
■再生PET素材
再生PET樹脂を80％使用。
エコマーク認定取得、グリーン購入対応で環境配慮型の商品です。
■適応サイズ一覧
【50cm定規】メモリ～500mmまで
・A3サイズ（257×364mm）
・新聞（546×406mm）
・スポーツ紙等の新聞（約406×273mm）
・画用紙4つ切（約393×545mm）
【40cm定規】メモリ～400mmまで
・B4サイズ（257×364mm）
・新聞折り込みチラシ
・画用紙八つ切（約272×393mm）
・スケッチブック（F4サイズ：332×242mm）
【30cm定規】メモリ～300mmまで
・A4サイズ（210×297mm）：プリント、雑誌、カタログ 等
・B5サイズ（182×257mm）：ノート、教科書、漫画雑誌 等
・A5サイズ（148×210mm）：参考書、ノート、伝票 等
・B6サイズ（128×182mm）：手帳、本 等
【18cm定規】メモリ～180mmまで
・A6サイズ（105×148mm）：手帳、文庫本 等
・ハガキ（100×148mm）
・写真L判（89×127mm）
・名刺（55×91mm）
適応サイズ一覧
パッケージイメージ
商品ラインアップ
50cm
ACJ1000 1,100円（税込1,210円） 本体サイズ：W45 x H510 x D3mm厚 対応サイズ：A3サイズ(297×420mm)まで
【NEW】 40cm
ACJ1446 1,000円（税込1,100円） 本体サイズ：W45 x H410 x D3mm厚 対応サイズ：B4サイズ(257×364mm)まで
30cm
ACJ555 600円（税込660円） 本体サイズ：W45 x H310 x D3mm厚 対応サイズ：A4サイズ(210×297mm)まで
【NEW】18cm
ACJ1445 450円（税込495円） 本体サイズ：W45 x H190 x D3mm厚 対応サイズ：A6サイズ(105×148mm)まで
＊商品の発売時期、仕様、価格につきましては、変更となる場合がございます。
＊画像は全てイメージです。