「軽く押さえてピタっと止まる！」安定感と機能性抜群の『すべらないカッティング定規』に新サイズ18cm・40cmが登場【2月下旬発売】

株式会社レイメイ藤井



『すべらないカッティング定規』は、軽くスーッと動かせるだけでなく、指で上から軽く押さえるだけでピタっと止まる「スベリ止め機能」を搭載した、カッター作業用の定規です。


既存の30cm・50cmに加え、このたび新たに18cm・40cmをラインナップに追加いたします。



”軽く押さえるだけでピタっと止まる”

「定規がすべって、思い通りにカットできない・・・」


『すべらないカッティング定規』は、そんなカッター作業時の悩みやストレスを解消するアイテムとして生まれました。


本製品の最大の特徴は、裏面に施されたスベリ止め特殊加工です。位置合わせはスーッと動かして簡単に調整でき、軽く押さえればピタッと止まるので、安定したカット作業が可能です。



定規の端にステンレス製の金棒（ステンレスエッジ）がはめ込まれており、カッターによる削れや傷つきを防ぎます。さらに、1mmドット入りの5mm方眼、矢印付き目盛、タテ数字など、作業効率を高める機能も充実。本体が透けて下の文字や図形を確認できるため、水平・垂直方向などの細かい位置合わせもスムーズです。


また、4サイズすべて幅45mmの幅広設計で指で押さえやすい仕様です。



素材には再生PET樹脂を80％使用し、エコマーク認定を取得。グリーン購入にも対応した、環境にやさしい日本製の商品です。



商品特徴



■スベリ止め特殊加工


軽くすべらせ簡単に位置合わせ。指で軽く押さえるとピタッと止まります。




■ステンレスエッジ


定規の端にステンレス製の金棒をはめ込んであるので、カッターで定規を削ったり、傷をつける心配がありません。






■ヌキ数字　　　　　　 ■矢印付き目盛　　　　 　■1mmドット入方眼　　 ■タテ数字



5cm間隔のヌキ数字で認識しやすい。

矢印付きで、線を引くときに読み取りやすい。

1mm間隔のドット、5mm方眼。描線やカッター等での裁断時に便利。

数字が縦に読めるため、カッティングサイズが分かりやすい。(カッティングエッジ側のみ)

■再生PET素材


再生PET樹脂を80％使用。


エコマーク認定取得、グリーン購入対応で環境配慮型の商品です。




■適応サイズ一覧


【50cm定規】メモリ～500mmまで


　・A3サイズ（257×364mm）


　・新聞（546×406mm）


　・スポーツ紙等の新聞（約406×273mm）


　・画用紙4つ切（約393×545mm）



【40cm定規】メモリ～400mmまで


　・B4サイズ（257×364mm）


　・新聞折り込みチラシ


　・画用紙八つ切（約272×393mm）


　・スケッチブック（F4サイズ：332×242mm）



【30cm定規】メモリ～300mmまで


　・A4サイズ（210×297mm）：プリント、雑誌、カタログ 等


　・B5サイズ（182×257mm）：ノート、教科書、漫画雑誌 等


　・A5サイズ（148×210mm）：参考書、ノート、伝票 等


　・B6サイズ（128×182mm）：手帳、本 等



【18cm定規】メモリ～180mmまで


　・A6サイズ（105×148mm）：手帳、文庫本 等


　・ハガキ（100×148mm）


　・写真L判（89×127mm）


　・名刺（55×91mm）



商品ラインアップ

　50cm



ACJ1000　1,100円（税込1,210円）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本体サイズ：W45 x H510 x D3mm厚　　　対応サイズ：A3サイズ(297×420mm)まで　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　



【NEW】 40cm



ACJ1446 　1,000円（税込1,100円）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本体サイズ：W45 x H410 x D3mm厚　　　対応サイズ：B4サイズ(257×364mm)まで　　　　


　30cm



ACJ555　　600円（税込660円）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本体サイズ：W45 x H310 x D3mm厚　　　対応サイズ：A4サイズ(210×297mm)まで　


【NEW】18cm



ACJ1445 　450円（税込495円）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本体サイズ：W45 x H190 x D3mm厚　　　対応サイズ：A6サイズ(105×148mm)まで　




