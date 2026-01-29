「軽く押さえてピタっと止まる！」安定感と機能性抜群の『すべらないカッティング定規』に新サイズ18cm・40cmが登場【2月下旬発売】

株式会社レイメイ藤井

『すべらないカッティング定規』は、軽くスーッと動かせるだけでなく、指で上から軽く押さえるだけでピタっと止まる「スベリ止め機能」を搭載した、カッター作業用の定規です。

既存の30cm・50cmに加え、このたび新たに18cm・40cmをラインナップに追加いたします。

”軽く押さえるだけでピタっと止まる”

「定規がすべって、思い通りにカットできない・・・」

『すべらないカッティング定規』は、そんなカッター作業時の悩みやストレスを解消するアイテムとして生まれました。

本製品の最大の特徴は、裏面に施されたスベリ止め特殊加工です。位置合わせはスーッと動かして簡単に調整でき、軽く押さえればピタッと止まるので、安定したカット作業が可能です。

定規の端にステンレス製の金棒（ステンレスエッジ）がはめ込まれており、カッターによる削れや傷つきを防ぎます。さらに、1mmドット入りの5mm方眼、矢印付き目盛、タテ数字など、作業効率を高める機能も充実。本体が透けて下の文字や図形を確認できるため、水平・垂直方向などの細かい位置合わせもスムーズです。

また、4サイズすべて幅45mmの幅広設計で指で押さえやすい仕様です。

素材には再生PET樹脂を80％使用し、エコマーク認定を取得。グリーン購入にも対応した、環境にやさしい日本製の商品です。

商品特徴

■スベリ止め特殊加工

軽くすべらせ簡単に位置合わせ。指で軽く押さえるとピタッと止まります。

■ステンレスエッジ

定規の端にステンレス製の金棒をはめ込んであるので、カッターで定規を削ったり、傷をつける心配がありません。

■ヌキ数字 ■矢印付き目盛 ■1mmドット入方眼 ■タテ数字

5cm間隔のヌキ数字で認識しやすい。矢印付きで、線を引くときに読み取りやすい。1mm間隔のドット、5mm方眼。描線やカッター等での裁断時に便利。数字が縦に読めるため、カッティングサイズが分かりやすい。(カッティングエッジ側のみ)

■再生PET素材

再生PET樹脂を80％使用。

エコマーク認定取得、グリーン購入対応で環境配慮型の商品です。

■適応サイズ一覧

【50cm定規】メモリ～500mmまで

・A3サイズ（257×364mm）

・新聞（546×406mm）

・スポーツ紙等の新聞（約406×273mm）

・画用紙4つ切（約393×545mm）

【40cm定規】メモリ～400mmまで

・B4サイズ（257×364mm）

・新聞折り込みチラシ

・画用紙八つ切（約272×393mm）

・スケッチブック（F4サイズ：332×242mm）

【30cm定規】メモリ～300mmまで

・A4サイズ（210×297mm）：プリント、雑誌、カタログ 等

・B5サイズ（182×257mm）：ノート、教科書、漫画雑誌 等

・A5サイズ（148×210mm）：参考書、ノート、伝票 等

・B6サイズ（128×182mm）：手帳、本 等

【18cm定規】メモリ～180mmまで

・A6サイズ（105×148mm）：手帳、文庫本 等

・ハガキ（100×148mm）

・写真L判（89×127mm）

・名刺（55×91mm）

商品ラインアップ

適応サイズ一覧パッケージイメージ

50cm

ACJ1000 1,100円（税込1,210円） 本体サイズ：W45 x H510 x D3mm厚 対応サイズ：A3サイズ(297×420mm)まで

【NEW】 40cm

ACJ1446 1,000円（税込1,100円） 本体サイズ：W45 x H410 x D3mm厚 対応サイズ：B4サイズ(257×364mm)まで

30cm

ACJ555 600円（税込660円） 本体サイズ：W45 x H310 x D3mm厚 対応サイズ：A4サイズ(210×297mm)まで

【NEW】18cm

ACJ1445 450円（税込495円） 本体サイズ：W45 x H190 x D3mm厚 対応サイズ：A6サイズ(105×148mm)まで

＊商品の発売時期、仕様、価格につきましては、変更となる場合がございます。

＊画像は全てイメージです。