令和7年度第4回OCVB定例記者懇談会を開催いたしました

一般財団法人沖縄観光コンベンションビューロー

一般財団法人沖縄観光コンベンションビューローでは、報道関係記者の皆様方との自由な懇談を通して情報交換など相互交流を深め、沖縄の観光振興に資するとともに、観光施策の円滑な推進に寄与するため、定例記者懇談会を開催しております。

令和7年度第4回定例記者懇談会を下記の通り開催いたしましたので、ご報告いたします。





＜概要＞日時：令和8年1月29日（木）14:00～15:00場所：沖縄産業支援センター2階 OCVB応接室内容：発表および報告事項１.入域客数概況について 【総務企画課】２.「ASIA NEWTRAVEL BOOTCAMP 2026」における登壇について【総務企画課】３.沖縄MICEプロジェクト開催、第35回国際MICEエキスポ（IME2026）出展について【MICE推進課】４.沖縄観光感謝の集い2026について 【国内プロモーション課】５.NYでの沖縄観光プロモーションについて 【海外プロモーション課】６.観光事業者収益力向上サポート事業（観光サポート2026）について【受入推進課】７.「観光業従事者を対象とした従業員満足度調査」の結果について【受入推進課】

詳細はOCVBコーポレートサイト(https://www.ocvb.or.jp/topics/4733)をご確認ください。