【プロフェッショナルの企画術】「企画が通らない」悩みを打破。東海テレビ×Spreadyが2/4、東海エリアの挑戦者を繋ぐ点と点をつなぐ「共創アイデア術」勉強会を開催

東海テレビ放送株式会社（本社：名古屋市東区）は、Spready株式会社と共に2026年2月4日（水）、日本最大級のオープンイノベーション拠点「STATION Ai」にて、東海地域の新規事業担当者や挑戦者を対象とした月例イベント「NAGOYA Innovation Lab（NIL）」を開催します。

第1部では東海テレビで「ぐっさん家」「千原ジュニアのへべれけ」「田村淳のスマホ旅」など数多くのヒット番組を生み出してきたプロデューサー戸松準と、Spready株式会社 鈴木啓介氏と共に、番組制作の裏側にある「人を巻き込む企画の通し方」を伝授する勉強会を行います。

第2部では地域の食を介した交流会を行い、企業間連携による新産業創出のきっかけを提供します。

月に一度無料で学べるリアルイベント「NAGOYA Innovation Lab（NIL）」

東海地域には、世界に誇るものづくり企業や独自の強みを持つ事業会社が集積し、日々、新しい挑戦が生まれています。一方で、新規事業や商品企画、組織変革に取り組む現場では、「いい企画なのに、なかなか通らない」「社内を巻き込めず前に進まない」といった課題を抱えるケースも少なくありません。

NAGOYA Innovation Lab（NIL）は、「～地域の企業が未来をつくり、地域の食が人をつなぐ～」をコンセプトに、東海地域の挑戦者が集い、学び（勉強会）とつながり（交流会）を通じて、共創のきっかけを生み出す、無料で参加できる月1回のリアルイベントです。

イベントの3つの特徴

- ヒット番組プロデューサーから学ぶ企画書思考「ぐっさん家」などを手掛けた戸松氏が、番組企画で培った「8割で止める企画の考え方」など、即実践可能なノウハウを公開します。- 「学び」を「共創」へ変える2部構成の体験設計座学のみで終わらせず、第2部では参加者がフラットに対話できる場を用意。頭を使った後は、STATION Ai 7F「bar node7」に場所を移し、地域の食とお酒を囲んだ対話の時間へ。- 地域企業と行政が一体となった「地産地消」の交流スタイル金トビ志賀さんによるこの日のために考案される特別なきしめん、豊田市、刈谷市等の協力により、地元のクラフトビールやワインを楽しみながら交流し、次世代のビジネスアイデアを育みます。開催概要

日時：2026年2月4日（水）16:00-20:00

会場：STATION Ai（1部：3F セントラルラウンジ／2部：7F Node7）

参加費：無料

定員：40名限定

※本セミナーは個人の方、ご同業、競合企業の参加はお断りさせていただいております。

主催：Spready株式会社

協力：株式会社SQUEEZE、株式会社金トビ志賀、豊田市、刈谷市

お申し込み

下記の案内をよくご確認の上、「参加登録」からお申し込みください。

※参加登録ページにて、1月28日（水）で1度参加申し込みを締め切りと記載しておりますが、現在も受け付けております。予告無く募集を締め切る場合がございます。予めご了承ください。

参加登録 :https://client.spready.jp/seminar/20260204_nil登壇者情報

東海テレビ放送株式会社

経営戦略局 統括

戸松 準

名古屋大学工学部を卒業後、東海テレビ入社。

20年以上番組プロデューサー担当。「ぐっさん家」「千原ジュニアのヘベレケ」「田村淳のスマホ旅」など東海テレビの人気番組を生み出し、フジテレビへも出向。

4年前、スタートアップの可能性に着目し、紹介番組も立ち上げた。

現在は事業開発部にて、動画を活用した共創型新規事業を生み出す。2025年に【事業会社の新規事業を動画で生み出す】サービス「Edge（エッジ）」をローンチさせる。

Spready株式会社

名古屋支社 Executive Producer

鈴木 啓介

大手自動車部品メーカーに入社後、欧州・米国に計14年間駐在し、評価・設計・技術営業に加え、現地スタッフのマネジメントにも従事。帰国後は新規事業部門にて、AIスタートアップや医療系大学と連携しながら、マーケティングおよび企画の立場から複数の0→1プロジェクトを推進。

2021年に独立し、製造業を中心に新規事業・マーケティング支援を展開。Makuakeで4,000万円を調達したキッチンツールの企画や、自社アウトドアブランドの立ち上げを行い、2022年には国産アウトドアチェアでグッドデザイン賞を受賞。2025年5月よりSpreadyに参画。

■東海テレビ戸松準が手がける、テレビ局初のプレミアムビジネス講座「Edge」第4回募集中

【数々の新規事業を動画で生み出すEdge】とは？？

「Edge」は、東海テレビが2025年3月より開始した、法人向けの新規事業開発プログラムです。

テレビ局の強みである映像・ストーリーテリング・メディアマーケティング技術を活かし、わかりやすく構成された150本以上の動画を中心に、6ヶ月間の実践型カリキュラムを提供します。

オフライン交流会の様子

動画コンテンツの提供にとどまらず、オフライン交流会やオンラインセミナーなどのイベントを毎月開催。

参加企業同士のマッチングや、ピッチ大会の実施を通じて、実践的な新規事業創出の場を提供しています。

また、業種や事業フェーズの異なる企業が出会い、対話と検証を重ねることで、新たな協業や事業アイデアが生まれる“実装に近いコミュニティ”を形成。

学びで終わらせない、新規事業の創出と成長を継続的に支援します。

Edge参加企業（50音順）内容をアップデートし、第4回募集を開始

2026年3月開始予定の第4回講座の募集を開始いたしました。

新たな動画コンテンツ「マインドセット大全」をはじめ、企業間の交流をさらに活性化させる各種イベントや、テレビ局のアセットを活用したワークショップを通じて、新規事業創出をより実践的に支援します。

気になった方は、まずは資料請求を！

資料請求 :https://school-edge.net/#contact講師陣の紹介

守屋実氏（株式会社守屋実事務所）

新規事業家。37年間で1万日以上、新規事業創出に携わる。

「意志」 「顧客視点」 「行動」の重要性を説き、「本業の汚染」 「経験なき理屈」「99%同じ間違い」などの陥りやすい罠を指摘することで、多くの新規事業担当者を成功へと導く。

ミスミ、エムアウト、ラクスル、ケアプロ、JR東日本、日本農業など、多岐にわたる業界で豊富な経験と実績を持つ。



粟生万琴氏（株式会社LEO 代表取締役CEO）

連続起業家。会社員時代に新規事業開発を経験後、AIスタートアップのエクサウィザーズ創業COOとして活躍。

デンソー、豊田合成など、大手企業の新規事業開発にも携わる。

グローバルな視点と、現場で培った実践的なノウハウを活かし、参加企業をサポートします。

Edgeを共に作り上げる仲間株式会社LEO：「つくることを通じ前進する」を理念に、新規事業支援を手がける。株式会社チリコンカン：テレビ・映像の力で、企業の魅力や挑戦をわくわくする形で発信。Edgeで次世代のビジネスリーダーへ

Edgeは、挑戦を恐れず、新しい価値を創造しようとするビジネスパーソンのための学びの場。

「事業化に本気で挑む」すべての企業人の背中を押します。

[問い合わせ・資料請求]

東海テレビ「Edge」運営事務局

メールアドレス ：edge@tw.tokai-tv.co.jp

公式ウェブサイト：https://school-edge.net/

公式X ：https://x.com/Edge_tokaitv

公式Facebook ：https://www.facebook.com/profile.php?id=61573423424803

資料請求はこちら

資料請求 :https://school-edge.net/#contact