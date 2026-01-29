一般社団法人Japan Innovation Network

報道関係者各位

2026年1月29日

経営者イノベーション委員会（EIC）は、2026年2月3日に授賞式を行う「Systematic Innovation Management Award（SIMA／グッドイノベーション賞）」のノミネート企業23社を決定しましたので、お知らせいたします。

■ SIMA（グッドイノベーション賞）とは

SIMAは、EIC（経営者イノベーション委員会）が提唱する「Systematic Innovation Management（システマティック・イノベーション・マネジメント）」の視点に基づき、

・ 社会への貢献・共感性

・ 組織としての創造能力や組織文化

・ 価値創出が持続する経営システム

といった観点から、企業・組織のイノベーション経営を総合的に評価する賞です。

「何を成し遂げたか」よりも、「どうすれば価値が生まれ続けるか」を問い続ける経営の姿勢そのものを讃えます。

短期的な成果や単発の技術革新ではなく、「イノベーション経営の仕組み＝イノベーション・マネジメントシステム」に着目し、その実践を発見し、体系的に評価・顕彰するアワードです。

■ ノミネート企業（全23社）※五十音順

空き家活用株式会社

AGRIST株式会社

石坂産業株式会社

宇宙サービスイノベーションラボ事業協同組合

株式会社ウッドプラスチックテクノロジー

AGC株式会社

やさいバス（株式会社エムスクエア・ラボ）

株式会社関西再資源ネットワーク

北九州地区3機関連携（北九州学術研究都市）

慶應義塾大学医学部百寿総合研究センター

シグマ株式会社

株式会社Synspective

生活協同組合コープさっぽろ

株式会社ソニーコンピュータサイエンス研究所

株式会社染めQテクノロジィ

ダイキン工業株式会社

西日本電信電話株式会社

株式会社日建設計（PYNT）

ナノテラス（一般財団法人光科学イノベーションセンター）

フォーネスライフ株式会社

一般社団法人前橋デザインコミッション

株式会社マザーハウス

三井不動産株式会社

■ 授賞式について

授賞式は、2026年2月3日（火）に下記にて開催され、ノミネート企業からグッドイノベーション受賞者が発表されます。

・日時： 2026年2月3日（火） 18:00 ～ 19:00

・場所： 日比谷国際ビルコンファレンススクエア（東京都千代田区内幸町2-2-3 8階）

■ 審査について

審査は、研究者、実務家、イノベーション・マネジメントの専門家などから構成される審査委員会によって行われました。

■ フューチャー・イノベーション・ラウンドテーブル（同時開催）

当日は、EIC主催による「フューチャー・イノベーション・ラウンドテーブル」が開催され、イノベーション経営の未来をテーマに、専門家・実践者による議論を行います。授賞式は、このラウンドテーブル終了後に執り行われます。

2月3日午後（13:00～18:00）に同会場にて、下記の５テーマでラウンドテーブルが開催されます（招待制）。

RT1：創造産業のイノベーション - 文化・アート・エンタメ・デザインを新しい経済基盤へ

RT2：環境イノベーション - 脱炭素・循環経済と技術融合による転換

RT3：イノベーション地域 - 都市型産官学連携の産業拠点実装

RT4：安全保障のイノベーション - デュアルユース技術による「暮らしの安全」

RT5：人間・社会のためのAIイノベーション - 人間視点に立った創造的AIの活用

■メディア関係者の皆さまにおかれましては末尾の事務局までご連絡ください。

■ 主催・運営体制

・主催：経営者イノベーション委員会（EIC）

・事務局：株式会社東急総合研究所、株式会社毎日新聞社、一般社団法人Japan Innovation Network（JIN）

EICホームページ：https://transformjapan.org/introduction_sima/

■ 今後について

EICおよびSIMAは、本アワードを通じて、日本発のイノベーション経営の知見を可視化・体系化し、企業・地域・社会における持続的な価値創出の実践につなげていきます。

【本件に関するお問い合わせ先】

経営者イノベーション委員会（EIC）事務局（JIN）

ims5@ji-network.org