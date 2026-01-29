【MAYSON GREY(メイソングレイ)40th Anniversary】 ブランド創立40周年の特別な時を迎えて。

株式会社ジャヴァコーポレーション

株式会社ジャヴァコーポレーション(神戸市中央区/代表取締役社長 浅見 幸正)が運営するレディースブランド「MAYSON GREY(メイソングレイ)」は、ブランド創立から40周年を迎えました。これまでのご愛顧に感謝を込めて、アニバーサリーイヤーとして周年記念アイテムやイベントなど約一年間にわたり特別な企画を展開いたします。

４０年という時の川を、たくさんの方々の愛のもと、私たちは静かに、そして前へ前へと進んできました。季節がめぐるたびに出会った色や素材たち、袖を通すたびに生まれた小さなときめき、大切な日の背中を押してくれた一着。私たちは洋服には不思議な力があると信じています。

そしてそれを感じてくださった皆さまの思い出エピソードひとつひとつが、ブランドの宝物です。

これからも皆さまの日々にそっと寄り添いながら新しい感動と美しさを紡いでまいります。

ブランドヒストリー

メイソングレイは、「楽にきれいが叶う」というコンセプトのもと、1986年兵庫県神戸市で誕生しました。美しさを引き立てるシンプルでベーシックなスタイルを基盤に、女性らしさを追求したパンツスタイルを展開し、毎シーズン大人気の「叶えるシリーズ」など、メイソングレイの商品は「シルエットの美しさ」と「楽で履きやすい」といった着心地の良さでも高く評価されております。単なるリラックスしたイメージにとどらまず計算しつくされたパターンとバランスにより、心地よさと美しさを兼ね備えた上質なベーシックスタイルを表現いたします。

WINTER COLLECTION

Jacket \25,300 Knit \9,900 Pants \11,000Coat \53,900 Knit \9,900 Pants \15,400

４０周年記念ノベルティ

「40th Anniversary year」企画第一弾として、40周年記念ロゴステッカーを2月13日(金)より、MAYSON GREY一部店舗にて、2026年SPRINGカタログとともに数量限定でプレゼントいたします。

ブランドオフィシャルメディア

▶ブランドサイト：https://java-corporation.co.jp/pages/maysongrey

▶Instagram:https://www.instagram.com/maysongrey_official

▶オフィシャルオンラインストア：https://www.j-lounge.jp/pages/maysongrey

＜株式会社ジャヴァコーポレーション＞

ロートレアモン／エッセン ロートレアモン／ドロワット ロートレアモン／ラ・エフ／メイソングレイ

ビアッジョブルー／クイーンズコート／ケティー／ビッキーを展開