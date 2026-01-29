TOJI、東京都運営のイノベーション拠点「Tokyo Innovation Base」出店企業に採択　2月より「TIB SHOP」での展示販売を開始

TOJI株式会社

TOJI株式会社（本社：東京都世田谷区、代表取締役：松田菜津紀）が運営するウェルネスブランド「TOJI（とうじ）」は、東京都が運営するスタートアップ支援拠点 Tokyo Innovation Base（東京都千代田区丸の内、以下、TIB）内、TIB SHOP にて 、2026年2月3日（火）より 商品の展示・販売およびテストマーケティングを開始します。

TOJIは、2025年12月8日（月）にTIBで開催された第20回TIB PITCHに出場し、SHOPコース／プロダクト体験型において採択されました。これにより、東京都が運営するTIB内の「TIB SHOP」において、2026年2月3日（火）から3月31日（火）までの期間限定で出店することが決定しました。

TOJIは、日本の伝統素材である酒粕をアップサイクルしたウェルネスプロダクトを展開するブランドとして、未利用資源の活用、無添加・自然由来の処方、そして酒蔵や生産者との共創を通じて、持続可能なバリューチェーン構築に取り組んでいます。こうした循環型のものづくりと、日本の発酵文化を世界へと届けていく中長期的なビジョンが評価され、今回の採択に至りました。

※2025年12月開催のTIB PITCH採択結果発表時の写真。TOJI COO尾嵜がピッチに登壇（右から2番目）

本出店では、既存の酒粕バスパウダーに加え、新たに酒粕を使用した甘酒の試験販売も実施し、今後の飲料プロダクト開発に向けた検証を行います。約2か月間にわたるTIB SHOPでのテストマーケティングを通じて、都心の消費者との接点から商品の受容性や利用シーンをデータとして可視化し、次の製品開発および販路拡大へとつなげていくことを目指します。TOJIは本取り組みを、日本発の発酵ウェルネスブランドとしてグローバルにスケールするための重要なステップと位置づけています。

＜TIB SHOP 概要＞

出店場所

Tokyo Innovation Base 内「TIB SHOP」

〒100-0005 東京都千代田区丸の内3-8-3 1F

出店期間

2026年2月3日（火）～ 3月31日（火）

営業時間

平日 ：11:00 ～ 19:00

土日祝：11:00 ～ 17:00

アクセス

JR山手線・京浜東北線「有楽町駅」京橋口より徒歩1分

東京メトロ有楽町線「有楽町駅」D9出口すぐ

東京メトロ有楽町線「銀座一丁目駅」1番出口より徒歩3分





■「TIB SHOP」について

Tokyo Innovation Base（TIB）は、東京都が運営する国内外のスタートアップやその支援者が集い、交流する一大拠点です。その中に設けられた「TIB SHOP」では、一般消費者向けプロダクトや飲食物を扱うスタートアップが、実際の販売・展示を通じてテストマーケティングやプロモーションを行うことができます。

運営を担うカルチュア・コンビニエンス・クラブ（CCC）は、顧客ヒアリングや行動データの取得・分析、ネットワーキングを活用した事業マッチング、CCCグループのリテールネットワークへの展開支援などを通じて、出店企業の次の成長フェーズをサポートします。TIB SHOPは、単なる販売の場にとどまらず、スタートアップがプロダクトと事業をスケールさせていくための実証と成長のプラットフォームです。

公式ウェブサイト：https://www.instagram.com/wellgreenlab

■TOJIについて（https://toji-japan.com/(https://toji-japan.com/)）

TOJIは、時を越えて日本で受け継がれる美と健康の知恵を、新たなかたちでお届けし、本当の美しさと豊かな暮らしをかなえるウェルネスブランドです。2024年に事業を開始して以来、酒粕に着目し、その豊富な美容・健康にまつわる効果・効能について研究し商品開発を行ってきました。酒粕と厳選した素材とを調和させながら、心を込めて商品化するその過程では、関わるすべての人・地域とのつながりを大切にしています。また、地域の旅館や酒蔵との協業を通じて、グローバルなマーケティング支援や、地域の魅力を向上する事業にも取り組んでいます。

■本件に関するお問い合わせ窓口はこちら: info@toji-japan.com

TOJIに関心を寄せて頂けるメディアさま、取り組みに共感をいただける酒蔵や生産者の皆さまとの新たな出会いも心より願っています。