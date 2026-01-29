色とりどりのアクリル素材でオリジナルグッズをつくる「TOKYO ACRYL WORK SHOP」開催
アート雑貨メーカーの株式会社ケンエレファント（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：石山 健三）が運営する御茶ノ水にある旗艦店『ケンエレブンシツ』は、有限会社三幸のブランド・TOKYO ACRYL主催によるワークショップ「TOKYO ACRYL WORK SHOP」を、2026年1月31日（土）～2月1日（日）、2月21日（土）～2月23日（月・祝）に開催いたします。
TOKYO ACRYLは、有限会社三幸がアクリルの製造、加工を行っているアクリル工房のメインブランドで、オリジナルデザインのアクリル板を販売しており、透明や単色だけでなく、マーブル・ラメ・グリッターなど、過去7000種類以上のアクリル板を展開。また、製品加工で生じるアクリル端材をアップサイクルした「Refine Acrylic」の活用も行なっている。
有限会社三幸では、自社ショップ内にて定期的にワークショップを開催しており、今回の『ケンエレブンシツ』では出張ワークショップとして初開催となります。
カット済みのパーツを自由に組み合わせて自分だけのオリジナル名刺ケースを制作できるほか、「Refine Acrylic」にめだまを付けて愛らしい“めだまモンスター”をつくる体験、さらに好きなイニシャルやパーツを自由に盛り付けて自分だけの「まいあくりる」を制作するなど、複数のプログラムの中からお好みのワークショップをお選びいただけます。
お子様から大人まで、幅広い世代にお楽しみいただける内容です。
事前予約不要でご参加いただけますので、ぜひこの機会にご来場ください。
【「TOKYO ACRYL WORK SHOP」 開催概要】
■会期：１.2026年1月31日（土）～2月1日（日）12:00～19:00
２.2月21日（土）～2月23日（月・祝） 10:00～19:00
■会場：ケンエレブンシツ
（〒101-0062 東京都千代田区駿河区2-6 エキュートエディション御茶ノ水構内2F）
■受付：『ケンエレブンシツ』店頭カウンターにて受付
※最終受付は18:00（全日共通）
※事前予約不要
■ワークショップ
名刺ケース
・価格︓5,500円
・制作時間︓30分
・持ち物︓なし
カット済みのアクリルパーツを選び、自分だけのオリジナル名刺ケースを作ります！
めだまモンスター
・価格︓1,500円
・制作時間︓15分
・持ち物︓なし
様々なアクリルのパーツに”めだま”をつけて可愛らしいモンスターを作ります！
まいあくりる
・価格︓700円～
・制作時間︓15分
・持ち物︓なし
好きなイニシャルやパーツを盛ってあなただけの「まいあくりる」を作ります。自分の名前はもちろん推し活にも！
【ケンエレブンシツについて】
ケンエレファントが手掛けるミニチュアトイをはじめ、ソフビ・フィギュア・雑貨・書籍・アップサイクルなど全ジャンルの商品を集めたショップで、みんなが気軽にアートやデザインに関わるきっかけが生まれる場所です。
・Instagram：https://www.instagram.com/kenelebunshitsu/
【株式会社ケンエレファントについて】
・所在地：〒101-0064 東京都千代田区神田猿楽町2-1-14 A＆Xビル4Ｆ
・代表取締役社長：石山 健三
・設立：2000年2月9日
・事業内容：カプセルトイ／ミニチュア商品の企画・製造・販売、アートショップ・工房・出版事業の運営 ほか
・公式HP：https://www.kenelephant.co.jp
▶ケンエレファント公式SNS
・X：https://twitter.com/kenelestaff
・Instagram：https://www.instagram.com/kenelephant2000/