契約・法務BPaaSの企業法務ALSP「クラウドリーガル」が「2025年下半期 BOXIL資料請求数ランキング」の契約書レビュー・リーガルリサーチ・薬機法チェックサービス等のカテゴリで総合１位を獲得

契約・法務BPaaSで生成AI搭載の企業法務アウトソーシングサービスALSP（代替法務サービスプロバイダー）の国内パイオニアで、バーチャル法律事務所「クラウドリーガル」（URL：https://www.cloudlegal.ai/）を提供している、MOLTON株式会社（旧：a23s株式会社）（所在地：東京都中央区、代表取締役、弁護士「日本・米国NY州」 崎地康文、以下MOLTON）は、この度スマートキャンプ株式会社（所在地：東京都港区、以下スマートキャンプ）が主催する「2025年下半期BOXIL資料請求数ランキング」において、契約書レビュー、リーガルリサーチサービス、薬機法チェックサービス、商標登録サービスの4カテゴリにおいて総合1位、反社チェックツールのカテゴリにおいて総合2位に選出されました。

【 受賞の背景・概要 】

国内で社会課題となっている人材不足ですが、専門性分野でもある法務コンプライアンスや知的財産の人材不足も企業や機関にとって大きな課題となっています。法務業務の停滞は、企業ガバナンス・コンプライアンス・法令遵守のリスク、そしてビジネスの競争力の低下を招いています。コスト面や人材不足で社内法務部・法務専任者や顧問弁護士を設けられていない個人事業主・スタートアップ/ベンチャー企業・中小企業から、法務部のリソース不足状態で運用されている大手企業・上場企業など、企業規模や業種業界を問わず法務リソース課題を抱えています。このような企業運営に不可欠な法務課題の解決として、SaaS（Software as a Service）とBPO（Business Process Outsourcing）を融合させた生成AI搭載の契約・法務BPaaS（Business Process as a Service）である企業法務アウトソーシングサービスALSP「クラウドリーガル」が多くのお客様層で支持されました。「クラウドリーガル」はインターネットWebサービスとして地域や場所を問わず全国に高度でリーズナブルなリーガルサービスを提供しています。

契約書レビュー、リーガルリサーチサービス、薬機法チェックツール、商標登録サービスの4カテゴリで総合１位を獲得

今回「クラウドリーガル」が受賞した契約書レビュー、リーガルリサーチサービス、薬機法チェックツール、商標登録サービスカテゴリの総合1位は、同カテゴリにおいて、対象期間内にユーザーからの資料請求数が最も多かったサービスとして、選出されたものです。

業種別部門でも数多くの1位を受賞 様々な業種業界からも幅広く支持

契約書レビューカテゴリ：メーカー/製造系部門、不動産/建設/設備系部門、小売/流通/商社系部門

リーガルリサーチサービスカテゴリ：IT/通信/インターネット系部門、エネルギー/環境/リサイクル系部門、コンサルティング・専門サービス部門、マスコミ/広告/デザイン/ゲーム/エンターテイメント系部門、マスコミ/広告/デザイン/ゲーム/エンターテイメント系部門、メーカー/製造系部門、不動産/建設/設備系部門、医療系部門、小売/流通/商社系部門

薬機法チェックツールカテゴリ：IT/通信/インターネット系部門、エネルギー/環境/リサイクル系部門、コンサルティング・専門サービス部門、マスコミ/広告/デザイン/ゲーム/エンターテイメント系部門、メーカー/製造系部門、不動産/建設/設備系部門、医療系部門、小売/流通/商社系部門

商標登録サービスカテゴリ：IT/通信/インターネット系部門、エネルギー/環境/リサイクル系部門、コンサルティング・専門サービス部門、マスコミ/広告/デザイン/ゲーム/エンターテイメント系部門、メーカー/製造系部門、不動産/建設/設備系部門、医療系部門、小売/流通/商社系部門

反社チェックツールカテゴリ：不動産/建設/設備系部門、小売/流通/商社系部門

各業種別部門は、該当のカテゴリにおいて対象期間内に該当の業界に所属するユーザーからの資料請求数が多かったサービスとして、選出されたものです。

従業員規模別部門でも受賞 大手企業から支持

契約書レビューカテゴリ：中小企業部門

リーガルリサーチサービスカテゴリ：大企業部門、中小企業部門

薬機法チェックサービス：大企業部門、中小企業部門

反社チェックツールカテゴリ：大企業部門

商標登録サービスカテゴリ：大企業部門、中小企業部門

各従業員規模別部門は、該当のカテゴリにおいて、対象期間内に大企業（従業員1,000人以上）、中小企業（従業員1,000人以下）に所属するユーザーからの資料請求数が最も多かったサービスとして選出されています。

部門１位 様々な業種業界からも幅広く支持

■BOXILに実際に投稿された「クラウドリーガル」の口コミ（抜粋）

この度の、BOXIL「2025年下半期BOXIL資料請求数ランキング」での4カテゴリ4冠の受賞達成を活かし、契約・法務BPaaSの企業法務アウトソーシングサービスALSP（代替法務サービスプロバイダー）「クラウドリーガル」は、企業法務のさらなる課題解決に取り組みます。個人事業主（スタートアップ/ベンチャー企業）・中小企業の「法務人材不足」「1人法務担当」「片手間による法務兼務」「法務担当者の退職」や、大手企業・上場企業での「法務リソース不足」「専門分野の拡大や業務量の増加による顧問弁護士の追加検討」など様々な課題に対し、高度でリーズナブルなリーガルサービスを、企業規模・業種業界や地域・場所を問わずインターネットWebサービス（BPaaS）により、全国に提供していきます。

【 受賞したカテゴリでの「クラウドリーガル」の役割や導入効果 】

＜契約書レビュー＞

AI契約書レビューの利用と弁護士審査による直接レビューにも対応した「契約書レビュー」です。事業特性や個別相談を考慮した正確なレビュー結果・判断を返答することが可能です。弁護士審査までせずにAI契約書レビューだけの利用もでき、契約書作成・ひな形も提供。弁護士からWordコメント付きで届き、法的リスクや自社損失の可能性、一般的な修正案などから複雑でリスクの高い契約書レビューでも提案してもらえます。

＜リーガルリサーチ＞

弁護士監修・設計したリーガルAIを活用しAIに相談しながらリサーチすることが可能です。Web情報等の集約からAIによる曖昧な情報や判断がつかない複雑なリサーチは、そのままサービス内で弁護士へ相談・調査することができます。

＜薬機法チェックツール＞

弁護士監修・設計したリーガルAIでテキストベースのチェックも可能です。広告審査などの一般表示・表現の審査や調査のみならず、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器、再生医療等製品を対象とした薬機法チェックなどにも対応し、弁護士が事業特性や背景を理解し適正なチェックや修正アドバイスを行います。

＜商標登録サービス＞

クラウドリーガルのサービス内で知的財産権等の商標出願・登録の代行依頼が可能です。会社設立と同様に進められます。商標出願で長年の経験を持つ弁護士・弁理士や専門士業のサポートによって、法律の知識がない人でも商標登録に成功する可能性が高くなり、競合他社に類似した商標が使用されるのを防ぐことが可能です。すでに登録された先行商標の調査や回避方法など、あらゆる段階で弁護士・弁理士や専門士業がアドバイスも行います。

＜反社チェックツール＞

弁護士監修・設計のリーガルAIや弁護士に反社取引の事前対策などの相談ができます。対策のアドバイスから契約書や社内規程など関連文書のチェックや新規作成など実務依頼も可能です。判断がつきにくいグレーな部分も弁護士への相談機能で柔軟に対応ができます。

【 クラウドリーガルの取組み 】

【 クラウドリーガルとは 】（URL：https://www.cloudlegal.ai/(https://www.cloudlegal.ai/)）

MOLTON（旧：a23s）の開発する「クラウドリーガル」は、インターネットWebサービス（BPaaS）から「法務や知的財産・労務・税務相談」「契約書作成・雛形」「契約書レビュー（リーガルチェック）」「社内規程整備」など様々な法務業務に対して「いつでも」「どこからでも」「気軽に」アクセスし、法務・弁護士サービスの提供を受けることができる法務クラウドサービスを展開しています。オンラインサービス内で質問に答えるだけで簡単・迅速に弁護士監修による法律文書の自動契約書作成ができる「スマート契約書作成」から、法律や知的財産・労務・税務に関する困りごとを弁護士監修・設計のリーガルAIや企業法務の経験豊富な弁護士に相談「チャット・リモート面談・電話」から、契約書に関する個別質問を組み合わせた弁護士が直接審査する契約書レビューも行える、「バーチャル法律事務所」（企業法務アウトソーシングサービスALSP）を提供しています。都度発生する法務や知的財産・労務・税務相談や契約書レビュー（リーガルチェック）など対応内容に応じて多種多様な提携専門士業（弁護士/司法書士/弁理士/行政書士/社会保険労務士/税理士など）によって最適なリソースで迅速に対応いたします。また、電子契約・署名締結、契約管理機能や法令調査（リーガルリサーチ）、法令適合審査、広告審査・薬機法チェック、新規会社の設立・登記変更、知的財産権等の商標登録・調査、株主総会・取締役会の開催運営や株主対策、内部通報窓口（法令違反、ハラスメント等）、法務デューデリジェンス（DD）、IPO準備、契約交渉、資本政策（ファイナンス）の支援など専門士業に関わる様々なリーガル機能も提供しています。クラウドリーガルが「社内法務」「企業内弁護士」「部分業務アウトソース」や「顧問弁護士」の役割も果たします。

【 MOLTON株式会社とは 】（旧：a23s株式会社）

MOLTON株式会社は、生成AIの実装力と専門家チームの現場知見を掛け合わせ、企業の意思決定と実務オペレーションを同時に前進させる支援を提供しています。生成AI搭載の法務BPaaS型である企業法務アウトソーシングサービスALSP（代替法務サービスプロバイダー）のパイオニアとして「クラウドリーガル」を提供し、契約・法務運用・知的財産・コンプライアンス等の実務を、スピードと品質の両立を重視して支援します。さらに、課題の特定に留まらず、ルール・プロセス・組織体制の設計から定着まで伴走することで、継続的に機能する仕組みづくりを実現します。今後は企業法務・知的財産領域を起点に、リスク・ガバナンスから経営コンサルティングまで支援範囲を拡張し、企業価値向上に資する“実装型コンサルティング”を提供していきます。

以上

