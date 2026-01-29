2026年1月31日（土）ファンミーティングで来日！韓国の実力派俳優イ・ジェフンが出演する人気韓国ドラマ『復讐代行人~模範タクシー~』を「ABEMA」にて期間限定無料配信

株式会社AbemaTV

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、1月31日（土）にファンミーティングのため来日する韓国の実力派俳優イ・ジェフンの社会現象を巻き起こした名作『復讐代行人~模範タクシー~』を期間限定無料配信中です。さらに、ミステリー時代劇『秘密の扉』やラブロマンス『輝く星のターミナル』など、彼の多彩な演技力が堪能できる人気作も配信中です。

◆復讐代行人~模範タクシー~』

被害者の恨みを晴らすため、最強のダークヒーローが動き出す！痛快アクションエンターテインメント

表向きはタクシー会社の従業員、しかしその実態は、法で裁けない悪人を被害者に代わって懲らしめる“復讐代行人”プロフェッショナル集団。元特殊部隊出身で、天才的な運転技術と強固な肉体を持つドライバーのキム・ドギ（イ・ジェフン）を中心に、IT技術者、エンジニア、そして代表のチャン・ソンチョル（キム・ウィソン）らがチーム「ムジゲ運輸」として結束し、悪に立ち向かいます。 本作の見どころは、実際の事件をモチーフにしたリアルなストーリーと、イ・ジェフンが見せる変幻自在の演技です。冷静沈着なドライバーとしての顔だけでなく、潜入先ではクセの強い中国人からひ弱な教師、ハイテンションな会社員まで、コミカルかつ魅力たっぷりにキャラクターを演じ分けました。さらに、自身初挑戦とは思えないほどの本格的なカーチェイスやアクションシーンも披露。2021年SBS演技大賞で6冠を獲得し、同時間帯視聴率1位を記録した話題作です。

◆『輝く星のターミナル』

イ・ジェフン×チェ・スビン主演！ “出会いと別れの場所”仁川空港で繰り広げられる、心温まるロマンチックストーリー

パイロットの夢を諦め、仁川空港の旅客サービスチームで働くことになった頭脳明晰な新入社員イ・スヨン（イ・ジェフン）。平凡に生きたいと願う彼は、人との関わりを避けていましたが、そこにトラブルメーカーの新入社員ハン・ヨルム（チェ・スビン）が異動してきます。不器用ながらも一生懸命なヨルムと、実は右手に秘密を抱え、痛みを感じない特異体質の持ち主であるスヨン。最悪の出会いを果たした二人が、空港で起きる様々なトラブルを解決しながら、次第に惹かれ合っていく様子を描きます。 脚本は『浪漫ドクター キム・サブ』のカン・ウンギョン、演出は『シークレット・ガーデン』のシン・ウチョルというヒットメーカーがタッグを組んだことでも話題に。また、ヨルムに片想いをする同期役としてSF9のロウンが出演している点も見逃せません。イ・ジェフンが本作で2018年SBS演技大賞最優秀演技賞を受賞した、珠玉のラブロマンスです。

◆『明日、キミと』

イ・ジェフン×シン・ミナ共演！タイムトラベラーの夫とその妻が繰り広げる、運命を変えるためのロマンティックファンタジー

イケメンで資産家、不動産投資会社を率いる若き実業家ユ・ソジュン（イ・ジェフン）には、地下鉄に乗って現在と未来を行き来できる「タイムトラベラー」という秘密の顔がありました。ある日、3年後の未来で自分が死ぬ運命にあることを知った彼は、その運命の鍵を握る女性、マリン（シン・ミナ）を探し出します。 元人気子役ながら現在はパッとしないカメラマンのたまごであるマリンに対し、ソジュンは自分の未来を変えるために近づきますが、彼女の予測不可能な行動に振り回されるうちに本気で愛するように。出会って3ヶ月でのスピード結婚を果たした二人ですが、ソジュンはタイムトラベルの秘密を打ち明けられないまま、マリンを死なせないために時空を超えて奔走します。『トッケビ』などを手掛けたSTUDIO DRAGON制作による、甘く切ない夫婦の愛の物語です。

◆『秘密の扉』

ハン・ソッキュ×イ・ジェフン共演！ 朝鮮王朝最大の謎「米びつ事件」を新たな視点から描くミステリー時代劇

1754年、朝鮮第21代王・英祖（ハン・ソッキュ）と、その息子である世子イ・ソン（イ・ジェフン）。王権強化のために自身の政治的立場を貫く父に対し、身分を問わず民が公平に暮らせる世を目指すソンは、ある日、身分を隠して街へ出かけ、貸本屋の娘ソ・ジダム（キム・ユジョン）と出会います。 「民のために貸本業と出版を許可する」と宣言したソンに対し、重臣たちや父・英祖は激怒し、対立は決定的なものに。そんな中、ソンの親友が殺害される事件が発生し、ソンはジダムを秘密捜査官に任命して真相を追い始めます。 名優ハン・ソッキュとイ・ジェフンが、悲劇的な運命を辿る父子を熱演。歴史に翻弄された親子の葛藤と、隠された真実を暴くミステリー要素が融合したエンターテインメント大作です。

◆『シグナル』

壊れた無線機でつながる現在と過去。韓国で“人生最高のドラマ”と絶賛されたヒューマンサスペンス

警察のプロファイラー、パク・ヘヨン（イ・ジェフン）は、廃棄処分寸前の古い無線機を見つけます。すると突然、壊れているはずの無線機から15年前の刑事イ・ジェハン（チョ・ジヌン）の声が聞こえてきます。半信半疑のまま、ジェハンの言葉を手がかりに未解決事件の捜査に乗り出したヘヨンは、刑事チャ・スヒョン（キム・ヘス）と共に事件の真相に迫っていきます。 現在の知識と過去の刑事の力を合わせ、時空を超えて協力し合う二人。しかし、過去を変えることは新たな犠牲を生むことでもありました。緻密な脚本と実力派キャストの演技が高く評価され、韓国ドラマの歴史を塗り替えた傑作サスペンスです。

