ろう者・聴者が共演する手話歌MVで踊るろう者ダンサーを募集します

一般社団法人 日本手話文化協会手話歌の収録風景

一般社団法人日本手話文化協会（東京都港区）の代表理事、藤乃と申します。現在、当協会で進めているオリジナル手話歌「希望の羽」のミュージックビデオ（MV）制作プロジェクトで、３月の撮影に参加できるろう者ダンサーの方を募集いたします。

現在、聴者（聞こえる方）のダンサーについてはプロの方の参加見通しは立ちましたが、ろう者のダンサーについてはまだ出演者が決まっていません。ダンス経験があり、身体表現に関心を持つろう者の方であればジャンルやプロ・アマは問いません。人数は10～20人程度を想定しています。

この作品は、ろう者と聴者が同じ人数で出演し、完全に対等な立場で一つの表現をつくり上げることを目指しています。演出面でも編集を行わないワンカット撮影に挑みます。一度きりの動きと集中力の中で、互いの存在を感じ合いながら生まれる表現を、そのまま映像に残したいと考えています。

このMVで使用する楽曲「希望の羽」は、私自身の半生や、手話と出会った原点の思いをもとに制作されました。作詞・作曲は中村泰輔さん。子どもから高齢の方まで、障がいの有無に関わらず、誰もが口ずさめる、ゆっくりとおおらかな曲調に仕上がりました。沖縄出身の同級生でもある中村さんとともに、「もう一度前を向いて生きる」という思いが、歌詞と旋律に込められています。

今回の募集を通じて、私たちの試みに共感し、共に参加してくださる方と出会えることを願っています。

【募集概要】

対象：ダンス経験のあるろう者の方

（ジャンル・年齢・プロ／アマ不問）

内容：手話歌ミュージックビデオへの出演・撮影協力

撮影方法：編集なし・ワンカット撮影

謝礼：出演謝礼あり

交通費：支給あり

【日程（予定）】

以下の日程のうち、リハーサル1日、本番撮影1日にご参加いただきます。

2026年3月19日（木）

2026年3月20日（金）

2026年3月22日（日）

※詳細な時間は決定次第お知らせします。

【場所】

東京都内で調整中

（リハーサル・本番撮影ともに都内予定）

【制作体制】

楽曲：希望の羽

作詞・作曲：中村泰輔

監督：三石直和

制作：一般社団法人 日本手話文化協会

【応募方法】

下記の応募先メールアドレス宛に、参加可能な日程、簡単なプロフィール（お名前、年齢、ダンス経験の概要、連絡先）をお送りください。

・応募先

contact@jslca.fujino-official.com