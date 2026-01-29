【Nine plus River】旅の喧騒から離れ、大人のための新しい金沢滞在体験を。アートとプライベートサウナを備えた一棟貸しホテル、期間限定で宿泊費40％OFFキャンペーンを実施！

◆旅の喧騒から離れ大人のための新しい金沢滞在体験を

合同会社エムズ2階の大寝室。窓からは犀川を眺めることが出来ます。

［合同会社エムズ］（本社：石川県金沢市石引、代表：三上）は、2026年1月、金沢市片町の犀川沿いに、一棟貸しホテル「Nine plus River（ナイン プラス リバー）」 をオープンしました。

オープンを記念し、2026年2月1日～3月18日までの期間限定で、宿泊費が40％オフとなるキャンペーンを実施します。日本のみならず海外から金沢を訪れる多忙な日常の合間に質の高い休息を求める大人世代に向け、観光・食・サウナを楽しんだあとの“静かな余白”を過ごす宿として企画しました。

◆金沢観光のその先へ -「ととのうために泊まる」一棟貸しホテル

サウナルーム。水風呂と内気浴が楽しむことが出来ます。

Nine Plus River は、金沢の中心・片町エリアという利便性の高い立地にありながら、犀川沿いの静けさに包まれた一棟貸しホテルです。

兼六園や21世紀美術館、金沢の食文化を楽しんだあとに、人の多さや情報の多さから一度距離を置き、自分たちだけの空間で、心と身体を整える時間を提供します。

宿泊は最大6名まで。カップルでの滞在はもちろん、家族連れや友人同士の旅行にも対応しています。

◆110度まで設定可能なプライベートサウナ

“サウナ好きのための金沢滞在”を実現

このホテルの大きな特長のひとつが、110度まで設定可能なプライベートサウナです。

フィンランド発の老舗ブランド「Helo（ヘロ）」のサウナストーブを採用し、個室サウナでは珍しいロウリュにも対応。蒸気を加えることで、数値以上に体感温度が高まる、深い発汗と没入感を得ることができます。高温設定とロウリュが生み出す熱の広がりにより、ホテルでありながら、本格的なサウナルームならではの“ととのう”体験をお楽しみいただけます。

1畳ほどのコンパクトなサウナルームは、まるで洞窟のように外界の音を遮断する設計。街を歩き、観光を楽しんだあとの身体を、高温サウナで一気にリセットすることができます。サウナの横には、水温を15度まで下げることができるチラー付き水風呂をご用意。冷水にも温水にも調整することが可能です。

内気浴スペースでは、犀川の流れと川風を感じながら、「ととのう」を超えた、静かな余白の時間を過ごしていただけます。

本施設のサウナ施工およびホテル全体の空間設計は、サードウェーブサウナに日本の自然と文化を融合させた取り組みで知られるサウナブランド「SAUN9NE（サウナイン）」が手がけました。国内で多数のサウナ施工実績を持つ同ブランドは、インバウンド旅行者を日本のローカルへと導く視点から、まちづくりと連動したサウナ体験を提案しています。

そうした思想と実績を背景に、Nine plus River ではその知見を活かし、高温設定やロウリュによる本格的なサウナ機能性に加え、空間の静けさや余白、日本文化の文脈を大切にした設えを実現しました。身体を温めるだけでなく、土地や文化に触れる体験としてのサウナを目指しています。

◆家族・カップルでも快適に過ごせる空間設計

ダイニング。椅子は常時4脚、予備椅子を2脚、合わせて6脚をご用意しております。

建物は1階と2階の2フロア構成。

1階：サウナルーム／キッチン／ダイニング／レストルーム

・冷蔵庫、電子レンジ、IH調理器、電気ケトル

・ドラム式洗濯機

・本格的なサウナ空間

2階：二つの寝室／レストルーム

・ダブルベッドの寝室

・ダブルベッド2台を並べた大寝室

・犀川を望む窓から、朝夕で表情を変える景色

レストルームは各フロアに配置し、グループ滞在でもストレスの少ない動線を確保しています。

◆ 金沢の美意識を、備品のひとつひとつに

Nine Plus River では、「泊まる」だけでなく「触れる・使う」体験にも金沢らしさを込めました。

コーヒーカップ、湯飲み、徳利とおちょこ、ソープディスペンサーには九谷焼を使用しています。

グレーを基調としたリビングには、圧迫感を抑える透明のテーブルと椅子を配置。また、ドライヤーは各フロアに1台ずつ、アイロン、足元ヒーター、加湿器も完備しています。

◆ 空間に静かに息づく、アートの存在

晴れと曇りが行き交う、金沢の冬の空を思わせる隠し空間。

本施設のアートのキュレーティングを、金沢21世紀美術館元チーフ・キュレーターの黒沢浩美氏が在籍する職能ギルド TIDE（タイド）が担当しています。玄関や寝室、階段など館内の随所には、金沢を拠点とするアーティストによる作品をさりげなく配置。街全体に広がる金沢の美意識を、施設内でも体験できる構成としました。

エントランスやベッドルーム、廊下の視線の抜ける壁面には、素材の質感や余白を大切にした作品を点在させ、作品は主張しすぎることなく、光や時間帯、滞在する人の動きによって印象を変え、旅のひとときに静かな余韻を添えます。ホテル全体をひとつの空間作品と捉え、館内の随所にアートピースをちりばめ、空間そのものが静かに呼吸するような設えとしました。

作品は、鑑賞するために「見る」ものではなく、滞在の中でふと視界に入り、光や影、時間帯によって印象を変えていく存在です。

サウナで身体をととのえ、ダイニングでくつろぎ、夜の静けさに包まれる中で、言葉にならない余韻として残る--そんな体験を意図しています。

観光だけで終わらない**「快適に、長く過ごしたくなる金沢滞在」**を目指しています。

◆都市圏からの週末旅行に、“もう一歩深い金沢”を

ホテルからは犀川にかかる新橋を眺めることができます。

近年、首都圏のみならず海外からも金沢を訪れる観光客は増加しています。その一方で、「観光地は回ったが、ゆっくりする場所が少ない」「人混みを離れて落ち着きたい」という声も少なくありません。

このホテルは、そうした声に応えるための “滞在型の金沢体験”として誕生しました。

観光の余韻を、サウナと静けさの中で味わう。それが、この一棟貸しホテル「Nine Plus River」からの提案です。

■期間限定・オープン記念キャンペーンについて

実施期間：2026年2月1日(日)～3月18日(水)

宿泊費：通常 約15,000円/人→約9,000円～/人

※2人使用の場合の最安値になります。

対象：期間中の全予約

利用シーン：カップル、家族旅行、友人同士の滞在におすすめ

金沢観光の余韻を、サウナと静けさの中でじっくり味わう。その体験を、ぜひこの機会にお試しください。

■ 施設概要

施設名：Nine plus River（ナインプラスリバー）

所在地：石川県金沢市片町（犀川沿い）

オープン日：2026年1月中旬

宿泊人数：最大6名（ダブルベッド3台）

形式：一棟貸しホテル（ゲストハウス）

主な設備：

プライベートサウナ（最大110度）／浴槽／外気浴スペース／キッチン／各種家電・アメニティ／ 屋根付き無料駐車場（1台）

■施工会社概要

会社名：９株式会社

９株式会社（ナイン）は、空き家・空きビル・遊休地の再生「リノベーション」を、東京・大阪を拠点に国内外で手掛けるデザインベンチャー企業です。子会社での、サウナインプロジェクトでは、日本の自然、禊としての天然水風呂、禅の精神を取り入れたウェルネスサウナを通じて、世界中の旅行者が日本各地を訪れるきっかけを創出し、失われつつある日本文化と美しい設えを未来へ継承することを目指しています。



